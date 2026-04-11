Por qué la evolución descartó la cola en los humanos

La pérdida de la cola en humanos responde a cambios evolutivos ocurridos hace más de 20 millones de años en sus ancestros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seres humanos carecen de una cola visible porque, hace más de 20 millones de años, sus ancestros experimentaron una transformación evolutiva irreversible. Así lo detalla Popular Science, que atribuye este cambio a modificaciones anatómicas y genéticas documentadas en fósiles del Mioceno y en los restos de primates actuales.

Los humanos no tienen cola porque sus antepasados directos ya habían perdido este apéndice tras divergir del linaje de los monos con cola hace entre 25 y 30 millones de años. Esta transformación fue definitiva: nadie dentro de la línea evolutiva humana volvió a desarrollar una cola funcional. En la actualidad, solo permanece el cóccix, una pequeña estructura ósea vestigial al final de la columna vertebral, como único testimonio anatómico de la antigua presencia de cola en los antecesores de nuestra especie.

La función y diversidad de las colas en el reino animal

En el reino animal, la cola es un rasgo común y multifunción. Desde el gatito más pequeño hasta la ballena más grande, este apéndice puede servir para el equilibrio, la comunicación o la locomoción.

Algunas especies, como los zorros o los canguros, dependen de su cola para mantener el balance al desplazarse con rapidez. En marsupiales, la cola facilita el agarre a ramas y, en peces, resulta vital para nadar.

El equilibrio en animales rápidos como el zorro o el canguro es posible gracias a la función estabilizadora de la cola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Animales domésticos como perros y gatos la utilizan para expresar emociones. En el filo de los cordados —grupo al que pertenecen todos los vertebrados, incluidos los humanos—, la cola aparece al menos en la fase embrionaria.

Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los animales, los seres humanos y sus parientes primates cercanos pierden esta estructura antes de nacer. A partir de la octava semana de gestación, el embrión humano asimila su pequeña cola embrionaria, de modo que solo queda el cóccix como vestigio.

El origen evolutivo de los primates sin cola

El registro fósil revela que la pérdida de la cola en los linajes que condujeron a los humanos comenzó en el Mioceno, hace entre 25 y 15 millones de años. África Oriental albergaba entonces una gran variedad de primates que protagonizaron esta transición clave.

Un ejemplo fundamental es el género fósil Ekembo, cuyos restos hallados en Kenia y datados entre 17 y 20 millones de años muestran una estructura ósea incapaz de sustentar una cola. “Sabemos que el sacro de Ekembo heseloni no podía soportar una cola y ese animal no tenía una”, afirma la experta Carol Ward, citada por Popular Science.

Otro caso es Nacholapithecus, un simio del Mioceno encontrado en la misma región africana y que vivió aproximadamente hace 15 millones de años. Sus fósiles muestran un sacro culminado en un pequeño pico, sin las vértebras caudales necesarias para una cola desarrollada.

El registro fósil indica que la pérdida de la cola en los antepasados de los humanos comenzó entre 25 y 15 millones de años atrás (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos demuestran que la ausencia de cola era ya una característica consolidada en diversos grupos de primates millones de años antes de la aparición del género Homo. Una vez que los simios africanos se separaron de los monos con cola, las especies de descendencia directa evolucionaron sin que este apéndice tuviera función alguna.

Las razones detrás de la desaparición de la cola humana

La explicación de por qué los humanos y otros simios perdieron la cola está íntimamente vinculada con cambios en la locomoción y hábitos de vida arbórea. Según Ward, aunque los simios actuales y los humanos comparten la ausencia de cola, existen notables diferencias en su forma y movimiento.

Chimpancés, gorilas y gibones presentan extremidades anteriores largas adaptadas a desplazarse suspendiéndose bajo las ramas. En cambio, los simios miocénicos tenían brazos y piernas de longitud similar, lo que favorecía el desplazamiento cuadrúpedo sobre las ramas.

En animales rápidos, la cola es fundamental para el equilibrio en movimientos bruscos, como en los guepardos o en los monos que saltan entre ramas. Pero los ancestros de los humanos se movían despacio y con precisión entre las ramas, apoyando su peso en varias de ellas para alcanzar frutos.

Chimpancés, gorilas y gibones desarrollaron brazos más largos para desplazarse suspendidos bajo las ramas de los árboles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese contexto evolutivo, la energía necesaria para desarrollar una cola resultaba superflua o incluso contraproducente, al convertirse en un posible punto débil ante los depredadores. Ward subraya en Popular Science que la vida cautelosa y deliberada de estos primates hizo que la cola dejara de ser útil desde el punto de vista evolutivo.

De los primeros simios al ser humano actual

Con el avance del Mioceno y la proliferación de primates sin cola, el linaje humano se fue distinguiendo progresivamente. El último antepasado con cola en común con otras especies existió antes de que los simios africanos emprendieran su camino evolutivo independiente.

La línea directa humana, representada primero por los homínidos y luego por el género Homo, surgió hace unos 2,8 millones de años. Desde entonces, ninguno de estos descendientes mostró una cola funcional, persistiendo solo el cóccix como herencia evolutiva.

El cóccix, vestigio óseo al final de la columna vertebral, es la única prueba anatómica de la antigua cola humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, compartimos esta peculiaridad con chimpancés y gorilas, nuestros parientes evolutivos más próximos, quienes también perdieron la cola hace millones de años. Las investigaciones recogidas por Popular Science destacan que la ausencia de este apéndice es uno de los rasgos que diferencia a los humanos de otros vertebrados y subraya la singularidad de la evolución homínida.

Aunque la cola desempeñó roles clave en el equilibrio y otras funciones en muchos animales, en los ancestros del ser humano terminó relegada a un vestigio. Su desaparición acompañó la adaptación a un estilo de vida más cauteloso, menos dependiente de la movilidad extrema entre las copas de los árboles.

Popular Science, retomando los estudios de la profesora Ward, subraya que la desaparición de la cola ratifica cómo la evolución solo conserva los rasgos que confieren ventajas reales: una vez que este apéndice dejó de aportar beneficios, fue eliminado del diseño corporal humano.