Ciencia

La NASA reveló el primer mapa integral del universo observable y marca un hito en la astronomía

El telescopio SPHEREx permitió cartografiar millones de galaxias y estrellas mediante observaciones en infrarrojo, ofreciendo una visión inédita de la estructura, la evolución del cosmos y la distribución de agua y polvo interestelar

Guardar
El telescopio SPHEREx permite identificar millones de galaxias y estrellas mediante observaciones en el espectro infrarrojo

La Agencia Espacial de Estados Unidos presentó el primer mapa integral del universo observable elaborado por el telescopio SPHEREx. El anuncio se realizó en enero de 2026, desde la sede de la NASA en Washington. El nuevo mapa permite identificar galaxias lejanas, polvo interestelar y la distribución de agua cósmica en la Vía Láctea.

Los astrónomos soñaron durante décadas con una representación fiel del cosmos. Ahora, la NASA muestra la primera imagen global del universo observable, desarrollada gracias al telescopio SPHEREx. Esta misión marca un hito en la forma en que los científicos estudian galaxias, materia oscura y los posibles orígenes de la vida en el espacio.

SPHEREx, lanzado en marzo de 2025, orbita la Tierra en una trayectoria polar. Utiliza tecnología de espectrofotometría en el infrarrojo para analizar el cielo completo. El proyecto tiene como objetivo cartografiar más de 450 millones de galaxias y más de 100 millones de estrellas en la Vía Láctea durante los próximos dos años.

Un enfoque innovador para cartografiar el cosmos

De acuerdo con la NASA, SPHEREx no busca producir imágenes icónicas, sino una representación coherente y detallada del universo. La herramienta ofrece mayor resolución espectral y cobertura que sus predecesores, como IRAS, WISE o Planck. Estos instrumentos permitieron detectar polvo cósmico y rastros del Big Bang, pero SPHEREx lleva la precisión a un nuevo nivel.

El telescopio espacial SPHEREx de
El telescopio espacial SPHEREx de la NASA cartografió todo el cielo en 102 colores infrarrojos para revelar las diferentes características del cosmos. Estrellas azules y gas hidrógeno, estrellas verdes y blancas y polvo cósmico rojo se ven en esta vista panorámica. (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

El satélite da 14 vueltas y media a la Tierra cada día. Toma miles de imágenes en una franja estrecha del firmamento, que se desplaza diariamente gracias al movimiento terrestre alrededor del Sol. Así, en seis meses, el telescopio cubre el cielo completo y repite el proceso para mejorar la sensibilidad y el detalle del mapa.

Según los investigadores principales del proyecto, la clave de este avance reside en la capacidad de observar 102 longitudes de onda en el infrarrojo. Esta técnica revela nubes frías de polvo, galaxias remotas y las huellas químicas atrapadas en el hielo interestelar. Con cada franja analizada, los científicos añaden información sobre la composición y la historia evolutiva del universo.

Tecnología y objetivos científicos de SPHEREx

SPHEREx funciona como un espectrofotómetro avanzado, separando la luz en diferentes colores para identificar los elementos presentes en cada región del espacio. El telescopio utiliza escudos reflectantes para mantener sus detectores a temperaturas óptimas, evitando el uso de líquidos criogénicos o maquinaria pesada. Esto permite operar con mayor eficiencia y fiabilidad en el entorno espacial.

Esta imagen de SPHEREx muestra
Esta imagen de SPHEREx muestra una selección de los colores infrarrojos emitidos principalmente por estrellas y galaxias (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

El proyecto no compite con el telescopio espacial James Webb. Según la NASA, ambos instrumentos cumplen funciones complementarias. James Webb ofrece imágenes de alta resolución sobre objetivos específicos, mientras que SPHEREx proporciona el panorama general que facilita la contextualización de esos detalles.

Uno de los grandes desafíos científicos es analizar la “inflación cósmica”, el proceso de expansión acelerada ocurrido instantes después del Big Bang. SPHEREx permitirá someter a prueba diversas hipótesis sobre este fenómeno, al ofrecer un mapa tridimensional de la agrupación de galaxias. Los astrónomos podrán comparar modelos y descartar aquellos que no se ajustan a la evidencia.

El papel de SPHEREx en el estudio de moléculas orgánicas

Otra meta fundamental de SPHEREx es estudiar la distribución de agua y compuestos orgánicos en la galaxia. Las nubes de polvo y hielo entre las estrellas contienen sustancias ricas en carbono y nitrógeno, elementos esenciales para la vida. Con la nueva cartografía, los científicos podrán rastrear el recorrido de estos componentes hasta los discos protoplanetarios donde se forman los planetas.

