Un avance científico permite anticipar la pérdida de hielo marino en el Ártico

Un nuevo modelo científico permite prever la extensión mínima del hielo marino del Ártico con hasta cuatro meses de anticipación y alta precisión (UNIVERSIDAD MC GILL)

La rápida disminución del hielo marino en el Ártico se convirtió en uno de los indicadores más visibles y preocupantes del cambio climático. Cada verano boreal, la cobertura de hielo alcanza su punto mínimo y deja al descubierto vastas extensiones de océano que décadas atrás permanecían congeladas.

Comprender cuándo, dónde y cómo ocurre esta pérdida resultó esencial para anticipar impactos climáticos globales, proteger ecosistemas frágiles y reducir riesgos para comunidades humanas y actividades económicas.

En ese contexto, un nuevo avance científico abrió una puerta decisiva: la posibilidad de anticipar la extensión del hielo marino con meses de antelación y con una precisión inédita.

El sistema de pronóstico integra memoria climática estacionalidad y variabilidad meteorológica para mejorar las predicciones del hielo polar (NOAA CLIMATE)

Un equipo de investigadores de Estados Unidos y el Reino Unido desarrolló un sistema de pronóstico en tiempo real capaz de predecir la extensión del hielo marino del Ártico con entre uno y cuatro meses de anticipación.

El método capturó la interacción entre la memoria climática del sistema, los ciclos estacionales y la variabilidad meteorológica, un cruce de factores que durante años complicó las predicciones a corto plazo.

El trabajo fue publicado en la revista Chaos, de AIP Publishing, y puso el foco en un mes clave: septiembre, cuando el hielo marino ártico alcanza su mínima extensión anual.

Marcada disminución de las crestas de presión en el hielo del Ártico. Un análisis de tres décadas de estudios aéreos ha revelado importantes cambios en el hielo marino del Ártico, con una marcada reducción de las crestas de presión por la pérdida de hielo antiguo. (ANDREAS PREUSSER)

El hielo marino cumple un rol central en la regulación del clima terrestre. Al reflejar la radiación solar, ayudó históricamente a enfriar el planeta y a estabilizar corrientes oceánicas y patrones atmosféricos que influyen mucho más allá de las regiones polares.

Su retroceso alteró ese equilibrio y amplificó fenómenos extremos en latitudes medias, desde olas de calor hasta cambios en las trayectorias de tormentas.

Frente a ese escenario, los científicos recurrieron cada vez más al seguimiento de la extensión del hielo marino, definida como la superficie oceánica con una concentración mínima de hielo, para evaluar la salud del sistema ártico.

Septiembre como termómetro del Ártico cambiante

Septiembre resulta clave para evaluar la salud del hielo marino ya que marca el mínimo anual de cobertura en el océano Ártico. (AP Foto/Evgeniy Maloletka)

El nuevo método se centró de manera deliberada en septiembre. Ese mes concentró la atención científica porque ofreció una medida sintética del estado anual del hielo marino. La extensión mínima alcanzada al final del verano boreal reflejó tanto las condiciones climáticas de largo plazo como los eventos meteorológicos recientes. Por ese motivo, se convirtió en un punto de referencia para evaluar la magnitud y la velocidad de la pérdida de hielo en el Ártico.

Durante años, los modelos climáticos lograron proyecciones robustas a largo plazo, pero fallaron al momento de ofrecer predicciones confiables a corto plazo. La variabilidad diaria del clima, las diferencias regionales y la compleja interacción entre océano y atmósfera introdujeron un nivel de incertidumbre difícil de resolver.

El nuevo enfoque enfrentó ese desafío desde otro ángulo. En lugar de intentar describir cada proceso físico en detalle, transformó grandes volúmenes de datos complejos en patrones rítmicos más simples, comparables a oscilaciones acopladas.

El retroceso del hielo marino afecta la regulación climática global al modificar corrientes oceánicas circulación atmosférica y albedo (NOAA)

Para construir el modelo, los investigadores utilizaron registros diarios promedio de la extensión del hielo marino proporcionados por el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de EEUU. Esa extensa serie temporal permitió identificar cómo interactúan procesos de distintas escalas, desde variaciones subestacionales hasta ciclos anuales completos.

Al combinar esos factores, el sistema logró capturar la “memoria” del hielo marino, es decir, la influencia que las condiciones de meses previos ejercen sobre su evolución futura.

El método no quedó restringido a una formulación teórica. El equipo lo puso a prueba en condiciones reales durante septiembre de 2024, mientras lo aplicaba en paralelo a datos de años anteriores. En ambos casos, el modelo reprodujo con fiabilidad los cambios observados y superó de forma consistente a las técnicas de predicción existentes.

