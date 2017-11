El Judaísmo no tiene un concepto claro ni una personificación del Malvado. Su Ha–Satán no imparte el mal: le señala a Dios, como un mensajero, la maldad humana. No tiene otro poder. Pero la Torá lo menciona especialmente en el caso del becerro de oro, símbolo de la codicia… mientras Moisés esperaba, en la cima del Sinaí y de manos de Dios, el libro sagrado.