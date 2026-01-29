Ciencia

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

La revista TIME destacó que la participación de más de 60 países bajo los Acuerdos Artemis representa un cambio en la estrategia espacial, enfocando recursos y tecnología en el objetivo de consolidar una presencia humana permanente cerca del polo sur de la Luna

Guardar
La misión Artemis II de la NASA llevará una tripulación internacional alrededor de la Luna en febrero de 2026, marcando el regreso de astronautas al entorno lunar tras más de cinco décadas (NASA)

Después de más de medio siglo, la NASA y sus socios preparan el regreso de astronautas al entorno lunar con la misión Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2026.

El objetivo principal será llevar a una tripulación internacional alrededor de la Luna, marcando el primer acercamiento humano desde 1972, e incluyendo por primera vez a una mujer, a un astronauta afroamericano y a un canadiense en una misión lunar. El despegue se realizará desde el Centro Espacial Kennedy de Florida a bordo del Sistema de Lanzamiento Espacial, según destacó la revista TIME.

Artemis II será la primera
Artemis II será la primera misión lunar en incluir a una mujer, un astronauta afroamericano y un canadiense, destacando la diversidad y la inclusión en la exploración espacial (Portada de TIME)

Regreso de astronautas a la Luna: un nuevo capítulo

El último viaje tripulado a la Luna fue en diciembre de 1972, cuando la misión Apolo 17 concluyó el histórico programa Apolo. Desde entonces, han pasado 54 años sin humanos en las proximidades lunares, un periodo de espera que Artemis II pondrá fin.

De acuerdo con la edición estadounidense, esta expedición inaugura una era tecnológica y culturalmente renovada en la exploración espacial, al enfocar sus esfuerzos no solo en el retorno, sino en consolidar una presencia lunar de largo plazo.

¿Cómo será la misión Artemis II?

La misión lunar 2026 despegará el 6 de febrero y tendrá una duración aproximada de 10 días. Tras dos órbitas alrededor de la Tierra, la nave Orion, impulsada por el Sistema de Lanzamiento Espacial —el cohete más potente construido hasta la fecha—, se dirigirá hacia el entorno lunar.

Durante el trayecto, los astronautas alcanzarán hasta 7.500 kilómetros más allá del lado oculto de la Luna, superando cualquier registro previo de distancia humana respecto a la Tierra. La nave regresará tras sobrevolar la zona lunar, sin entrar en órbita alrededor de la Luna, y empleará una maniobra especial de reentrada guiada para garantizar la seguridad de la tripulación.

TIME resaltó que este vuelo servirá como ensayo fundamental para validar los sistemas del cohete, la nave y los protocolos requeridos en futuras expediciones que contemplan el alunizaje en próximas fases del programa.

La nave Orion de Artemis
La nave Orion de Artemis II volará más allá del lado oculto de la Luna, estableciendo un nuevo récord de distancia alcanzado por humanos respecto a la Tierra

Una tripulación con diversidad y perfiles históricos

Artemis II contará con cuatro astronautas. Reid Wiseman será el comandante, con una trayectoria como aviador naval y experiencia en la Estación Espacial Internacional. Wiseman explicó que la misión busca dar “el siguiente paso correcto hacia una presencia lunar sostenida”.

Christina Koch hará historia como la primera mujer en una misión lunar. Con formación en ingeniería eléctrica y física, Koch posee el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer y formó parte de la primera caminata espacial femenina. Sobre el desafío, reflexionó en TIME: “Solo puedo aceptar que mi nombre esté en ese grupo porque somos parte de un equipo”.

El ingeniero y aviador naval Victor Glover será el primer astronauta afroamericano en aproximarse a la Luna. Glover ya pasó 168 días en el espacio y destacó: “Más de una década atrás, la NASA decidió que la equidad y la inclusión serían parte de sus valores principales”.

El cuarto miembro, Jeremy Hansen, piloto de la Fuerza Aérea de Canadá, será el primer canadiense y único debutante en la tripulación. “Tenemos muchos problemas globales y estos requieren soluciones globales. Incluir a un canadiense en Artemis II es un ejemplo de lo que podemos lograr juntos”, declaró el tripulante.

Christina Koch y Victor Glover
Christina Koch y Victor Glover harán historia en Artemis II como la primera mujer y el primer afroamericano en acercarse a la Luna, impulsando la equidad y la representación en la NASA (REUTERS)

Colaboración internacional y Acuerdos Artemis

La misión Artemis II refleja un nuevo paradigma de cooperación internacional. Desde 2020, 61 países han suscrito los Acuerdos Artemis, comprometiéndose con la exploración pacífica y sostenible del espacio.

Según TIME, los miembros aportan recursos, tecnología y personal, con el objetivo de establecer una base permanente cerca del polo sur lunar. Esta cooperación contrasta con el enfoque nacional de las misiones Apolo, generando una comunidad internacional de agencias, empresas y gobiernos unida en el propósito de expandir la presencia humana en la Luna.

