No hace tanto salió un libro clave. Esta noche toca Charly, de Roque Di Pietro, una biografía a través de los recitales de Charly García, desde sus tiempos de infancia en el conservatorio, hasta el recital de Ferro del '93, antes de La hija de la lágrima y sobre todo antes de su etapa más expresionista, oscura e inimitable, la etapa-manifiesto de Say no more.