Una imagen conceptual muestra el
Una imagen conceptual muestra el telescopio SPHEREx de la NASA orbitando en el espacio (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

De acuerdo con los especialistas, el análisis detallado de estas moléculas permitirá comprender mejor los procesos que dan origen a nuevos mundos. Este enfoque abre posibilidades para investigar el surgimiento de condiciones favorables a la vida en otras regiones de la Vía Láctea.

Un avance en la comprensión del universo

Las primeras imágenes presentadas por la NASA son solo una muestra de lo que SPHEREx podrá lograr. Los datos iniciales se colorearon para hacer visible aquello que el ojo humano no puede percibir. El proceso de filtrado y calibración de la información requerirá tiempo y recursos computacionales avanzados.

Con cada exploración, el mapa del universo observable se volverá más preciso. La luz de galaxias distantes, que viajó millones de años antes de llegar a los sensores de SPHEREx, aporta evidencia sobre la evolución cósmica a lo largo de la historia.

SPHEREx se consolida como una herramienta esencial para la astronomía moderna. Permite a los científicos comprender la estructura y composición del universo con una profundidad inédita, abriendo la puerta a nuevas investigaciones sobre el origen y el destino del cosmos.

La misión marca una nueva etapa en la exploración espacial, con un enfoque en la integración de datos, la precisión espectral y el análisis de los elementos básicos de la vida en el universo.

Temas Relacionados

SPHERExNASATelescopio espacial James WebbUniversoAstronomíaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Por qué la comunicación digital no logra igualar el impacto del encuentro presencial, según un estudio

Un análisis de más de mil investigaciones comparó la interacción mediada por pantallas con la experiencia directa y encontró diferencias claves en el compromiso emocional, los vínculos sociales y el bienestar

Por qué la comunicación digital

La historia desconocida detrás del “botiquín” romano hallado en Broadway intriga a la arqueología británica

Una exquisita caja de hueso podría cambiar lo que se conoce sobre rituales funerarios y objetos íntimos en las tumbas romanas de Inglaterra

La historia desconocida detrás del

El año 2025 fue el tercero más cálido desde que existen registros, solo superado por 2024 y 2023

Por primera vez, la temperatura media global superó el límite de 1,5°C respecto a la era preindustrial durante tres años, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus

El año 2025 fue el

Descubren que el centro de la hipófisis, la glándula bajo el cerebro, sería la vía más segura para cirugías

Investigadores médicos de México, Chile y Argentina aportaron datos sobre una región del centro de la hipófisis que presenta escasez de vasos sanguíneos. Cómo los resultados podrían ayudar para brindar más seguridad en procedimientos neuroquirúrgicos

Descubren que el centro de

El enigma de los dinosaurios en Europa: un secreto revelado tras cien años

Un grupo de investigadores utilizó escaneos en 3D y técnicas modernas de análisis para examinar huesos antiguos, lo que permitió identificar especies que antes se habían clasificado de manera incorrecta

El enigma de los dinosaurios
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cumpleaños más agridulce de

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: se esperan diversas movilizaciones que afectarán la circulación

Guerra declarada en Lima: PNP investiga videos de bandas criminales que exhiben su poder en armas largas

Esto es lo que te hace más inteligente, según la neurociencia: “No es la memoria ni la lógica”

La Justicia unificó en Lomas de Zamora una causa por presunto lavado que involucra a un empresario ligado a la AFA

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen revela "contacto

Von der Leyen revela "contacto permanente" con Dinamarca y afirma que "Groenlandia puede contar" con la UE

La cantante mexicana Lila Downs, premio La Mar de Músicas 2026

Miguel Ángel Gallardo renuncia a su acta de diputado en la Asamblea de Extremadura: "Doy un paso al lado"

SAE y TECNOS celebran los avances en clasificación, retribuciones y reconocimiento profesional en el Estatuto Marco

Corea del Sur amenaza con "acciones legales" a los responsables del despliegue de drones en territorio norcoreano

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert se pronuncia por

Melissa Gilbert se pronuncia por primera vez tras el arresto de su esposo por abuso sexual infantil

Emilia Clarke cierra la puerta a la fantasía tras ‘Juego de tronos’: “No me volveréis a ver subirme a un dragón jamás”

El cameo secreto de Robert Pattinson en ‘Marty Supreme’: “Nadie lo sabe pero está en esta escena”

Anthony Hopkins celebró medio siglo de sobriedad: “Hace 50 años casi me muero conduciendo mi coche por un desmayo al estar borracho”

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”