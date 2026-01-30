Ciencia

Descubrieron un nuevo género de venado en América Latina: un linaje único en los Andes

El anima habita en ecosistemas de alta montaña y se distingue por su pequeño tamaño, su pelaje rojizo y una fosa lagrimal profunda en el cráneo, características que lo separan de otros ciervos sudamericanos

Un nuevo género de venado, Andinocervus rufinus, fue identificado en los Andes del norte tras décadas sin ser detectado por la ciencia Crédito: Instituto Humboldt

En las cumbres frías donde el viento del páramo se mezcla con la niebla, un pequeño ciervo ha permanecido invisible para la ciencia durante décadas. Ahora, los investigadores han confirmado la existencia de un nuevo género de venado, Andinocervus rufinus, exclusivo de los Andes del norte, un hallazgo que cambia la historia natural sudamericana y plantea desafíos urgentes para la conservación de la biodiversidad regional.

El Instituto Humboldt, referente en biodiversidad de Colombia, anunció que un grupo de científicos liderados por Héctor E. Ramírez-Chaves, de la Universidad de Caldas, Colombia, validó mediante estudios de ADN que este venado, antes conocido como Mazama rufina, constituye un linaje evolutivo completamente independiente.

Según informó el Instituto: “La ciencia tuvo que crear un nuevo género para él”, tras constatar que su origen no se relaciona con otras especies de su antiguo grupo.

La reclasificación se fundamentó en el análisis genético y en características morfológicas singulares. El artículo científico, publicado en la revista Zootaxa, detalló cómo la combinación de estas evidencias llevó a los investigadores a proponer el nombre Andinocervus rufinus para este pequeño habitante de los páramos, ahora considerado el único miembro de un género propio.

Investigadores del Instituto Humboldt y la Universidad de Caldas validaron mediante ADN que este venado constituye un linaje evolutivo independiente Crédito: Instituto Humboldt

“La característica más distintiva de su cráneo es una fosa lagrimal (o preorbital) extremadamente profunda y excavada. Este detalle óseo es tan único que permite diferenciarlo fácilmente de otros venados similares como el Mazama nanus o los venados grises”, explicó el Instituto Humboldt.

Características únicas de un ciervo de montaña

El Andinocervus rufinus presenta adaptaciones notables a los ecosistemas de alta montaña. Habita principalmente en bosques montanos y páramos de los Andes del norte, con presencia documentada en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

Su rango altitudinal se extiende desde los 1.000 hasta los 3.700 metros sobre el nivel del mar, en entornos donde la temperatura puede descender varios grados y la vegetación se adapta a condiciones extremas. En Colombia, los registros más recientes provienen de zonas como Murillo, en Tolima, y áreas cercanas al Parque Nacional Natural Los Nevados.

Fácilmente reconocible por su pelaje rojizo, patas negras y una máscara oscura en el rostro con manchas blancas en la barbilla y la nariz, este venado es uno de los más pequeños de Sudamérica, con un peso que oscila entre 10 y 15 kilogramos.

La morfología de su cráneo, especialmente la fosa lagrimal profunda, permite a los biólogos diferenciarlo de otras especies andinas a simple vista. Este venado representa ahora, añadió, un linaje único en el mundo y, por eso, pertenece a un nuevo género: Andinocervus (anteriormente estaba en el género Mazama).

Un linaje único y vulnerable

El Andinocervus rufinus fue reclasificado tras analizar su genética y características morfológicas únicas Crédito: Instituto Humboldt

El descubrimiento de Andinocervus rufinus tiene repercusiones que van más allá de la taxonomía. De acuerdo con el Instituto Humboldt, la especie se encuentra en un estado de vulnerabilidad: “sus poblaciones son pequeñas y fragmentadas por las cordilleras, y enfrenta amenazas como el atropellamiento en carreteras cercanas a áreas protegidas y la cacería”.

La fragmentación de los hábitats y la presión humana, especialmente en corredores viales próximos a reservas naturales, aumentan el riesgo para la especie.

Otras amenazas identificadas por los investigadores incluyen la deforestación, la expansión agrícola y ganadera, la caza furtiva y el impacto del cambio climático en los ecosistemas de páramo. El estudio resalta que reconocer al Andinocervus rufinus como un género distinto implica entender sus necesidades ecológicas específicas y desarrollar estrategias de conservación adaptadas a su situación.

La creación del género Andinocervus posiciona a Colombia como uno de los países más diversos en cérvidos de Sudamérica. Actualmente, el país reconoce cinco especies de venados agrupadas en tres géneros: Odocoileus, presente en los Llanos Orientales, la región Caribe y las zonas bajas andinas; Mazama, con especies como la corzuela roja y la corzuela parda o gris, y ahora Andinocervus, representado únicamente por el venado rojo de páramo.

Este hallazgo fue liderado por Ramírez-Chaves y un equipo multidisciplinario que incluye a Darwin M. Morales-Martínez, Alexandra Cardona Giraldo, Óscar Castellanos, Óscar Ospina, Paula A. Ossa-López, Fredy A. Rivera-Pérez y Elkin A. Noguera-Urbano.

Los expertos coinciden en que el reconocimiento de este nuevo género exige un enfoque renovado para la gestión de áreas protegidas y la implementación de programas específicos para reducir las amenazas que enfrenta la especie.

