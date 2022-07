Video | Eduardo Zapateiro, ahora como civil, trata de despertar piedad por soldados y policías: “son amigos de todos los colombianos”

Eduardo Zapateiro habla de las vidas de los soldados y policías en su primera aparición pública como civil.

El general Eduardo Zapateiro fue comandante del Ejército de Colombia hasta el pasado 20 de julio, cuando pidió la baja del servicio y traspasó el mando al general Carlos Iván Moreno Ojeda. Nueve días después, aprovechando que con su retiro adquirió el derecho a opinar en público y tener redes sociales a su nombre, el ahora civil Zapateiro publicó un mensaje en video a través de su cuenta de Twitter para pedir solidaridad con los soldados y policías del país.

Zapateiro grabó este video desde la sección del cementerio Jardínes de Paz —a las afueras de Bogotá— dedicada a los soldados caídos. Sin la obligación de usar el uniforme, vistió un largo gabán negro con una bufanda al cuello y sus zapatos de marca Ferragamo, los mismos por los que fue criticado y comparado con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

“¿Por quién mueren nuestros soldados? ¿Y por quién mueren nuestros policías?”, preguntaba Zapateiro mientras se lo ve recorriendo el prado del cementerio, en el que sobresalen las lápidas de los militares caídos.

Después, junto al pequeño monumento dedicado a los soldados caídos en combate, el excomandante aseguró que “nuestros soldados y policías mueren por ti, Colombia. Ellos son nuestros custodios, apóstoles y guardianes de nuestra nación. Son padres, hijos, hermanos, amigos de todos los colombianos”.

El general retirado terminó su corto video con una petición para que dejen de ser asesinados los soldados y policías, más consignas típicas de los hombres en servicio, incluido el popular “¡ajúa!” que se convirtió en su sello personal.

A propósito de este grito de guerra, Zapateiro también compartió a través de su Twitter un acróstico para explicar lo que, dentro de la doctrina militar, significaría el grito ajúa: abnegación, justicia, unión y arrojo, más otros atributos que se relacionan con el servicio militar.

Esto significaría "ajúa" para el general (r) Eduardo Zapateiro.

Cabe recordar que el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) había presentado una denuncia contra Zapateiro por haber confrontado en redes —en su calidad de funcionario y militar— al hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que él publicara este trino.

“Mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”, dijo Petro.

Si bien la fuerza pública y los funcionarios civiles tienen prohibido referirse a temas de política electoral y partidista, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió el pasado 12 de julio archivar la denuncia contra Zapateiro porque tenía unos errores que no fueron corregidos por los demandantes.

En el documento, firmado por el director del IIEA, Camilo Alberto Enciso, se exponían los mensajes que evidenciaban la falta por parte del funcionario, que publicó a través de su cuenta de Twitter. Según ellos, Zapateiro habría violado la Ley 996 de 2005 sobre garantías electorales, en el momento en que decidió pronunciarse sobre las declaraciones de un candidato a la Presidencia, en este caso, Gustavo Petro.

El instituto pidió que se impusieran las sanciones correspondientes ante este tipo de conductas por parte de un miembro de la fuerza pública. No obstante, el documento presentaba errores de fondo y el instituto no los habría corregido en el tiempo estipulado para ello. Por lo tanto, la denuncia fue archivada y no se tomarán medidas.

No solo no tuvo que sufrir sanción alguna por la presunta falta disciplinaria, sino que Zapateiro —ya retirado— manifestó en una entrevista con Semana que siempre actuó en favor de sus soldados, de los colombianos. También insistió que los señalamientos del nuevo mandatario son una ofensa para toda la institución.

“Los generales no somos ningunos sinvergüenzas, ni estamos haciendo pactos con narcotraficantes, como el hoy presidente electo lo dijo. Los generales nos debemos a nuestra carrera, a nuestro pueblo, somos servidores públicos y eso no lo voy a aceptar ni lo iba a aceptar. Dejar ese tuit, así como así (...) creo que hice lo correcto y me lo aplaude todo el cuerpo de generales, mis superiores, los sabios, los maestros y todos los que están por fuera siempre me estuvieron acompañando”, dijo Zapateiro en Semana.

