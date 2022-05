Ronda de preguntas rápidas con Gustavo Petro: la extradición de Otoniel fue un “deshito”

Gustavo Petro respondió un cuestionario REUTERS/Luisa Gonzalez

El candidato presidencial Gustavo Petro, ha sido uno de los principales detractores del gobierno Duque. A pesar de que algunos mucho han congratulado la extradición de alias ‘Otoniel’, Petro opina todo lo contrario. Su posición fue ratificada a través de un video de TikTok compartido por un influencer colombiano. Además, el aspirante a la presidencia dio a conocer varios conceptos de su vida personal.

Junto al creador de contenido Nicolás Isaza, el aspirante a la presidencia de la República calificó como un “deshito”, la extradición de alias ‘Otoniel’ a territorio norteamericano, asegurando que se ocultaba la verdad, pues su llamado se suma al de varias víctimas que pedían que el capo se quedará temporalmente en Colombia, hasta que rindiera indagatoria y explicara puntos clave sobre el conflicto armado en el país.

Isaza le preguntó a Petro: “¿La extradición de Otoniel fue un hito en la justicia colombiana?”, a lo que el dirigente político respondió: “Fue un “deshito”, porque lo que hicieron fue ocultar la verdad”. Es importante tener en cuenta que, desde el Gobierno Nacional, uno de los principales propósitos era enviar a Estados Unidos a ‘Otoniel’ posterior a su captura, hecho que siempre destacó Iván Duque con fuertes palabras.

Por otro lado, las mismas víctimas del Clan del Golfo, especialmente en la región del Urabá, han señalado que la verdad se fue con ‘Otoniel’, además de indicar el proceso se agilizó en el momento en que el narcotraficante empezó a delatar a varios nombres de la política nacional, por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Semanas atrás hubo quejas sobre la interrupción a las indagatorias del condenado criminal, pues las mismas autoridades se entrometieron en el momento en que Dairo Antonio Úsuga David rendía su declaración.

Las infidencias de Petro

A pesar que una de las preguntas más destacadas en el cuestionario fue la de la extradición de ‘Otoniel’, también se le cuestionó sobre varios temas de su vida privada y entorno política. según Petro, la mujer que más admira en el mundo es su compañera sentimental. De igual forma, respondió ante la pregunta en relación a la legalización de la marihuana y reglamentación de la misma: el candidato afirmó que estaba de acuerdo con reglamentar el producto y legalizarlo, incluso, advirtió sobre la necesidad de exportarlo.

En medio de la entrevista nació una pregunta particular, ya que coloquialmente el tiktoker le preguntó a Petro: “¿Alguna vez lo ha pegado?”, en referencia a si alguna vez el candidato había consumido marihuana. Ante esta pregunta el líder el Pacto Histórico se notó confundido, respondiendo: “No, pero ahí me tiene que traducir”, luego de que le aclararan el concepto, afirmó: “Ah sí, hace tiempo, pero no me gustó”.

Otras preguntas que respondió el candidato:

- ¿Un referente en la defensa de los derechos humanos?

Respuesta: Gandhi

- ¿Un referente en temas de género?

Rta: Florence Thomas

- ¿Usted teme por su vida?

Rta: Un poquito

- ¿Plato típico favorito?

Rta: El sancocho

- ¿Sí a mejorar las condiciones laborales y contractuales de los artistas?

Rta: Sí completamente, eso ya lo expresé públicamente

La última semana para Gustavo Petro ha estado colmada de dificultadas, pues el candidato denunció amenazas en su contra, presuntamente habían sido realizadas por el grupo armado ‘La Cordillera’. Ante estos hechos, el líder de izquierda decidió suspender por unos días su campaña presidencial, sin embargo, retomó labores y se le ha visto en tarima exponiendo sus ideales.

Hace muchos años no se veía un despliegue de seguridad de tan gran magnitud para un candidato, pues a Gustavo Petro lo acompaña un fortalecido anillo de protección equipado con chalecos e incluso, escudos protectores antibalas.

