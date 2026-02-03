Cómo los recuerdos de traumas infantiles cambian según la relación actual con los padres

La memoria sobre abusos y negligencia en la infancia fluctúa según la calidad de la relación actual con los padres (Imágen Illustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad Estatal de Michigan analizó a casi 1.000 adultos jóvenes durante ocho semanas para investigar cómo la relación actual con los padres influía en los recuerdos sobre adversidades infantiles.

Los participantes respondieron en tres ocasiones diferentes sobre sus experiencias negativas durante la infancia y sobre su vínculo actual con padres, amigos y parejas. Si bien la mayoría mantuvo relatos consistentes sobre su niñez, la cantidad de adversidades reportadas cambió en función del apoyo parental percibido en el presente.

El factor que más se relacionó con estos cambios en los recuerdos fue la calidad del vínculo con los padres. Las personas que percibieron mayor apoyo y detectaron menos presión parental tendieron a reportar una menor presencia de episodios de abuso emocional y sexual o negligencia en sus recuerdos de la infancia.

La calidad del vínculo familiar actual es el factor que más influye en los cambios de memoria sobre la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores destacaron que las experiencias adversas en la infancia (ACEs), como el abuso, la negligencia y la disfunción familiar, tienen consecuencias duraderas para la salud mental y física a lo largo de la vida.

“La exposición a la adversidad en la vida temprana se ha relacionado con mayores riesgos para la salud física y psicológica, entre ellos mayor inflamación, menor volumen cerebral, alteraciones en la microbiota intestinal y envejecimiento biológico más temprano. Las personas con antecedentes de ACEs también son más propensas a experimentar depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas. Los efectos negativos de las ACEs también se extienden a la educación, el trabajo y los contextos sociales", señalaron los autores del estudio.

Qué descubrieron sobre la relación entre recuerdos infantiles y vínculos parentales

Las adversidades en la infancia elevan el riesgo de depresión, ansiedad, deterioro cognitivo y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados sugieren que la memoria autobiográfica sobre vivencias negativas combina elementos estables y dinámicos. Según el equipo de investigación liderado por William Chopik, coautor del estudio y profesor del Departamento de Psicología de la MSU, pequeños cambios en el modo en que las personas recuerdan su pasado pueden tener implicancias relevantes para entender su situación actual y para la práctica clínica.

“Incluso pequeñas fluctuaciones en las relaciones sociales de las personas se asociaron con cambios significativos en cómo recordaban eventos adversos de su pasado. Estos hallazgos sugieren que los autoinformes de ACE reflejan más que solo experiencias pasadas; también pueden indicar parcialmente las circunstancias actuales de las personas y las interpretaciones de sus historias de vida", indicaron los autores.

La coautora Annika Jaros enfatizó la importancia de prestar atención a las diferencias en los informes a lo largo del tiempo. Este enfoque más reflexivo puede mejorar la predicción del bienestar y los resultados en la vida, ya que la memoria se ve influida por los estados emocionales y las relaciones contemporáneas.

Las relaciones familiares continúan modelando la interpretación de las primeras experiencias de vida en la adultez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio sugiere que confiar en una única medición de las adversidades vividas puede limitar la comprensión del relato personal. Repetir las evaluaciones en distintas ocasiones permitiría captar cómo los estados emocionales del presente y los lazos familiares influyen sobre la memoria y, en consecuencia, sobre el diagnóstico y el tratamiento en salud mental.

Considerando estos hallazgos, los autores alientan a valorar el contexto emocional actual como un aspecto clave en la interpretación de los recuerdos autobiográficos vinculados a vivencias adversas durante la infancia.

La forma en que los adultos jóvenes relatan su pasado ofrece pistas sobre cómo afrontan su vida actual y subraya que las relaciones familiares siguen modelando la interpretación de sus primeras experiencias.