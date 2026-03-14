El misterio del tacto: cómo la piel transforma el roce en mensajes para el cerebro

La proteína PIEZO2 se identifica como el canal iónico clave para la percepción del tacto humano, según la Universidad de Harvard. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance científico permitió descifrar el mecanismo molecular que convierte el contacto físico en impulsos eléctricos que interpreta el cerebro. El estudio, publicado en Nature y reportado por EurekAlert!, asocia a la proteína PIEZO2 con la capacidad de detectar estímulos leves en la piel, lo que abre nuevas vías para comprender trastornos sensoriales y desarrollar tecnologías médicas innovadoras.

Según EurekAlert!, la investigación liderada por Ardem Patapoutian de Scripps Research y especialistas de Harvard comprobó que PIEZO2 se une físicamente al citoesqueleto celular mediante filamina B, una proteína estructural. Esta conexión posibilita que el canal distinga entre diferentes fuerzas y transforme un roce o presión suave en una señal eléctrica. De acuerdo con Nature, “la sensibilidad especial al tacto leve depende de la interacción directa entre PIEZO2 y filamina B, mientras que otros canales como PIEZO1 responden a distensiones generales de la membrana”.

El equipo diseñó experimentos con células modificadas genéticamente y utilizó crio-microscopía electrónica, herramienta que permitió visualizar la estructura atómica de PIEZO2 y su respuesta ante estímulos físicos controlados. La alteración o ausencia de la conexión entre el canal iónico y el citoesqueleto redujo drásticamente la capacidad de percibir estímulos suaves, lo que confirma su papel insustituible en la percepción táctil fina.

PIEZO1 y PIEZO2, canales con funciones especializadas

Un estudio publicado en Nature revela que los estímulos mecánicos en la piel se convierten en impulsos eléctricos mediante canales iónicos especializados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas PIEZO1 y PIEZO2 pertenecen a una familia común de canales iónicos mecanosensibles, aunque cumplen funciones diferentes en el organismo. El grupo de Harvard señala que PIEZO1 se encarga de detectar fuerzas internas, como las que afectan a los vasos sanguíneos, mientras que PIEZO2 procesa los estímulos táctiles en la piel. Esta especialización permite que el cuerpo procese señales mecánicas según el contexto fisiológico.

La función de estos receptores se confirmó mediante modelos celulares y manipulación genética. La ausencia de PIEZO2 en células sensoriales eliminó la capacidad de responder a estímulos mecánicos externos, lo que demuestra que el mecanismo es indispensable para la percepción táctil fina.

Técnicas de observación molecular empleadas en la investigación

El equipo de Harvard empleó crio-microscopía electrónica y modificación genética para analizar la estructura y función de los canales en la percepción sensorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Harvard empleó técnicas de observación molecular avanzadas, como la crio-microscopía electrónica y la experimentación con células modificadas, para analizar el comportamiento de los canales iónicos en células vivas. Estas metodologías permitieron visualizar la estructura molecular a nivel atómico y evaluar su función a través de registros eléctricos derivados de estímulos mecánicos.

Mediante herramientas de biología molecular, los científicos silenciaron o eliminaron genes específicos, lo que facilitó pruebas directas sobre el papel esencial de PIEZO2 en la percepción táctil. Los experimentos incluyeron la aplicación de fuerzas controladas y la medición de las respuestas eléctricas, lo que demostró la especificidad y eficacia de este sensor al transformar señales mecánicas en impulsos nerviosos.

Estos hallazgos abren la posibilidad de desarrollar terapias innovadoras para neuropatías sensoriales y el diseño de prótesis sensoriales avanzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones de los hallazgos para la comprensión y posibles aplicaciones médicas

La identificación de estos mecanismos profundiza en el conocimiento del sentido del tacto y abre nuevas estrategias en medicina. Según el National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH), PIEZO2 representa un objetivo prometedor para el tratamiento del dolor mecánico. Su inhibición podría bloquear la hipersensibilidad al tacto tras lesiones o inflamación, sin afectar otras formas de dolor.

El grupo de Scripps Research destaca que entender cómo la piel inicia la señal eléctrica del tacto permite avanzar en el diagnóstico de enfermedades que alteran la sensibilidad cutánea y en el desarrollo de dispositivos médicos y prótesis sensoriales avanzadas. El conocimiento sobre la colaboración entre PIEZO2 y filamina B ofrece oportunidades para mejorar la calidad de vida de quienes padecen neuropatías periféricas y para impulsar la innovación en tecnología médica.