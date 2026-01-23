Los zoológicos tienen demasiados animales viejos, señaló un estudio: la polémica propuesta de un investigador

Las poblaciones de mamíferos en zoológicos de Europa y América del Norte muestran una tendencia al envejecimiento y a la baja reproducción (REUTERS/David W Cerny)

La sostenibilidad de las poblaciones animales en cautiverio enfrenta un desafío que pone en riesgo la preservación de la biodiversidad. La falta de depredadores, la abundancia de recursos y la medicina veterinaria avanzada permiten que los animales en zoológicos alcancen edades avanzadas, muy superiores a las de especies silvestres.

Esta longevidad conlleva un efecto secundario negativo: las poblaciones envejecen y la reproducción disminuye. Lejos del antiguo modelo de mera exhibición, las instituciones actuales (muchas reconvertidas en bioparques) priorizan la ciencia y la protección de la biodiversidad. Así, este fenómeno obstaculiza la capacidad para mantener poblaciones de reserva funcionales, un requisito clave para reintroducir especies en la naturaleza si fuera necesario.

Un estudio confirmó esta tendencia con datos precisos. La investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), estuvo a cargo de científicos de la Universidad de Zúrich (Suiza) y la Universidad Goethe de Fráncfort (Alemania), junto con otras instituciones europeas.

El análisis advirtió sobre la gestión poblacional y sugirió la necesidad urgente de cambios estratégicos para evitar que los zoológicos se transformen en meros asilos de fauna estéril.

El estudio investigó a 774 poblaciones de mamíferos en zoológicos de Europa y América del Norte y encontró que cada vez son menos los animales jóvenes y más los adultos mayores. Además, la cantidad de hembras en edad reproductiva cayó de forma marcada, con una reducción del 49 % en América del Norte y del 68 % en Europa.

El colapso de la pirámide poblacional

La pirámide de edad en zoológicos pierde su base de jóvenes y muestra un predominio de individuos viejos y una escasez de crías (REUTERS/Salahuddin)

La necesidad de control poblacional responde a una realidad física: a diferencia de la naturaleza, los zoológicos poseen un espacio limitado que impide el crecimiento indefinido de los grupos. Ante la falta de lugar, los administradores frenan la reproducción para evitar el hacinamiento, una medida logística que bloquea el necesario recambio generacional.

La biología de la conservación utiliza herramientas gráficas para entender la salud de un grupo animal. Una población estable y resiliente muestra una pirámide de edad: una base amplia de individuos jóvenes y reproductivos, que se estrecha hacia la cima con menos animales viejos. Los hallazgos del estudio indican que esta estructura desaparece en los zoológicos. En su lugar, aparecen formas de “diamante” o “columna”, donde predominan los individuos gerontes y escasean las crías.

Javier Almunia, profesor de Zoología de la Universidad de La Laguna y presidente de la Asociación Ibérica de Zoológicos y Acuarios, quien no participó del estudio, explicó la raíz biológica de este desajuste: “En la naturaleza, los depredadores, los parásitos, la falta de recursos y las enfermedades mantienen la población en equilibrio e impiden que haya una proporción elevada de animales geriátricos”.

El experto destaca que la pirámide alterada en cautiverio “reduce su potencial de conservación y pone en peligro su impacto positivo”, dijo en declaraciones a Science Media Centre España.

El estudio analizó 774 poblaciones de mamíferos durante 53 años utilizando la base de datos global Species360 (REUTERS/Lisi Niesner)

Los datos exponen una caída drástica en la fertilidad. La proporción de hembras reproductoras descendió un 49% en las poblaciones de mamíferos de América del Norte y un 68% en las europeas.

Inmaculada Álvarez-Manzaneda Salcedo, profesora del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada, quien tampoco participó de la investigación, señala que el control poblacional mediante la castración o segregación por sexos, aunque comprensible por logística, genera problemas a largo plazo. “Las poblaciones envejecidas pierden su capacidad de renovación y resiliencia”, afirma.

La polémica propuesta de uno de los investigadores

Ante este escenario de estancamiento reproductivo, Marcus Clauss, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Zúrich y autor principal del estudio citado, planteó en enero de 2025 una propuesta que desató polémica: la matanza planificada de animales excedentes.

En un artículo anterior, Clauss argumentó que para mantener poblaciones sanas y reproductivas, los zoológicos deben aceptar la muerte como una herramienta de gestión, tal como ocurre en la naturaleza.

Según su postura, evitar la reproducción para no saturar el espacio atrofia el recambio generacional y priva a los animales de conductas naturales básicas, como la crianza. Para el investigador, el sacrificio de ejemplares permitiría mantener el ciclo vital activo y evitaría la acumulación insostenible de animales seniles.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza reconoce a los zoológicos como socios vitales ante la pérdida de biodiversidad (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Esta tendencia debe detenerse y revertirse. Los zoológicos solo pueden cumplir su mandato de conservación si mantienen poblaciones de reserva demográficamente estables y resilientes. Esto requiere más animales jóvenes y menos animales viejos”, afirmó en un comunicado oficial de la Universidad Goethe de Fráncfort.

Un análisis basado en registros históricos masivos

El equipo científico fundamentó sus conclusiones en una cantidad de datos sin precedentes. Analizaron la información demográfica de 774 poblaciones de mamíferos (361 en América del Norte y 413 en Europa) durante un periodo de 53 años, desde 1970 hasta 2023. Para ello, recurrieron a la base de datos global Species360, una plataforma que utilizan más de 1.200 instituciones en todo el mundo y que registra detalles vitales como edad, sexo, ascendencia y origen de cada animal.

Para procesar esta información, investigadores de la Universidad Goethe de Fráncfort diseñaron un nuevo método automatizado. Esta herramienta clasifica las formas de las pirámides poblacionales y permite comparar patrones demográficos entre diferentes especies y regiones con gran precisión.

El profesor Paul Dierkes, de la Universidad Goethe, desempeñó un papel clave en el desarrollo de este método y explica su valor en el comunicado oficial de la universidad: “Especialmente para los zoológicos y la conservación de especies, este nuevo enfoque metodológico y los resultados basados en él abren posibilidades para comunicar claramente los desarrollos demográficos y tomar decisiones informadas”. La tecnología traduce estructuras complejas en formas estandarizadas, lo que facilita la detección temprana de riesgos demográficos en las poblaciones cautivas.

Riesgos para la educación y la ciencia

La falta de animales jóvenes en los recintos afecta la educación ambiental y limita la investigación científica sobre especies amenazadas (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Las consecuencias de este envejecimiento trascienden la biología y afectan la misión de los zoológicos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reconoce a estas instituciones como socios vitales para frenar la pérdida de biodiversidad, pero este rol depende de la existencia de poblaciones de reserva viables.

Además, la falta de animales jóvenes impacta en la educación ambiental y la investigación científica. El profesor Dierkes añade que los zoológicos “llegan a millones de visitantes cada año” y son lugares clave para concienciar sobre la extinción de especies. El experto advierte: “La disminución del número de animales y el envejecimiento de las poblaciones no solo perjudicarían significativamente la conservación de especies en sí, sino también el trabajo educativo y de investigación de los zoológicos”.

Según los especialistas, sin animales jóvenes se pierden oportunidades para estudiar el comportamiento, la reproducción y la salud de especies amenazadas, datos cruciales para mejorar las medidas de conservación en el entorno natural. Por ello, concluyen que la gestión en los zoológicos debe priorizar la sostenibilidad demográfica, incluso si esto implica decisiones difíciles sobre el manejo de la vida y la muerte de los animales bajo su cuidado.