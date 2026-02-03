Ciencia

Cómo los recuerdos de traumas infantiles cambian según la relación actual con los padres

Un estudio realizado por la Universidad Estatal de Michigan con 1.000 jóvenes, advierte que el contexto emocional presente afecta los relatos sobre adversidades pasadas

Guardar
La memoria sobre abusos y
La memoria sobre abusos y negligencia en la infancia fluctúa según la calidad de la relación actual con los padres (Imágen Illustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan analizó a casi 1.000 adultos jóvenes durante ocho semanas para investigar cómo la relación actual con los padres influía en los recuerdos sobre adversidades infantiles.

Los participantes respondieron en tres ocasiones diferentes sobre sus experiencias negativas durante la infancia y sobre su vínculo actual con padres, amigos y parejas. Si bien la mayoría mantuvo relatos consistentes sobre su niñez, la cantidad de adversidades reportadas cambió en función del apoyo parental percibido en el presente.

El factor que más se relacionó con estos cambios en los recuerdos fue la calidad del vínculo con los padres. Las personas que percibieron mayor apoyo y detectaron menos presión parental tendieron a reportar una menor presencia de episodios de abuso emocional y sexual o negligencia en sus recuerdos de la infancia.

La calidad del vínculo familiar
La calidad del vínculo familiar actual es el factor que más influye en los cambios de memoria sobre la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron que las experiencias adversas en la infancia (ACEs), como el abuso, la negligencia y la disfunción familiar, tienen consecuencias duraderas para la salud mental y física a lo largo de la vida.

“La exposición a la adversidad en la vida temprana se ha relacionado con mayores riesgos para la salud física y psicológica, entre ellos mayor inflamación, menor volumen cerebral, alteraciones en la microbiota intestinal y envejecimiento biológico más temprano. Las personas con antecedentes de ACEs también son más propensas a experimentar depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas. Los efectos negativos de las ACEs también se extienden a la educación, el trabajo y los contextos sociales", señalaron los autores del estudio.

Qué descubrieron sobre la relación entre recuerdos infantiles y vínculos parentales

Las adversidades en la infancia
Las adversidades en la infancia elevan el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados sugieren que la memoria autobiográfica sobre vivencias negativas combina elementos estables y dinámicos. Según el equipo de investigación liderado por William Chopik, coautor del estudio y profesor del Departamento de Psicología de la MSU, pequeños cambios en el modo en que las personas recuerdan su pasado pueden tener implicancias relevantes para entender su situación actual y para la práctica clínica.

“Incluso pequeñas fluctuaciones en las relaciones sociales de las personas se asociaron con cambios significativos en cómo recordaban eventos adversos de su pasado. Estos hallazgos sugieren que los autoinformes de ACE reflejan más que solo experiencias pasadas; también pueden indicar parcialmente las circunstancias actuales de las personas y las interpretaciones de sus historias de vida", indicaron los autores.

La coautora Annika Jaros enfatizó la importancia de prestar atención a las diferencias en los informes a lo largo del tiempo. Este enfoque más reflexivo puede mejorar la predicción del bienestar y los resultados en la vida, ya que la memoria se ve influida por los estados emocionales y las relaciones contemporáneas.

Las relaciones familiares continúan modelando
Las relaciones familiares continúan modelando la interpretación de las primeras experiencias de vida en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sugiere que confiar en una única medición de las adversidades vividas puede limitar la comprensión del relato personal. Repetir las evaluaciones en distintas ocasiones permitiría captar cómo los estados emocionales del presente y los lazos familiares influyen sobre la memoria y, en consecuencia, sobre el diagnóstico y el tratamiento en salud mental.

Considerando estos hallazgos, los autores alientan a valorar el contexto emocional actual como un aspecto clave en la interpretación de los recuerdos autobiográficos vinculados a vivencias adversas durante la infancia.

