Descubren un fósil excepcional de dinosaurio con piel y espinas sin alteraciones

El hallazgo de Haolong dongi en China revela un dinosaurio herbívoro con púas cutáneas huecas una adaptación defensiva inédita en el registro fósil (Manucci/Museo Geológico de Anhui en Hefei, China)

Durante más de dos siglos, los iguanodontes ocuparon un lugar central en la historia de la paleontología. Desde su identificación temprana en Europa hasta su expansión global en el registro fósil, este grupo de dinosaurios herbívoros ayudó a construir la imagen clásica de los grandes comedores de plantas del Cretácico.

Sin embargo, un descubrimiento reciente obliga a revisar ese retrato y suma un rasgo inesperado a su anatomía: un sistema de púas cutáneas con posibles funciones defensivas, sensoriales y térmicas, nunca antes documentado en dinosaurios.

El descubrimiento amplía el grupo Iguanodontia documentado desde hace más de 200 años y suma una especie con rasgos nunca vistos (Museo Geológico de Anhui en Hefei, China)

El hallazgo ocurrió en China y fue realizado por un equipo internacional encabezado por científicos del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).

A partir de restos fósiles excepcionalmente bien conservados de un ejemplar juvenil de hace 125 millones de años, los investigadores identificaron una nueva especie que amplía de manera radical el conocimiento sobre la diversidad corporal de los iguanodontes.

El descubrimiento se publicó en la revista Nature Ecology & Evolution y se apoya en el análisis de tejidos blandos fosilizados, una rareza extrema en el registro fósil. Gracias a esta preservación extraordinaria, los científicos accedieron a información que suele perderse con el paso del tiempo, como la estructura microscópica de la piel y sus células.

La piel fosilizada de un iguanodonte juvenil permitió estudiar tejidos blandos preservados durante 125 millones de años un caso excepcional (M. Anhui)

Según explicó el CNRS en un comunicado, “hasta ahora, no existía ninguna prueba que atestiguara la existencia de tales púas en los dinosaurios”. Esa afirmación resume el alcance del hallazgo, que no solo describe una nueva especie, sino que también documenta una innovación evolutiva sin precedentes dentro del grupo.

La nueva especie fue bautizada Haolong dongi, en honor a Dong Zhiming, pionero de la paleontología china. El nombre reconoce la trayectoria de uno de los investigadores que impulsó el estudio de los dinosaurios en Asia y que contribuyó a posicionar a China como una de las regiones clave para la investigación paleontológica mundial.

Un fósil excepcional que preservó la piel del pasado

Las púas del nuevo dinosaurio resultan comparables a las del puercoespín actual por su posible función disuasoria frente a depredadores (Manucci/Museo Anhui )

La base del descubrimiento fue un esqueleto juvenil casi completo y articulado, acompañado por amplias zonas de piel fosilizada. Este tipo de preservación resulta extremadamente poco común, ya que los tejidos blandos suelen degradarse rápidamente tras la muerte del animal. En este caso, condiciones ambientales particulares permitieron que la piel quedara sellada y protegida durante millones de años.

“El esqueleto casi completo y articulado de un nuevo dinosaurio iguanodonte, Haolong dongi, del Cretácico Inferior del noreste de China, conserva una piel exquisitamente fosilizada. El tegumento incluye grandes escamas escutadas superpuestas a lo largo de la cola y escamas tuberculadas alrededor del cuello y el tórax marcadamente diferentes del patrón de escamas descrito en otros iguanodontes”, describieron los científicos.

Y agregaron: “Sorprendentemente, estas escamas se intercalan con espinas cutáneas preservadas a nivel celular. Los análisis tomográficos e histológicos revelan una estructura cilíndrica hueca compuesta por un estrato córneo cornificado que recubre una epidermis pluriestratificada con queratinocitos preservados hasta el nivel de los núcleos, rodeando una pulpa dérmica central porosa. Estas espinas difieren estructuralmente de las protoplumas conocidas en dinosaurios no aviares y de las espinas escamosas en los escamosos actuales, lo que sugiere un origen evolutivo distinto".

Escaneos de rayos X y cortes histológicos revelaron células cutáneas que indican la presencia de espinas en gran parte del cuerpo (Manucci/Museo Anhui )

Según los expertos, este descubrimiento proporciona una perspectiva sin precedentes sobre la microanatomía de la piel de los dinosaurios no aviares y destaca la complejidad de la evolución de la piel en los dinosaurios ornitisquios.

