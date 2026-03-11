¿La genialidad de Leonardo da Vinci podría estar en su ADN? Un ambicioso proyecto busca la respuesta

La investigación utiliza técnicas avanzadas para examinar cartas, dibujos y documentos ligados al artista, con el objetivo de reconstruir su perfil biológico y obtener información sobre sus antecedentes familiares y contexto histórico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo internacional de investigadores trabaja en Italia para analizar el ADN en objetos asociados a Leonardo da Vinci, con el objetivo de reconstruir su perfil genético y aportar datos sobre su genialidad. La investigación incluye cartas familiares del siglo XIV, dibujos y bocetos de archivo, y emplea técnicas avanzadas de secuenciación para recuperar rastros biológicos preservados durante siglos.

De acuerdo con un artículo publicado en National Geographic, el proyecto Leonardo DNA Project, iniciado en 2015, analizó la superficie de obras de arte, correspondencia y documentos históricos vinculados al artista. El equipo utilizó frotis superficiales y secuenciación de metagenoma completo para identificar biomas de bacterias, hongos, plantas, virus y rastros genéticos humanos. Los resultados, publicados en enero en el sitio bioRxiv, señalan que el cromosoma “Y” hallado en varios objetos coincide con un linaje genético común en la Toscana, la región natal de Leonardo.

Además, los investigadores examinaron obras como el dibujo “Santo Niño”, atribuido en parte al propio da Vinci. Según el Leonardo DNA Project, los perfiles biológicos difieren por material, conservación y contexto, lo que convierte estos objetos en “huellas dactilares vivientes” de su entorno y de quienes los manipularon a lo largo de la historia.

El análisis del ADN y los desafíos técnicos

El análisis realizado por el Leonardo DNA Project revela la presencia de material genético antiguo y microbiomas en diversas obras y correspondencia, abriendo nuevas posibilidades para estudiar la vida y entorno del artista del Renacimiento. (Foto AP)

A partir de estos hallazgos, los científicos destacan la complejidad de atribuir con certeza la identidad genética a Leonardo da Vinci. Según el antropólogo David Caramelli, del Leonardo DNA Project y la Universidad de Florencia, se requieren más muestras y artefactos para validar las observaciones actuales. El análisis incluyó datos de secuenciación de lectura corta y perfiles genéticos forenses que permitieron extraer información genética humana de la superficie de los documentos.

El estudio también señaló que, si bien se detectaron linajes masculinos coincidentes en cartas y obras de arte, la autenticidad de esas muestras aún no es definitiva. Las condiciones de almacenamiento, la manipulación y la exposición ambiental influyen en la preservación y composición del material genético. Por ello, los expertos consideraron que establecer una identidad biológica inequívoca es extremadamente complejo y que los próximos pasos incluyen analizar cuadernos, tumbas y otras obras de Leonardo.

Qué puede revelar el ADN sobre el genio renacentista

El debate sobre la relación entre genética y genialidad se mantiene abierto. De acuerdo con la información difundida por el Leonardo DNA Project, algunos especialistas señalaron que ciertos rasgos biológicos, como la visión extraordinaria de Leonardo, podrían tener base genética. El comunicado del proyecto mencionó investigaciones sobre genes asociados a la velocidad de señal retiniana, que podrían haber influido en la precisión de sus observaciones científicas y artísticas.

Las dificultades para certificar la autenticidad de los restos genéticos se deben a factores como la conservación de los objetos y la manipulación histórica, según los expertos que participan en el proyecto interdisciplinario italiano. (Imagen de archivo)

Sin embargo, otros expertos, como el historiador del arte Leonardo Domenico Laurenza, citado por la revista mencionada en primer término, sostuvieron que el genio de Leonardo se explica mejor por su entorno cultural y económico, más que por una causa exclusivamente biológica. La posibilidad de combinar datos genéticos y análisis históricos podría, en el futuro, ofrecer una visión más completa sobre los factores que contribuyeron a la creatividad de da Vinci.

Perspectivas y aplicaciones futuras de la investigación

Así, el Leonardo DNA Project representa un avance en las técnicas para estudiar ADN antiguo en obras de arte y documentos históricos. Los investigadores planean ampliar el análisis a otros objetos y contextos relacionados con Leonardo da Vinci, con la esperanza de identificar “firmas” genéticas o microbiomas que permitan nuevas atribuciones de autoría y un conocimiento más profundo de su vida.

El presidente del proyecto, Jesse Ausubel, de la Universidad Rockefeller, subrayó que la metodología desarrollada puede aplicarse en el futuro para estudiar a otras figuras históricas y resolver enigmas sobre la autoría de obras y correspondencia. Ausubel destacó que Leonardo solía utilizar los dedos para pintar, lo que incrementa la posibilidad de encontrar células de su epidermis mezcladas con pigmentos y materiales artísticos.

De este modo, la búsqueda de pistas genéticas en los objetos vinculados a Leonardo da Vinci abre un nuevo capítulo en el estudio de los grandes nombres del Renacimiento. Aunque la genética no explica en su totalidad la genialidad, los avances científicos prometen sumar información valiosa sobre la vida y obra del polímata italiano, combinando el rigor del análisis biológico con la riqueza del contexto histórico y cultural.