Un fósil de 500 millones de años reveló el origen compartido entre arañas y cangrejos herradura

El hallazgo del depredador marino Megachelicerax cousteaui en Utah expande el registro fósil de arañas y cangrejos herradura a hace 500 millones de años. (Rudy Lerosey-Aubril)

El descubrimiento de restos fósiles de una especie desconocida reveló la conexión más antigua entre las arañas que pueden estar en las viviendas y otros ambientes y los cangrejos herradura, que son animales artrópodos marinos.

Se trata de Megachelicerax cousteaui. Fue un depredador carnívoro de gran tamaño que nadaba cerca del fondo.

Sus restos se encontraron en Utah, Estados Unidos. Su análisis ayuda a comprender mejor cuál fue el origen de los dos grupos emblemáticos como las arañas y los cangrejos herradura.

Los investigadores de la Universidad de Harvard y colaboradores demostraron que los quelicerados, el grupo al que pertenecen ambos animales, ya existían hace 500 millones de años. Poseían sus apéndices más distintivos: las quelíceras.

Las quelíceras son apéndices prensiles que solo tienen los quelicerados, un linaje que agrupa a las arañas, escorpiones, cangrejos herradura y ácaros.

El hallazgo reveló que las arañas comparten un ancestro marino con los cangrejos herradura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de este descubrimiento, los fósiles más antiguos con estas estructuras eran mucho más recientes, lo que mantenía en duda el momento y la forma en que surgieron.

La investigación fue realizada por Rudy Lerosey-Aubril y Javier Ortega-Hernández, del Departamento de Biología Organísmica y Museo de Zoología Comparada de la Universidad de Harvard.

El estudio se publicó en la revista Nature y analizó ejemplares hallados en la Formación Wheeler, donados al Instituto de Biodiversidad y Museo de Historia Natural de la Universidad de Kansas.

El origen compartido de arañas y cangrejos

Los escorpiones y las arañas tienen un ancestro marino en común dentro de los quelicerados./Archivo CONICET

Los quelicerados son un grupo de artrópodos que incluye desde arañas y escorpiones hasta cangrejos herradura. Su origen era un misterio porque no había fósiles claros con quelíceras auténticas.

Los registros del Cámbrico solo mostraban parientes cercanos, sin el apéndice prensil que define hoy a las arañas y cangrejos herradura.

El objetivo del estudio fue encontrar cuándo y cómo surgieron las quelíceras y el cuerpo dividido en dos partes, que son rasgos clave de todo el grupo.

El hallazgo confirmó que el cangrejo herradura, un artrópodo marino con caparazón en forma de herradura, comparte un ancestro antiguo con las arañas y los escorpiones/Archivo Ernst Haeckel

Los investigadores analizaron en detalle la anatomía de Megachelicerax cousteaui para comparar sus características con otros artrópodos fósiles.

La investigación también buscó responder si las quelíceras evolucionaron a partir de antenas segmentadas o de apéndices raptoriales más antiguos.

Para esto, el equipo realizó análisis filogenéticos, que permitieron ubicar a la nueva especie en la base del linaje quelicerado.

Reconstrucción de un depredador marino

Una reconstrucción artística de 'Megachelicerax cousteaui' fue realizada por Masato Hattori (Universidad de Harvard).

El análisis se basó en fósiles bien preservados de la Formación Wheeler, donde se observaron detalles del exoesqueleto y los apéndices.

Megachelicerax cousteaui medía poco más de ocho centímetros, tenía un escudo prosomal semicircular y nueve segmentos corporales.

El estudio combinó métodos comparativos y análisis filogenéticos, que posicionaron a la especie como un quelicerado basal.

Su morfología mostró una mezcla entre el exoesqueleto de los habeliidos y apéndices similares a los de los sinziphosurinos, parientes directos de los cangrejos herradura.

Este detalle permitió saber que la base anatómica de las arañas y cangrejos herradura ya estaba formada en el Cámbrico medio.

El estudio documentó apéndices posteriores a las quelíceras con funciones sensoriales y locomotoras.

El fósil de Megachelicerax cousteaui demuestra que las arañas actuales descienden de un linaje marino con quelíceras (Rudy Lerosey-Aubril)

Las estructuras respiratorias del fósil recuerdan a las branquias de los cangrejos herradura, lo que indica adaptación a la vida marina y revela una relación directa con estos animales actuales.

La investigación concluyó que la organización corporal y las quelíceras auténticas estaban presentes hace 500 millones de años.

Los investigadores observaron que la aparición de estos rasgos no significó una diversificación ecológica rápida.

Los quelicerados, como arañas y cangrejos herradura, permanecieron poco diversos durante millones de años y compartieron los mares con trilobites y otros artrópodos de cuerpo más simple.

Los desafíos para la paleontología

El estudio plantea la pregunta de en qué momento aparecieron los primeros antepasados de las arañas y cangrejos herradura./Archivo Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación recomendó buscar nuevos fósiles para precisar el calendario evolutivo y los mecanismos de aparición de los rasgos clave del grupo.

Se reconoció como limitación la conservación incompleta de algunos caracteres, lo que dificulta la reconstrucción total de Megachelicerax cousteaui.

Este hallazgo confirma que la historia evolutiva de arañas y cangrejos herradura comenzó mucho antes de lo pensado y abre nuevas pistas para entender cómo surgieron los primeros grandes depredadores marinos.