Paola Jara es madrina de las sobrinas de Jessi Uribe: Ahora sí emparentaron

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más populares en Colombia, sobre todo, por la exitosa carrera profesional que ha cosechado cada uno en la música popular y de despecho. Por esa razón, los artistas suelen tener muchas miradas encima que están pendientes de cada paso que dan en su relación.

Tal y como este lunes festivo, cuando Paola y Jessi viajaron hasta Bucaramanga para asistir al bautizo de Ariana y Thaliana, las dos pequeñas hijas de Tathiana Uribe (hermana del cantante), de quienes se convirtieron en sus padrinos.

Así lo dejaron saber ambos a través de sus respectivas cuentas de Instagram, en las que publicaron fotografías y videos de lo que fue esta reunión familiar por la cual muchos de sus seguidores en redes sociales comentaron que, oficialmente, “ahora sí emparentaron”.

“Esta hermosa unión ya empieza a tomar forma de familia”, “se nota que Paola les cae mejor que Sandra”, “hacen una hermosa familia”, “lo que Dios une solo él puede separarlo” y “ojalá la próxima vez que estén en una iglesia sea en el altar”; fueron otros de los mensajes con los que reaccionaron a la publicación.

Bautizo sobrinas de Jessi Uribe

Y es que como lo señalan los fanáticos de Paola Jara y Jessi Uribe, ellos mismos confirmaron en su reciente entrevista con la revista Vea que, a pesar de no tener definida una fecha todavía, sí tienen decidido casarse para formalizar la relación que llevan desde hace un casi dos años e incluso han planeado algunos aspectos.

Además, la cantante antioqueña siempre ha demostrado tener una muy buena relación con los miembros de la familia Uribe, y muestra de ello fue la respuesta que dio en una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo hace pocos días, en la que dejó saber que siente un cariño muy especial por Fernando Uribe, su suegro, mejor conocido en el mundo de la música como ‘El Charro’, pues vale recordar que desde hace décadas es un reconocido mariachi en su natal Bucaramanga.

“La verdad es que sí (lo quiero), toda la familia de Jessi Uribe son hermosos conmigo y los aprecio mucho a todos”, contestó la intérprete de canciones como ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’ y ‘Como si nada’.

¿Jessi Uribe le fue infiel a Sandra Barrios con Paola Jara?

La versión de una infidelidad por parte de la actual pareja ha sido un rumor desde que decidieron aceptar públicamente la relación. Sin embargo, todo quedó desmentido por el bumangués en esta misma entrevista con Vea.

“Aunque la gente hable, quienes estuvieron conmigo saben que soy sincero, y un día le dije a mi pasado: ‘No doy más, quiero darme una oportunidad para ser feliz, para sentir cosas lindas que ya no siento’. Ya no estaba enamorado. Es normal que las relaciones se acaben. Sin tener que abandonar lo mío, o sea mis hijos, quería una oportunidad para ser feliz y terminé esa relación. La gente dice que estuve con las dos al mismo tiempo, ¡falso! Yo nunca estuve con Paola y con ella (Sandra Barrios) a la vez”, comentó Jessi Uribe.

De igual manera, el intérprete de canciones como ‘Dulce pecado’ y ‘La culpa’ señaló que Jara fue muy respetuosa, pues no le ‘paraba bolas’ cuando era un hombre comprometido. “Pao ha sido recta toda la vida. Ella ya me gustaba mucho y yo a ella no. Es una mujer muy centrada y recta en sus cosas, nunca tuvo un manchón en su carrera”, añadió.