Y completaron que su morfología y distribución implican un papel fundamental en la disuasión de depredadores, con posibles funciones secundarias en la termorregulación o la mecanorrecepción.

Para estudiar ese material único, el equipo utilizó escaneos de rayos X y cortes histológicos de alta resolución. Estas técnicas permitieron observar la estructura interna de la piel y detectar la presencia de células cutáneas preservadas desde hace 125 millones de años. El análisis microscópico reveló algo inesperado: espinas cutáneas huecas distribuidas en gran parte del cuerpo del animal.

Los científicos proponen que las púas también pudieron cumplir un rol en la termorregulación o en la percepción sensorial del entorno (Manucci/Museo Anhui )

Estas estructuras no se asemejan a cuernos óseos ni a placas dérmicas conocidas en otros dinosaurios. Por el contrario, presentan similitudes funcionales con las púas de los puercoespines actuales, animales que utilizan estos apéndices como mecanismo de disuasión frente a depredadores. En el caso de Haolong dongi, los investigadores interpretaron estas espinas como una adaptación defensiva frente a la presión de pequeños dinosaurios carnívoros que compartían su entorno.

El hallazgo adquiere mayor relevancia si se considera el tamaño del animal. Al tratarse de un ejemplar juvenil, este iguanodonte carecía de las dimensiones imponentes que caracterizaban a muchos adultos del grupo, capaces de alcanzar entre seis y diez metros de largo y pesar varias toneladas. En ese contexto, una defensa pasiva basada en púas cutáneas pudo haber resultado clave para su supervivencia.

Además de su función disuasoria, los científicos propusieron otras posibles interpretaciones. Al ser huecas, estas estructuras pudieron haber cumplido un papel en la termorregulación, al facilitar la disipación o absorción de calor. También existe la posibilidad de que hayan intervenido en la percepción sensorial, al permitir detectar movimientos o cambios en el entorno mediante vibraciones transmitidas a través de la piel.

Una innovación evolutiva que plantea nuevas preguntas

El ejemplar estudiado era juvenil lo que deja abierta la pregunta sobre si los adultos de la especie conservaban estas estructuras (Manucci/Museo Anhui )

El descubrimiento de Haolong dongi amplía de manera significativa el espectro de adaptaciones conocidas en los dinosaurios herbívoros. Hasta ahora, las defensas de este grupo incluían principalmente el gran tamaño corporal, colas musculosas, placas dérmicas u ornamentos óseos. La presencia de púas cutáneas huecas introduce un mecanismo completamente distinto, más cercano al observado en algunos mamíferos modernos.

Los iguanodontes forman parte de los primeros dinosaurios descritos por la ciencia, y su anatomía parecía relativamente bien conocida. Sin embargo, la falta de preservación de tejidos blandos ocultó durante décadas este tipo de adaptaciones, que ahora salen a la luz gracias a técnicas de análisis avanzadas.

El estudio también plantea interrogantes sobre el desarrollo ontogenético de la especie. Dado que el ejemplar analizado era juvenil, los investigadores no pudieron determinar si estas púas persistían en los adultos o si desaparecían con el crecimiento. Esta incógnita abre la puerta a futuras investigaciones y a la revisión de otros fósiles que podrían conservar indicios similares, hasta ahora pasados por alto.

El hallazgo fue realizado por un equipo internacional liderado por el CNRS y publicado en la revista Nature Ecology and Evolution (Manucci/Museo Anhui )

“Dado que el espécimen de ‘Haolong dongi’ es juvenil, queda por determinar si estas púas también estaban presentes en los adultos”, señaló el CNRS.

Más allá de esta duda, el hallazgo ofrece una nueva perspectiva sobre la dinámica ecológica del Cretácico Inferior. La presencia de un herbívoro con defensas pasivas sofisticadas sugiere un entorno con una presión de depredación constante y diversa. En ese escenario, incluso animales no carnívoros desarrollaron estrategias complejas para reducir el riesgo de ataque.

El descubrimiento también refuerza el papel de China como una región clave para la paleontología moderna. En las últimas décadas, los yacimientos del noreste del país aportaron algunos de los fósiles mejor preservados del mundo, incluidos dinosaurios con plumas, impresiones de piel y estructuras internas raramente conservadas. Haolong dongi se suma a esa lista y confirma el valor científico de estos depósitos.

La identificación de este dinosaurio con púas comparables a las del puercoespín no solo suma una especie nueva al árbol evolutivo, sino que también amplía las preguntas sobre cómo los dinosaurios interactuaban con su entorno, cómo se defendían y cómo regulaban su cuerpo en ecosistemas complejos.