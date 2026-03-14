Ciencia

Cómo los polluelos aprenden a identificar peligros: el sorprendente mecanismo social detrás de su supervivencia

Investigadores revelan que la guía de los adultos, y no solo el instinto, permite a los pequeños reconocer señales de alarma y adaptarse a amenazas del entorno desde los primeros días de vida

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El aprendizaje social permite que
El aprendizaje social permite que los polluelos de graja reconozcan amenazas en su entorno gracias a señales emitidas por sus padres (© Samual Stone/ Wildlife Photographer of The Year)

Los polluelos de grajilla enfrentan un desafío vital desde sus primeros días: identificar amenazas en su entorno sin experiencia previa. Un reciente experimento científico reveló que estas aves logran reconocer señales de peligro mediante la influencia directa de sus padres, quienes emiten sonidos de advertencia que los jóvenes aprenden a asociar con la presencia de depredadores.

Para comprobar si este comportamiento era innato o aprendido, los investigadores utilizaron grabaciones de llamadas de alarma auténticas de diferentes especies. Descubrieron que los polluelos no reaccionaban instintivamente a cualquier señal, sino que necesitaban la guía de los adultos para diferenciar qué sonidos representaban una amenaza real. Este proceso de aprendizaje social fue decisivo para su supervivencia.

En investigaciones previas revisadas por pares, como el estudio publicado en la revista científica Scientific Reports, se demostró que no solo la señal, sino también las características del emisor, influyen en la respuesta de las grajillas ante situaciones de peligro. Esto respalda la observación de que el aprendizaje social y la identificación de voces fiables son mecanismos centrales en la formación de respuestas colectivas ante amenazas.

Un experimento científico probó que
Un experimento científico probó que los polluelos necesitan la guía de adultos para identificar sonidos de alarma y reaccionar ante depredadores (YouTube: Daniel Alon.Videos educativos y entretenidos)

Papel de la socialización y el instinto evolutivo en el aprendizaje de los polluelos

El comportamiento de las grajillas jóvenes ejemplifica la interacción entre el instinto y la socialización en el reconocimiento de señales de alarma. Los científicos observaron que, aunque las aves poseen cierta predisposición natural a reaccionar ante estímulos desconocidos, la capacidad de identificar sonidos específicos como peligrosos depende de la experiencia directa con los progenitores y otros adultos del grupo.

Durante los experimentos, los polluelos no respondieron automáticamente a todas las llamadas de advertencia, sino que requirieron exposición repetida a señales de adultos para aprender a reconocerlas como amenazas. Este aprendizaje social se produjo en un periodo crítico del desarrollo, lo que sugiere que la socialización es esencial para que los jóvenes adquieran comportamientos adaptativos eficaces.

Desde la perspectiva evolutiva, esta estrategia permite que los polluelos filtren señales irrelevantes y respondan solo a aquellas que realmente advierten de peligro, lo que incrementa sus probabilidades de supervivencia. El estudio demuestra que la socialización no solo enriquece el repertorio conductual, sino que determina qué estímulos ambientales activan respuestas defensivas en las nuevas generaciones.

El aprendizaje de sonidos amenazantes
El aprendizaje de sonidos amenazantes requiere una asociación precisa entre el emisor, el contexto y el significado de la señal de alerta (YouTube: Daniel Alon.Videos educativos y entretenidos)

Resultados sobre la especificidad del aprendizaje y su valor adaptativo

Los resultados del experimento mostraron que los polluelos de grajilla solo aprendían a identificar como peligrosa una llamada concreta cuando la escuchaban de adultos de su propia especie, y no si la señal provenía de otras especies o era emitida en contextos ajenos a la situación de alarma. Esta especificidad del aprendizaje evidencia que requiere una asociación precisa entre el emisor, el contexto y el significado del sonido.

El valor adaptativo de este fenómeno consiste en que las aves no desperdician energía reaccionando ante alarmas irrelevantes o falsas, sino que reservan su respuesta únicamente para aquellas señales que, en su entorno y grupo social, están asociadas a riesgos reales. De este modo, el aprendizaje social actúa como filtro para evitar respuestas innecesarias ante estímulos no amenazantes.

Metodología: selección de llamadas y especies usadas en el estudio

Para diseñar el experimento, los investigadores recolectaron grabaciones de llamadas de alarma auténticas de grajillas adultas y de aves de otras especies. Estas grabaciones se reprodujeron en presencia de los polluelos bajo diferentes contextos, controlando cuidadosamente las condiciones para aislar el efecto de la socialización. También se emplearon sonidos neutros para comparar la reacción de las aves jóvenes y descartar respuestas automáticas a cualquier ruido intenso.

La capacidad de los polluelos
La capacidad de los polluelos de aprender de los adultos resulta esencial para afrontar amenazas nuevas en ecosistemas dinámicos y cambiantes (YouTube: Daniel Alon.Videos educativos y entretenidos)

El empleo de distintas especies y de grabaciones reales permitió a los investigadores precisar qué factores influían en la adquisición del comportamiento defensivo y descartar que la reacción de los polluelos fuera puramente instintiva.

Cambios en el entorno y relevancia del aprendizaje ante nuevas amenazas

La relevancia del aprendizaje social en las grajillas se hace más visible ante los cambios en el entorno, especialmente donde surgen depredadores o amenazas nuevas. Dado que los polluelos no nacen con la capacidad de reconocer todos los peligros potenciales, la posibilidad de aprender rápidamente de los adultos se convierte en una herramienta para la adaptación.

En ecosistemas dinámicos, este tipo de aprendizaje permite que las poblaciones de grajilla respondan eficazmente a riesgos emergentes, transmitiendo información crítica entre generaciones sin requerir procesos evolutivos extensos. Así, la flexibilidad del aprendizaje social favorece la supervivencia en ambientes cambiantes.

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