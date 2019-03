"La diferencia más grande con otras ferias es que aquí no hay consejeros ni asesores, quienes vienen a TEFAF -las siglas pertenecen a The European Fine Art Fair- son coleccionistas de verdad y de alto nivel: no hay principiantes. Otra diferencia es la calidad de expositores, que es la más alta del mundo. Y por último, la mezcla entre antigüedades, alta joyería y alto diseño también es única en el mundo". Quien habla con Infobae Cultura es León Tovar, el galerista y experto colombiano residente en Nueva York y uno de los más activos y dinámicos promotores del arte latinoamericano en todo el mundo. Para esta feria, Tovar presenta en su stand "una historia narrada desde (Joaquín) Torres García, pasando por el grupo Madí y lo que todo esto significó como influencia para Lucio Fontana".