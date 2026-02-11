Científicos reconstruyen la evolución de un volcán de Marte y descubren distintas etapas de actividad

Las investigaciones sobre volcanes jóvenes en Marte revelaron que estos sistemas pasaron por distintas fases de actividad subterránea, cada una registrada en la superficie como una huella mineral diferente, lo que permite a los científicos reconstruir su historia eruptiva y entender la dinámica interna del planeta rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los análisis sobre la evolución volcánica de Marte entusiasman a científicos. Un equipo internacional demostró que, incluso en los sistemas formados durante los episodios volcánicos más recientes, el magma subterráneo permaneció activo y desarrolló una complejidad inesperada, contraria a la noción de erupciones únicas y efímeras.

A través de estudios orbitales avanzados y el examen detallado de los minerales en la superficie, los científicos identificaron que estos volcanes no surgieron de un solo evento, sino de un proceso prolongado y dinámico bajo la corteza marciana.

Entre los aspectos más llamativos, los investigadores lograron reconstruir la evolución de un sistema volcánico al sur del Monte Pavonis, uno de los mayores de Marte, con un grado de detalle hasta ahora inédito. El mapeo de superficies y los datos espectrales permitieron distinguir cómo el sistema atravesó varias fases eruptivas diferenciadas, pasando desde una actividad inicial dispersa, asociada a fisuras, hacia la aparición de un respiradero cónico central. Cada una de estas etapas quedó registrada en la superficie como una huella mineral única, facilitando el rastreo cronológico y químico del magma.

Bartosz Pieterek, de la Universidad Adam Mickiewicz, explicó que el trabajo revela la persistencia y variedad de los sistemas magmáticos marcianos: “Nuestros resultados muestran que, incluso durante el período volcánico más reciente de Marte, los sistemas de magma bajo la superficie permanecieron activos y complejos. El volcán no entró en erupción una sola vez, sino que evolucionó con el tiempo a medida que cambiaban las condiciones del subsuelo”.

Cada fase eruptiva en Marte dejó una marca mineral específica en la superficie, lo que facilitó a los investigadores distinguir entre una primera etapa asociada a fisuras y una posterior dominada por un respiradero cónico central, ambas con composiciones químicas diferentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de las diferencias minerales permitió comprender que el propio magma experimentó transformaciones antes de llegar a la superficie, hecho que sugiere una modificación progresiva en su profundidad de origen y en el tiempo de permanencia bajo la corteza.

Uno de los hallazgos clave, expuesto en el tercio final del estudio publicado en Geology, sostiene: “Estudios exhaustivos de las formaciones volcánicas marcianas ofrecen información inaccesible de otro modo sobre los sistemas magmáticos del subsuelo que evolucionan y se diferencian con el tiempo. Mediante análisis espectrales orbitales de un sistema volcánico de larga duración al sur del Monte Pavonis, que, tras múltiples erupciones, pasó de ser un respiradero de fisura a un respiradero de cono de fuente puntual, identificamos cambios mineralógicos en unidades morfológicamente distintas”.

“Los flujos de lava alimentados por fisuras presentan características espectrales de olivino, lo que indica magma de origen profundo, probablemente proveniente del manto o la corteza inferior, mientras que los flujos de lava más recientes, con forma de dedo, en el cono están dominados por piroxenos con alto contenido de calcio, lo que indica una fuente de magma más evolucionada”, repasaron los expertos.

El equipo de investigación, integrado también por científicos de la Escuela de Tierra, Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Iowa y del Centro Ambiental de Lancaster, enfatizó la utilidad de combinar cartografía morfológica de alta resolución con los análisis minerales desde la órbita. Este enfoque permitió descubrir vínculos directos entre los distintos tipos de flujos de lava observados y los cambios en la composición química del magma, abriendo nuevas miradas sobre los periodos eruptivos y la dinámica interna del planeta.

El análisis espectral de los minerales marcianos reveló que los flujos de lava relacionados con fisuras contienen olivino, indicando un origen profundo, mientras que los flujos más recientes y superficiales muestran piroxenos ricos en calcio, evidencia de una evolución del magma antes de salir a la superficie (NASA / JPL-Caltech)

El proceso de formación se caracteriza por una evolución marcada: la aparición de los primeros flujos de lava, relacionados con actividad volcánica a lo largo de fisuras extensas, daba cuenta de un magma poco diferenciado y originado en las regiones más profundas de Marte. Posteriormente, en etapas más tardías, los investigadores detectaron flujos de lava con morfología de dedos, asociados a respiraderos cónicos, y compuestos principalmente de piroxenos con gran concentración de calcio. Esto señala que el magma fue modificándose en su composición mineral a medida que las condiciones en el subsuelo se transformaban.

Pieterek añadió que “estas diferencias minerales nos indican que el magma mismo estaba evolucionando. Esto probablemente refleja cambios en la profundidad a la que se originó el magma y el tiempo que permaneció bajo la superficie antes de entrar en erupción”. Esta afirmación subraya la manera en que la variabilidad subterránea dejó su marca sobre la superficie de Marte, sugerencia apoyada por las firmas espectrales detectadas en cada depósito volcánico investigado.

El estudio enfatiza que, ante la imposibilidad de realizar muestreos directos de los volcanes en Marte, la investigación orbital representa una herramienta fundamental para explorar la arquitectura interna y el desarrollo geológico del planeta. Los resultados remiten a formas de actividad magmática comparable con la de otros planetas rocosos, realzando la universalidad y diversidad de los procesos volcánicos en el Sistema Solar.

El análisis de estas estructuras volcánicas jóvenes refuerza la hipótesis de que la complejidad en los sistemas magmáticos no es exclusiva de la Tierra. Las diversas fases eruptivas conservadas en el sur del Monte Pavonis ilustran la longevidad y la evolución de los depósitos volcánicos, y ponen de relieve la eficacia de las técnicas orbitales actuales para desentrañar procesos ocultos bajo la superficie marciana.