-En el libro concluyo que efectivamente se detectan varias tendencias preocupantes en la forma de comandar de los generales rioplatenses del Ejército Auxiliar del Perú. La de destacar divisiones muy pequeñas a cumplir misiones peligrosas, sin coordinar el apoyo con otras divisiones, es una de ellas, y por eso los realistas los pueden batir en detalle. Pero el problema en realidad es más profundo: la revolución de mayo de 1810 implicó que Buenos Aires iba a tener que hacer la guerra a una escala enorme, en varios frentes situados a miles de kilómetros de la capital. Se le exigió entonces, a los pocos comandantes disponibles, que asumieran responsabilidades para las que no necesariamente estaban capacitados. ¿Qué experiencia de guerra de montaña podía tener un oficial como Viamonte? ¿Cuándo había comandado en jefe una batalla campal? ¿Qué conocimiento tenía del terreno y la región donde se batía si no tenían ni mapas y habían llegado allí por primera vez la víspera? Entonces estos oficiales fracasan, pero cuando los enjuician en Buenos Aires su descargo es conmovedor: no se consideraban a sí mismos generales y estaban haciendo lo que hacían porque la revolución se los pedía. Y si esto es así para un militar de carrera como Viamonte, imaginemos lo que podían saber de estrategia abogados como Castelli y Belgrano.