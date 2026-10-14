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Casación dejó firme el juicio oral contra un acusado de amenazar a la Embajada de Estados Unidos en redes

El expediente se originó por un mensaje publicado en diciembre de 2024. La fiscalía se había opuesto a la probation por el posible impacto internacional del hecho

La Cámara de Casación Penal confirmó que Tomás Elías Cifuentes Latrelle enfrentará un juicio oral por sus amenazas a la embajada de Estados Unidos en la red social X.
La Cámara de Casación Penal confirmó que Tomás Elías Cifuentes Latrelle enfrentará un juicio oral por sus amenazas a la embajada de Estados Unidos en la red social X.
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La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Tomás Elías Cifuentes Latrelle deberá ir a juicio oral por una publicación en X en la que anunció que se inmolaría con explosivos frente a la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El tribunal declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la defensa y dejó firme la revocación de la suspensión del proceso a prueba.

La decisión cerró la vía con la que la defensa buscaba llevar el caso ante la Corte Suprema. El expediente volverá al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín para continuar su trámite hacia el debate.

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La jueza Ángela E. Ledesma consideró que la presentación no reunía los requisitos legales para habilitar la intervención del máximo tribunal y concluyó que la defensa tampoco logró acreditar la arbitrariedad que había invocado contra la resolución anterior.

El beneficio que había evitado el juicio oral

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal había hecho lugar previamente a una apelación del Ministerio Público Fiscal y revocado la probation concedida a Cifuentes Latrelle. La defensa oficial, representada por la abogada Valeria Salerno, presentó entonces un recurso extraordinario federal para cuestionar esa decisión.

En el nuevo fallo, Ledesma señaló que los argumentos de la parte recurrente expresaban una postura diferente sobre una cuestión ya resuelta, pero no demostraban defectos de entidad suficiente para invalidar lo decidido. De ese modo, quedó firme la revocación de la salida alternativa al juicio.

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Ángela Ledesma
La jueza Ángela E. Ledesma resolvió que la apelación de la defensa no cumplía los requisitos legales para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

El Tribunal Oral Federal 3 de San Martín había otorgado la suspensión del proceso a prueba por un año y seis meses. Entre las reglas de conducta, había dispuesto la fijación de domicilio, el control de una institución designada y 96 horas de tareas comunitarias no remuneradas.

La amenaza contra la Embajada de Estados Unidos

La causa se originó a partir de una publicación difundida a las 23.18 del 27 de diciembre de 2024 desde una cuenta de X identificada como “Jorgito Porcel Stan Acacount”, con el usuario @leeroykincaid. La investigación atribuyó ese perfil a Cifuentes Latrelle.

El mensaje fue publicado en respuesta a un posteo de la representación diplomática por una conmemoración de Kwanzaa. Según la acusación, contenía un anuncio intimidante sobre la intención de inmolarse con un chaleco cargado de explosivos plásticos frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Unidad Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Los investigadores también detectaron otras publicaciones atribuidas al mismo perfil contra grupos étnicos.

El 6 de febrero de 2025, durante allanamientos vinculados con el acusado, las autoridades secuestraron teléfonos celulares, una notebook y un pendrive. Los dispositivos fueron sometidos posteriormente a peritajes.

El argumento de la fiscalía: impacto internacional

La conducta atribuida fue encuadrada como intimidación pública, delito previsto en el artículo 211 del Código Penal. Al llegar la causa a la instancia de juicio, la defensa solicitó la suspensión del proceso a prueba.

La fiscalía se opuso al beneficio al considerar que el episodio podía afectar las relaciones exteriores de la Argentina y generar responsabilidad internacional frente a otro Estado. Sostuvo que la amenaza no solo aludía al eventual uso de explosivos, sino que estaba dirigida contra la sede de una representación diplomática extranjera.

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