Desafíos técnicos con próximos pasos

Más que un destino final, Artemis II es una prueba vital de sistemas, que abre camino a los siguientes desafíos: activar un módulo de aterrizaje lunar y concretar un alunizaje humano en Artemis III. La principal dificultad reside en el desarrollo operativo de un vehículo de descenso, cuya responsabilidad inicial recae en SpaceX y su nave Starship, aunque Blue Origin y Lockheed Martin también compiten por participar.

TIME señaló que los retrasos tecnológicos han alimentado la preocupación ante la competencia de China, que planea su propio alunizaje antes de 2030. Este contexto impulsa a la NASA a abrir el contrato a más empresas privadas para agilizar los ensayos y fortalecer la posición de Estados Unidos y sus aliados en la renovada carrera lunar.

La misión Artemis II validará
La misión Artemis II validará sistemas tecnológicos y protocolos de seguridad esenciales para futuras expediciones que buscan establecer una presencia lunar sostenida (REUTERS)

El regreso de astronautas al entorno lunar permitirá inscribir nuevos nombres en la lista de quienes cruzaron los límites del espacio. En su cobertura especial, TIME subrayó que Artemis II reabre el camino a la Luna y al espíritu colectivo de aspiración que define la exploración humana.

Temas Relacionados

Artemis IINASAMisión lunar 2026Exploración espacialCooperación internacionalSistema de Lanzamiento EspacialPresencia humana en la LunaNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Descubren bacterias en Fukushima que sobreviven a la radiación sin mutaciones

Los científicos hallaron en la antigua planta devastada hace 15 años por un tsunami microorganismos que no sufrieron transformaciones. Por qué el descubrimiento pone a prueba la estrategia internacional frente a la corrosión en los establecimientos nucleares

Descubren bacterias en Fukushima que

Cuatro síntomas de la enfermedad de Parkinson que pueden aparecer décadas antes del diagnóstico

La pérdida del sentido del olfato o de la representación de los sueños puede ocurrir con años de antelación a los cambios en la motricidad

Cuatro síntomas de la enfermedad

Los 10 peces más peligrosos del mundo: veneno, ataques y especies que representan un riesgo real para los humanos

Algunas especies que habitan mares y ríos de distintos continentes poseen toxinas letales, comportamientos agresivos o mecanismos de defensa capaces de causar lesiones graves

Los 10 peces más peligrosos

El telescopio James Webb detecta una galaxia brillante que sorprende a científicos por su composición

Un hallazgo reciente arroja luz sobre los primeros instantes del cosmos, al revelar características físicas inesperadas en uno de los sistemas más antiguos jamás registrados

El telescopio James Webb detecta

El deshielo en los polos activa microbios que aumentan la liberación de carbono, según expertos

Una revisión internacional liderada por la Universidad McGill advierte que el aumento de las temperaturas en el Ártico y la Antártida está estimulando comunidades microbianas capaces de transformar materia orgánica en gases de efecto inverna

El deshielo en los polos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El monseñor Rubén Darío Jaramillo

El monseñor Rubén Darío Jaramillo respondió a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesucristo y María Magdalena: esto dijo

La reedición de un disco histórico del Polaco Goyeneche revive la magia de su sociedad con Pichuco Troilo

PAN y PRI arremeten contra Morena tras ataque a diputados de MC en Sinaloa: “Han convertido al estado en un infierno”

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 29 de enero: habrá cierre en la carretera México-Puebla

Agricultores y ganaderos se movilizan en toda España reclamando que no lleguen a los supermercados “productos llenos de mierda”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia toma el control de

Rusia toma el control de una aldea en la provincia ucraniana de Sumi

Óscar López anuncia la puesta en marcha del Espacio Nacional de Datos de Salud para impulsar la innovación médica

VÍDEO:Economía:Una tractorada recorre Valencia en"grito unitario"contra Mercosur:"Nos están echando del campo a patadas"

Tractores de la provincia de Lugo vuelven a bloquear la ciudad en una nueva manifestación contra Mercosur

El déficit comercial de EE.UU. se dispara un 94,6% en noviembre, hasta los 47.499 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

Sydney Sweeney lanza su propia

Sydney Sweeney lanza su propia marca de lencería

La ex novia de Brooklyn Beckham recibió advertencias: Hana Cross no hablará sobre su año con los Beckham

La esposa de Bruce Willis comparte cómo el traslado del actor a un “segundo hogar” impactó a su familia: “Fue un momento muy duro”

La transformación física de Barry Keoghan anticipa su rol como Ringo Starr en las próximas biopics de los Beatles

Michael J. Fox reveló por qué decidió volver a la actuación luego de ver “Shrinking”