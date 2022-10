Luz Stella Romero Villalba es la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos

Diana Barrios, representante de Luz Stella en la ceremonia, sobre el trabajo que viene realizando ASOCOLEMAD desde el Caribe colombiano. Crédito: Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia

En el auditorio del Centro de Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá se realizó la XI versión del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, un reconocimiento que nació por las diferentes violaciones de derechos humanos y crímenes perpetrados en contra de los defensores y defensoras sociales.

“Nos propusimos entregar este premio porque descubrimos que había tres elementos claves para mejorar la protección de estas personas”, le dijo Cesar Grajales, director de Diakonia organización que lidera la entrega del premio, a Infobae Colombia.

La ceremonia, que estuvo llena de momentos emotivos, inició con una presentación del grupo ‘Las Comadres’ liderado por Luz Marina Becerra, ganadora del premio en su versión de 2021. “Las comadres van cantando y expresando libertad”, cantaban las cuatro mujeres afrodescendientes mientras el público aplaudía al son de la música del Pacífico colombiano.

Desde su primera edición, este premio se ha consolidado como un espacio de visibilidad para los defensores sociales. “El premio como tal es un homenaje. A los ganadores se les abren muchas puertas para presentar sus iniciativas. Nosotros nos comprometemos a acompañar los esfuerzos de las incidencias”, puntualizó Grajales.

La XI Edición del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia, otorgado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia, recibió 37 nominaciones, entre personas y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Colombia, cuyas acciones tienen incidencia en 15 departamentos del país.

Los departamentos de acción de las personas defensoras y organizaciones nominadas son: Atlántico, Tolima, Bolívar, Cesar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Bogotá D.C. y Valle del Cauca; siendo los tres últimos donde más se presentan agresiones y/o amenazas contra sus liderazgos.

El primer reconocimiento de la tarde fue para Yolanda Cerón, líder asesinada el 19 de septiembre de 2001, fue su hermana Lourdes Cerón la que subió al escenario para recibir el homenaje de su familiar, “sigue vive en nuestros corazones. Demostramos que no era ninguna subversiva como lo quisieron mostrar. Ella sabía que la iba a matar, pero no como y cuándo. Su causa era la restitución de tierras en el pacífico nariñense y a los poderosos no les gustó su lucha”, dijo una conmovida Lourdes.

La ganadora del premio Defensora del año fue Luz Estella Romero Villalva, abogada feminista y defensora de derechos humanos en comunidades empobrecidas de la región Caribe. Fundó la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho (ASOCOLEMAD). Gracias a sus conocimientos en abogacía y litigio estratégico, ha sacado adelante casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones del DIH, con impacto diferenciado en mujeres y niñas.

Por amenazas en contra de su vida, y en particular contra su hijo, desde hace algunos años está exilada. Este medio de comunicación habló Diana Barrios, representante de Luz Stella en la ceremonia, sobre el trabajo que viene realizando ASOCOLEMAD en el Caribe colombiano. “Iniciamos con un trabajo de documentación como estudiantes de derechos preocupadas por la realidad del país que era y es bastante compleja”.

Otra de la categorías que se premió en esta edición del Premio Nacional de Derechos Humanos fue la experiencia o proceso colectivo del año ‘Nivel proceso social comunitario´´, y la Red Somos Génesis, compuesta por más de 160 procesos organizativos y comunitarios rurales de base, que agrupa comunidades negras, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, niños, niñas y redes sociales se llevó el galardón. Su tarea fundamental es respaldar a las víctimas del conflicto armado y generar espacios de paz y diálogo, apelando a estrategias como Cartas Abiertas, Festivales y Encuentros de Memorias, y un Acuerdo Humanitario Global.

Por su parte, en la categoría " Nivel ONG, colectivo y ONG acompañantes”, quien recibió el premio fue Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL). Una organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja en la construcción de paz en Colombia.

Su representante, Diana Salcedo, le dijo a Infobae Colombia que Limpal llegó a ganar este premio “después de 24 años de haber estado trabajando en diferentes procesos en Colombia, por haber sido parte de los diálogos de La Habana, pero también de haber ayudado y apoyado a nivel internacional en un trabajo de incidencia política, por la sostenibilidad de la paz en Colombia y del Acuerdo de Paz”.

El último reconocimiento fue para Edilia Mendoza Roa en la categoría ‘Toda una Vida’. Nacida en Santander, esta mujer se ha destacado como defensora de derechos humanos, durante más de 30 años, sus luchas por los derechos vulnerados de las comunidades campesinas, negras e indígenas, así como por gremios de pescadores, mineros y artesanos, se han concentrado no solo en Colombia, sino en América Latina. Los derechos agrarios, la defensa de la tierra y el territorio, han sido una de las principales razones de ser de su activismo.

Un día antes de recibir este premio le confesó a Infobae Colombia que su amor al liderazgo social fue gracias a sus padres. “De ellos aprendí que todas las tareas son importantes, no solo quien coordina, sino también, quién escribe aquí prepara el café, quien organiza el salón. Entonces siempre fue una líder que creció poco a poco”.

Entre los asistentes al evento estuvieron Patricia Ariza, ganadora al premio toda una vida en 2014, y Clemencia Carabalí, defensora del año en 2019. Precisamente, minutos antes del evento, Carabalí habló con Infobae Colombia sobre la importancia del reconocimiento que para este año contó con la nominación de tres mujeres.

“Eso lo que quiere decir es que la mujeres seguimos construyendo país, demuestra que somos puentes de paz y reconciliación. A pesar de la violencias que afectan nuestras vidas y nuestros cuerpos, tenemos mucha capacidad de resiliencia para reconstruirnos y reconstruir a las comunidades. A las mujeres les dijo que debemos seguir con esa valentía, con ese compromiso. Si llegaron hasta ahí es una muestra de que sí podemos”, dijo la hoy consejera para la Equidad de la Mujer.

Los galardones para esta edición estuvieron representados en cuatro piezas artesanales que llevan plasmadas las visiones del pueblo indígena originario del Valle de Sibundoy, al suroccidente de Colombia, en donde cada uno es tejido y tallado a mano por el artista y artesano, William Chicunque.

