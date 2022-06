Federico Gutiérrez confirma no tener alianzas con Rodolfo Hernández para así mantener su independencia

Desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta presidencial, el tercero en votación, Federico Gutiérrez, anunció que votaría por Rodolfo Hernández. Desde ese entonces se han conocido especulaciones sobre si hay una alianza concreta entre ambos, pero esto fue desmentido este 2 de junio por el exaspirante al primer cargo de la nación. El político aseguró que no necesita reunirse ni asegurar un puesto en el Gobierno para apoyar al representante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“No me he reunido con Rodolfo ni necesito hacerlo, ni necesita buscarme; que siga buscando votos para que salvemos el país. Por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato a ver si me ofrece algo. No voy a hacer parte del Gobierno, tendré la independencia; con lo que esté de acuerdo lo apoyare y si no lo diré. Cuidemos a Colombia”, dijo Gutiérrez en un video que subió a sus redes sociales.

Gutiérrez sobre reunión con Hernández

Se sabe que Gutiérrez ya habló con Hernández por teléfono, pero, según sostienen ambos políticos, fue solo un acto protocolario.

Quien reveló la información fue Hernández, quien el pasado 30 de mayo hizo un en vivo en Facebook y allí reveló que llamó a Gutiérrez para agradecerle que hubiese anunciado su voto por él. Según el candidato presidencial, su gesto fue un acto de cortesía, pero que no lo compromete de ninguna forma.

“¿Por qué lo llame? porque resulta que el hizo una declaración verbal ayer mismo, después de que se cerraron las elecciones, en la que dijo que va a votar por mí e iba a recomendar a todos los que votaron por él que votaran por mí. Yo soy agradecido, entonces yo tenía que llamarlo a decirle que le agradecía ese gesto. No más. Eso es solo de mera educación”, sostuvo Hernández.

El ingeniero cree que “quieren votar en contra de Petro y votan a favor” de él, y dice que él solo puede recibir los votos y eso no implica que su discurso cambiará. Así mismo, retira que esto tampoco significa una alianza con Gutiérrez.

Para probar su punto, Hernández señaló que, durante la campaña electoral, denunció que Gutiérrez lo estaba atacando duramente y por eso no pudo aceptar recibirlos por conveniencia.

“¿Durante la campaña cuántas veces no me oyeron decir que Fico (Gutiérrez) me hizo una gavilla? Esas gavillas estaban compuestas por todos los partidos tradicionales: estaba el uribismo, el Centro Democrático, Cambio Radical, el partido Liberal, el conservador, la U y algunos grupos religiosos como los cristianos”, dijo el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Por su parte, Gutiérrez reiteró el mensaje y dijo que quiere mantener su “independencia”, por eso no busca alianzas con Hernández.

Así mismo, señaló que el voto por Hernández es un acto para “no poner en riesgo la democracia”. También agradeció a los más de 5 millones de ciudadanos que votaron por él.

“Cuatro días después de elecciones solo tengo un sentimiento de cariño y gratitud con las más de cinco millones de personas que votaron por Rodrigo y por mí. (…) Aquí lo importante es cuidar a Colombia, cuidar la democracia y las libertades, y buscar cambios que le sirvan al país. (…) Siempre dije que, de no pasar a segunda vuelta, pues apoyaría a quienes enfrentaran a los que ponen en riesgo la democracia y las libertades. Por eso quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marelen Castillo”, dijo Gutiérrez.

