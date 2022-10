“Las orquestas son para las fiestas”: técnico argentino criticó la hinchada de un equipo colombiano por hacer mucho ruido

Nestor Craviotto criticó la hinchada del Real Santander.

El fútbol Colombiano sigue avanzando y se acerca a la recta final, además, también se están jugando las finales de la Copa Betplay, sin embargo, en la segunda división también hay acción y en los últimos días se presentó un hecho particular, pues un reconocido técnico extranjero criticó a la hinchada del Real Santander, quienes según el concepto del estratega; estaban generando un ruido excesivo.

La jornada 15 del Torneo Betplay, enfrentó al Real Santander y al Atlético Huila, dos equipos que sueñan con ascender y ubicarse en la anhelada Primera División. Empero, lo que más llamó la atención, fue el pronunciamiento del técnico argentino Néstor Craviotto, quien se mostró su inconformidad con la hinchada instrumental que se ubicó en las tribunas laterales del estadio y llevaron a cabo su tradicional festín musical.

Si bien, el timonel gaucho destacó el estado de la cancha, consideró que los hinchas se tornaban “aburridos”, pues se cansó de escucharlos durante todo el encuentro. A su vez, añadió que el ruido emitido desde las tribunas, imposibilitaba la comunicación con sus jugadores, dejando como reflexión que era necesario cambiar para “ser buena gente”.

“Respecto a la cancha, es una sintética con un buen sintético. Yo me quejo nada más de esa orquesta que ponen atrás de los bancos de suplentes, la verdad son aburridos, horas cansando, eso no es de fútbol. Es que no te dejan expresarte ni dos metros, mañana se la van a hacer a Santander, entonces dejemos esas cosas de lado para que todos podamos ser más buena gente y menos complicados, en todas las cosas, empecemos de alguna vez porque no empezamos ninguno”.

El Estadio Villa Concha de Piedecuesta, Santander fue el centro de la polémica, pues para Craviotto; “las orquestas” no deben estar en los escenarios deportivos, además, realizó la comparativa con el tenis, que según él, es un deporte que se juega en silencio.

“Sería bueno no tener esa orquesta atrás, porque las orquestas son para las fiestas, no es para un partido de fútbol; en el tenis siempre en silencio cuando juegan, para que si son 2 personas nomás, creo que termina siendo aburrido si traen esas cosas ahí”, señaló.

Respecto al encuentro que perdió su equipo 2 a 1, el técnico defendió el hecho de “quemar tiempo”, argumentando que es una situación que ejecutan todos los equipos con el fin de conservar un resultado, además de asegurar que es algo que no se practica.

“No, nunca es la idea, lo que pasa es que después se van dando los partidos, mañana la va a pasar a Santander, va ganando 1 a 0 de visitante, tiene que clasificar y va a quemar tiempo, lo hacemos todos los equipos si no seríamos mentirosos, pero es que eso no lo practicamos”.

Con la mirada puesta en la clasificación, el entrenador explicó que el Huila venía en ascenso y bajó el ritmo, no obstante, señaló que deben buscar el resultado en la última fecha para tener posibilidades de clasificar, pues no son los únicos en competencia.

“Va a ser un partido difícil, todos los partidos que se juegan y todos los equipos que estamos ahí, tenemos que ganar, no queda otra; Atlético no puede perder, nosotros no podemos perder, Barranquilla no puedo perder, mirando los rivales, nosotros sí o sí tenemos que ganar, hicimos una levantada muy importante que se nos cayó, se nos escapó y también tiene que ver Santander, porque lo buscó lo hizo bien”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: