Madre colombiana fue atropellada en Miami por conductor irresponsable que huyó del lugar

María Martínez, colombiana atropellada en Miami. Foto captura de video América TeVé

El pasado sábado 28 de agosto, en una calle del suburbio de Kendall, en Miami, una madre colombiana fue atropellada por un conductor que, actualmente, es buscado por las autoridades para que responda por los daños que causó a la mujer. Ella, desde una cama de hospital, también le envió un mensaje al conductor para que se entregue a la Policía.

A las 10:00 de la noche de ese sábado, María Martínez se dirigía a su casa en su vehículo; sin embargo, este se quedó sin gasolina a unas calles de su vivienda, más exactamente en la intersección de la avenida 122 y la calle 120 en Miami, Florida. Un hombre ayudó a la mujer a empujar el vehículo para sacarlo de la vía; sin embargo, en un punto este le pidió a Martínez que se bajara de su carro y lo ayudara a empujar.

Cuando la colombiana se bajó de su auto, otro conductor pasó a toda velocidad y la atropelló, causándole graves heridas y dejándola inconsciente. María fue trasladada al hospital regional de Kendall, donde después de una semana permanece en una cama recuperándose de las múltiples fracturas y contusiones que le causó el conductor que huyó del lugar y de quien se desconoce el paradero.

El noticiero internacional América TeVé habló con Martínez y los detectives de la unidad de accidentes vehiculares de la policía de Miami-Dade, quienes están tras la pista del conductor que huyó del lugar y del buen samaritano que estaba ayudando a la colombiana, pero que también la dejó tirada luego de que sufriera el accidente. “Él no se imagina el daño que le ha hecho a toda mi familia ... sé, por lo que me han contado mis dos hijos, que me encontraron tirada en medio de la avenida, desangrándome”.

“Tengo golpes en la frente, donde me hicieron cirugías, un golpe en la parte de atrás de la cabeza. Tengo fracturas en las costillas, en la espalda pequeñas fracturas y en la cadera”, reveló Martínez al medio internacional.

Por ahora, según el informativo, los detectives tienen pistas de que el conductor que atropelló a Martínez iba en una camioneta SUV. Sin embargo, por el momento se encuentran recopilando más información sobre las características del vehículo para dar con el responsable.

De la misma forma, uno de los hijos de la colombiana y ella hablaron también con el medio nacional Noticias Caracol, en el que la mujer también reveló que tuvo que ser operada por varias facturas que presentó en su cadera, columna, costillas y cabeza. Actualmente, Martínez no puede caminar y está preocupada por el sustento de su familia.

“Yo me bajé del carro, él se montó y hasta ahí recuerdo, caí inconsciente, lo próximo fue abrir los ojos y estar en el hospital al lado de mi hijo”, recordó a Noticias Caracol la colombiana, además, señaló que su trabajo es el que sostiene a la familia, razó por la que le preocupa su recuperación y que el conductor no aparezca. “¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener una casa donde no puedo ni caminar? todo por una persona que estaba tal vez viendo el celular, viendo el celular o hasta borracho”.

En medio de este suceso que completa una semana, Martínez cumplió 49 años en la clínica y su hijo dijo al noticiero que el mejor regalo para su madre sería “tener justicia contra la persona que le hizo esto”. De la misma manera, la colombiana concluyó su intervención enviándole un mensaje al conductor irresponsable: “Para que pueda dormir tranquilo, que se entregue a las autoridades, porque yo estoy viviendo todas las consecuencias sola”.

