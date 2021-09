“Me habría gustado jugar contra Mbappé”: Jeison Murillo ya piensa en visitar al Real Madrid

Jeison Murillo terminó la temporada 2020/21 con el Celta de Vigo de España el 22 de mayo de este año por cuenta de una lesión que no le permitió terminar con regularidad la campaña pasada.

Tras finalizar su participación con el equipo de Pontevedra, la Sampdoria lo solicitó de nuevo en su lista de jugadores, pues pertenece al equipo italiano y fue cedido en España.

Tras un paso efímero de pretemporada jugando un amistoso contra Hellas Verona el 7 de agosto y un partido de Copa Italia contra Alessandria el 16 de agosto, el defensor central colombiano retornó a Celta de Vigo y está listo para debutar en la presente campaña para enfrentar a Real Madrid por la fecha 4 de La Liga Santander.

En esta nueva etapa Jeison Murillo fue solicitado en Vigo por pedido exclusivo del entrenador argentino Eduardo Chacho Coudet.

El zaguero vallecaucano ya está apto para viajar al Santiago Bernabéu y enfrentar al Real Madrid en su casa por primera vez desde que inició la pandemia, junto a aproximadamente 30.000 personas que estarán apoyando en las tribunas.

En conferencia de prensa previa al duelo de este domingo 12 de septiembre, Murillo declaró que no teme al desafío de jugar contra el más campeón de España. Aseguró que jugar en el Bernabéu para él es motivador, pese a que le hubiera encantado disputar duelos uno a uno contra el juvenil francés Kylian Mbappé, quien no abandona todavía el París Saint Germain en Francia y asomó con llegar al fútbol español:

Uno lee muchas noticias, pero en mi pensamiento no estaba si iba a debutar o no contra él. Solo pensaba en venir aquí y acoplarme de la mejor forma. Sí que me habría gustado jugar contra Mbappé, porque nosotros como profesionales tenemos que estar preparados para enfrentarnos a cualquier rival

A pesar de su ausencia en la más reciente convocatoria de Reinaldo Rueda para las eliminatorias Conmebol rumbo a Catar 2022 con la selección Colombia, uno de los principales retos para Murillo será acumular minutos y evitar a toda costa una lesión para la campaña en curso, él es consciente de que la continuidad es factor primordial para retornar al seleccionado nacional, donde estuvo en noviembre del año pasado en los últimos dos partidos con Carlos Queiroz.

Murillo reconoció que desde que Reinaldo Rueda asumió la dirección de la selección a mediados del pasado enero no ha tenido ningún acercamiento con él, pero confía en que pueda regresar al equipo nacional muy pronto:

Reinaldo Rueda llegó y yo me lesioné al final de la temporada. Ahora estaba el tema de mi salida de la Sampdoria y no jugué los dos primeros partidos. No se ha dado el tiempo correcto para poder ser tenido en cuenta. Si llega el llamado, bienvenido sea. De no ser así, seguiré trabajando honradamente y por el bien del club