El modelo fue probado en tiempo real y con datos históricos y superó de forma consistente a los métodos de predicción anteriores (NOAA)

Al anticipar la extensión del hielo marino con hasta cuatro meses de antelación, ofreció una señal temprana clara en un contexto marcado por la aceleración del deshielo.

El avance, publicado en la revista científica Chaos, resultó especialmente significativo porque las predicciones a corto plazo representaron históricamente el punto débil de la climatología polar.

En general, los escenarios de décadas futuras mostraron mayor estabilidad que los pronósticos de semanas o meses, más sensibles a cambios abruptos del tiempo. Al incorporar información regional detallada, el nuevo modelo logró reducir ese margen de error y mejorar de manera sustancial la precisión en horizontes temporales críticos.

Impactos ecológicos y sociales de una alerta temprana

La predicción temprana del hielo marino resulta vital para ecosistemas árticos y especies que dependen del hielo para sobrevivir (PIXNIO)

La capacidad de anticipar el estado del hielo marino no solo aportó valor científico, sino también implicancias directas para ecosistemas y sociedades humanas. Numerosas especies árticas dependen del hielo para alimentarse, reproducirse y desplazarse. Su pérdida acelerada redujo hábitats, alteró cadenas tróficas y aumentó la presión sobre poblaciones ya vulnerables.

Las comunidades indígenas del Ártico enfrentan esos cambios de manera directa. Su subsistencia tradicional se vinculó históricamente a la caza de especies adaptadas al hielo.

Como explicó uno de los autores del estudio, “las comunidades indígenas del Ártico dependen de la caza de especies como osos polares, focas y morsas, para las cuales el hielo marino proporciona un hábitat esencial”. La posibilidad de contar con pronósticos más precisos permitió planificar actividades, reducir riesgos y anticipar temporadas especialmente adversas.

Investigadores utilizaron registros diarios del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo para analizar patrones de largo plazo (U.S. NAVY/SCOTT BARNES/Handout via REUTERS)

El conocimiento previo de las condiciones del hielo también resultó clave para actividades económicas en expansión en la región. El retroceso del hielo abrió rutas marítimas y facilitó el acceso a recursos naturales, pero al mismo tiempo incrementó los peligros operativos.

En ese sentido, el mismo investigador señaló: “Existen otras actividades económicas, como la extracción de gas y petróleo, la pesca y el turismo, donde el conocimiento previo de las condiciones precisas del hielo reduce los riesgos y los costos”.

El nuevo modelo consideró al Ártico como un sistema interconectado. Incluyó varias grandes regiones que componen el Panártico y reconoció que cada una respondió de manera distinta a las mismas fuerzas climáticas. A pesar de esas diferencias, el sistema logró detectar variaciones regionales con un nivel de precisión notable. Tal como afirmó Dimitri Kondrashov, “El modelo incluye varias grandes regiones árticas que componen el panártico”.

Comunidades indígenas del Ártico dependen del hielo marino para actividades de subsistencia como la caza de fauna polar

Esa capacidad para integrar diversidad espacial marcó una diferencia central respecto de métodos anteriores. Al capturar cambios desde escalas subestacionales hasta estacionales, el modelo ofreció una visión más completa del comportamiento del hielo marino.

“A pesar de las grandes diferencias en las condiciones del hielo marino de un año a otro en las distintas regiones, el modelo puede detectarlas con razonable precisión”, añadió Kondrashov.

El éxito del enfoque reforzó la confianza del equipo y abrió nuevas líneas de trabajo. Los investigadores planean incorporar variables oceánicas y atmosféricas adicionales, como la temperatura del aire y la presión a nivel del mar. Estos factores, caracterizados por cambios rápidos, influyen de manera directa en la evolución del hielo y podrían mejorar aún más la capacidad predictiva a corto plazo.

Los científicos planean sumar variables atmosféricas y oceánicas para mejorar aún más los pronósticos a corto plazo (Montaje Infobae, Pexels)

La ausencia de estas variables explicó en parte las limitaciones actuales del modelo, pero también delineó un camino claro de mejora. Con su incorporación, los científicos esperan avanzar hacia pronósticos todavía más fiables durante los meses de verano, cuando el sistema de hielo alcanza su mayor fragilidad.

En un contexto global marcado por la urgencia climática, la posibilidad de anticipar la pérdida de hielo marino con meses de antelación representó mucho más que un logro técnico.

Y ofreció una herramienta concreta para comprender mejor la dinámica del Ártico, mitigar impactos y tomar decisiones informadas frente a uno de los cambios más rápidos y visibles del planeta.