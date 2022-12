Juan Fernando Quintero se ausentó del primer entrenamiento con River y encendió las alarmas en Argentina

Juanfer Quintero no entrenó con el club en el primer día del nuevo DT

Tras el histórico paso de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate, inició la era de Martin Demichelis al servicio del cuatro veces campeón de Libertadores. El DT argentino convocó el primer entrenamiento de pretemporada en el cual no contó con la totalidad de su plantilla, entre ellos, el antioqueño Juan Fernando Quintero, que días antes estuvo presente en duelo amistoso con su selección nacional.

Los hinchas presentes en el River Camp el día de hoy notaron la ausencia del crack colombiano y de inmediato se alertaron, algunos consideraron una posible lesión, mientras que otros atribuyeron su ausencia a la no continuidad del colombiano en el plantel por los recientes anuncios sobre su salida hacia otro club del continente, tanto en Colombia como en las demás ligas de Conmebol.

El 10 de River cuenta con vigencia en su contrato hasta el próximo 31 de diciembre y de no renovar con el club argentino, su pase quedaría a libre disposición del jugador y de su representante.

Otro de los jugadores importantes de la plantilla que se ausentó fue el uruguayo Nicolás de la Cruz, que por su reciente participación en el Mundial de Catar tuvo unos días adicionales de vacaciones antes de retornar a las actividades deportivas con el equipo de Buenos Aires.

La explicación de la ausencia del colombiano, por ahora, es la misma. Debido a la convocatoria que recibió por parte de Néstor Lorenzo para representar a la Selección Colombia en duelo frente a la Selección de Paraguay en el amistoso internacional el pasado 19 de noviembre en el estadio DRV PNK Stadium de Florida en territorio estadounidense, el volante obtuvo unos días de receso.

También le puede interesar: Marcelo Gallardo estuvo de fiesta en Medellín y compartió tragos con Juanfer Quintero

Sin embargo, la incertidumbre sigue presente, ya que el colombiano no ha confirmado la renovación con el club argentino y se cree que esta pudo ser la razón de su ausencia en los entrenamientos.

El pase del colombiano actualmente rondaría los cinco millones de dólares. El equipo ‘millonario’ tendría la posibilidad de ofertar por el 50% del pase, lo que corresponde a un valor cercano a los 2.500.000 dólares o si desea adquirir el pase del jugador por el valor total, tendría que desembolsar una suma de 4.000.000 de dólares, cifra que el club ha confirmado que está dispuesto a pagar e inclusive a mejorar el salario del jugador.

Las dificultades que actualmente se presentan en el proceso de negociación se deben al cambio de moneda. Recordemos que el pase de Juanfer, anteriormente le pertenecía al club de la Superliga de China, el Shenzhen; sin embargo, tan solo hace unos meses la deuda que se tenía con este club fue saldada y el pase del jugador quedaría a libre disposición, situación que al día de hoy se mantiene.

Para que River pueda hacerse con el pase del jugador, debe pesificar el monto por el cual se realizarán las transacciones del pase y del salario. El Banco Central no le autorizó al club efectuar estos movimientos en la moneda internacional y la exigencia es que debe realizar estas operaciones en la moneda local. Este ítem aún está en negociaciones entre los directivos del club y el representante del jugador y hasta no ser resuelto no se podrá vincular al volante multi campeón con River.

Seguir leyendo: