La NASA reveló el primer mapa integral del universo observable y marca un hito en la astronomía

El telescopio SPHEREx permite identificar millones de galaxias y estrellas mediante observaciones en el espectro infrarrojo

La Agencia Espacial de Estados Unidos presentó el primer mapa integral del universo observable elaborado por el telescopio SPHEREx. El anuncio se realizó en enero de 2026, desde la sede de la NASA en Washington. El nuevo mapa permite identificar galaxias lejanas, polvo interestelar y la distribución de agua cósmica en la Vía Láctea.

Los astrónomos soñaron durante décadas con una representación fiel del cosmos. Ahora, la NASA muestra la primera imagen global del universo observable, desarrollada gracias al telescopio SPHEREx. Esta misión marca un hito en la forma en que los científicos estudian galaxias, materia oscura y los posibles orígenes de la vida en el espacio.

SPHEREx, lanzado en marzo de 2025, orbita la Tierra en una trayectoria polar. Utiliza tecnología de espectrofotometría en el infrarrojo para analizar el cielo completo. El proyecto tiene como objetivo cartografiar más de 450 millones de galaxias y más de 100 millones de estrellas en la Vía Láctea durante los próximos dos años.

Un enfoque innovador para cartografiar el cosmos

De acuerdo con la NASA, SPHEREx no busca producir imágenes icónicas, sino una representación coherente y detallada del universo. La herramienta ofrece mayor resolución espectral y cobertura que sus predecesores, como IRAS, WISE o Planck. Estos instrumentos permitieron detectar polvo cósmico y rastros del Big Bang, pero SPHEREx lleva la precisión a un nuevo nivel.

El telescopio espacial SPHEREx de la NASA cartografió todo el cielo en 102 colores infrarrojos para revelar las diferentes características del cosmos. Estrellas azules y gas hidrógeno, estrellas verdes y blancas y polvo cósmico rojo se ven en esta vista panorámica. (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

El satélite da 14 vueltas y media a la Tierra cada día. Toma miles de imágenes en una franja estrecha del firmamento, que se desplaza diariamente gracias al movimiento terrestre alrededor del Sol. Así, en seis meses, el telescopio cubre el cielo completo y repite el proceso para mejorar la sensibilidad y el detalle del mapa.

Según los investigadores principales del proyecto, la clave de este avance reside en la capacidad de observar 102 longitudes de onda en el infrarrojo. Esta técnica revela nubes frías de polvo, galaxias remotas y las huellas químicas atrapadas en el hielo interestelar. Con cada franja analizada, los científicos añaden información sobre la composición y la historia evolutiva del universo.

Tecnología y objetivos científicos de SPHEREx

SPHEREx funciona como un espectrofotómetro avanzado, separando la luz en diferentes colores para identificar los elementos presentes en cada región del espacio. El telescopio utiliza escudos reflectantes para mantener sus detectores a temperaturas óptimas, evitando el uso de líquidos criogénicos o maquinaria pesada. Esto permite operar con mayor eficiencia y fiabilidad en el entorno espacial.

Esta imagen de SPHEREx muestra una selección de los colores infrarrojos emitidos principalmente por estrellas y galaxias (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

El proyecto no compite con el telescopio espacial James Webb. Según la NASA, ambos instrumentos cumplen funciones complementarias. James Webb ofrece imágenes de alta resolución sobre objetivos específicos, mientras que SPHEREx proporciona el panorama general que facilita la contextualización de esos detalles.

Uno de los grandes desafíos científicos es analizar la “inflación cósmica”, el proceso de expansión acelerada ocurrido instantes después del Big Bang. SPHEREx permitirá someter a prueba diversas hipótesis sobre este fenómeno, al ofrecer un mapa tridimensional de la agrupación de galaxias. Los astrónomos podrán comparar modelos y descartar aquellos que no se ajustan a la evidencia.

El papel de SPHEREx en el estudio de moléculas orgánicas

Otra meta fundamental de SPHEREx es estudiar la distribución de agua y compuestos orgánicos en la galaxia. Las nubes de polvo y hielo entre las estrellas contienen sustancias ricas en carbono y nitrógeno, elementos esenciales para la vida. Con la nueva cartografía, los científicos podrán rastrear el recorrido de estos componentes hasta los discos protoplanetarios donde se forman los planetas.

Una imagen conceptual muestra el telescopio SPHEREx de la NASA orbitando en el espacio (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

De acuerdo con los especialistas, el análisis detallado de estas moléculas permitirá comprender mejor los procesos que dan origen a nuevos mundos. Este enfoque abre posibilidades para investigar el surgimiento de condiciones favorables a la vida en otras regiones de la Vía Láctea.

Un avance en la comprensión del universo

Las primeras imágenes presentadas por la NASA son solo una muestra de lo que SPHEREx podrá lograr. Los datos iniciales se colorearon para hacer visible aquello que el ojo humano no puede percibir. El proceso de filtrado y calibración de la información requerirá tiempo y recursos computacionales avanzados.

Con cada exploración, el mapa del universo observable se volverá más preciso. La luz de galaxias distantes, que viajó millones de años antes de llegar a los sensores de SPHEREx, aporta evidencia sobre la evolución cósmica a lo largo de la historia.

SPHEREx se consolida como una herramienta esencial para la astronomía moderna. Permite a los científicos comprender la estructura y composición del universo con una profundidad inédita, abriendo la puerta a nuevas investigaciones sobre el origen y el destino del cosmos.

La misión marca una nueva etapa en la exploración espacial, con un enfoque en la integración de datos, la precisión espectral y el análisis de los elementos básicos de la vida en el universo.