La forma en que los adultos jóvenes relatan su pasado ofrece pistas sobre cómo afrontan su vida actual y subraya que las relaciones familiares siguen modelando la interpretación de sus primeras experiencias.

Temas Relacionados

Experiencias adversas en la infanciaSalud mentalRelaciones familiaresApoyo parentalMemoria autobiográfica

Últimas Noticias

Qué es la apendicitis, la urgencia médica que sufrió Peter Lanzani, y cuáles son los riesgos de no tratarla a tiempo

Aunque se trata de una de las causas más frecuentes de cirugía de emergencia en el mundo, continúa presentando desafíos clínicos por la variabilidad de sus síntomas y la rapidez con la que puede evolucionar hacia cuadros graves

Qué es la apendicitis, la

Tratar el cáncer de pulmón por la mañana duplica la respuesta a la inmunoterapia

Un ensayo clínico publicado en Nature Medicine mostró que administrar inmunoquimioterapia antes de las 15 horas ralentiza la progresión de esa enfermedad en estadio avanzado y extiende la supervivencia

Tratar el cáncer de pulmón

Científicos de Harvard compararon los alimentos ultraprocesados con los cigarrillos

El estudio, que incluyó también a expertos de las universidades de Duke y Michigan, adviertió que activan circuitos de recompensa en el cerebro de forma similar al tabaco. Afirmaron que no todos presentan el mismo nivel de riesgo y propusieron controles

Científicos de Harvard compararon los

La adaptación personalizada de los biomarcadores: el avance que podría redefinir el futuro del diagnóstico de Alzheimer

Investigadores internacionales comprobaron que adaptar los umbrales del p-tau217 en función de factores como la función renal, la obesidad o la anemia, mejora la eficiencia en el diagnóstico de la enfermedad neurodegenerativa

La adaptación personalizada de los

La NASA posterga para marzo la misión Artemis II a la Luna por una fuga de combustible

Las persistentes pérdidas de hidrógeno líquido durante una prueba clave del cohete SLS forzaron a abandonar la ventana de febrero y a replantear el cronograma de lanzamiento en la primera misión tripulada rumbo a nuestro satélite natural en más de cincuenta años

La NASA posterga para marzo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EN VIVO | Reunión Gustavo

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

Alerta roja en Santa Marta tras fuertes lluvias que provocaron inundaciones, colapso en puente y hasta restricción de navegación marítima

Terror en Pucusana: Grupos armados bajaron de los cerros e incendiaron 30 viviendas tras amenazar con quemar vivos a los vecinos

Tras la frustrada gira con gobernadores, la CGT se reúne el viernes por la reforma laboral y amenaza con un paro general

“Hay que informarse bien”: Sheinbaum niega denuncias contra Adán Augusto López por corrupción

INFOBAE AMÉRICA
La tragedia de una familia

La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

La oposición de Nicaragua le pidió a Laura Fernández mantener la presión contra el régimen de Ortega

TEM Group factura 19 millones en 2025 (+40%) y acelera su expansión en Europa y México

El Parlamento noruego reafirma su apoyo a la monarquía pese al escándalo entre la princesa heredera y Epstein

El argentino Giovani Lo Celso sufre una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho

ENTRETENIMIENTO

“Lo estuve observando durante bastante

“Lo estuve observando durante bastante tiempo”: Rachel McAdams contó por qué Dylan O’Brien era ideal para ¡Ayuda!

Lee Byung-hun sorprendió con sus orígenes en la actuación: “Nunca pensé que sería actor, pero creo en el destino”

Jacob Elordi compartió sus anhelos creativos en la actuación: “Todo lo que quiero hacer es que sea sexy, divertido y cool”

“Bridgerton”: Hannah Dodd habla sobre la sexualidad de Francesca y el polémico cambio respecto al libro

Christopher Nolan advirtió sobre el futuro incierto del cine tras las fusiones de Warner Bros., Netflix y Paramount: “Es un golpe enorme”