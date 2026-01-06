Descubren cómo un fármaco para los sofocos potencia el tratamiento contra el cáncer de mama

El ensayo PIONEER demostró que sumar megestrol acetato a letrozol potencia el efecto antitumoral en cáncer de mama sensible a estrógenos (Junta de Extremadura)

Un nuevo horizonte surge para el cáncer de mama sensible a estrógenos. El ensayo PIONEER mostró que sumar megestrol acetato a letrozol reduce más el crecimiento tumoral que la terapia estándar en mujeres después de la menopausia con enfermedad temprana.

El hallazgo resalta porque la dosis baja de megestrol, además de potenciar el tratamiento, ayudó a disminuir los sofocos, un efecto secundario común de la terapia hormonal.

La combinación de megestrol en dosis baja y letrozol redujo significativamente la proliferación tumoral, según el marcador Ki67, frente al tratamiento estándar (RUBER INTERNACIONAL)

“PIONEER mostró que combinar megestrol acetato con inhibición de la aromatasa tiene una actividad antiproliferativa superior en comparación con un inhibidor de aromatasa solo y fue bien tolerado en una ventana de tratamiento corta, especialmente con la dosis baja de 40 mg”, escribieron los investigadores.

El estudio fue desarrollado por la Universidad de Cambridge y otras instituciones del Reino Unido. El trabajo se publicó en la revista Nature Cancer y participaron 198 pacientes.

Más allá de la terapia estándar

El estudio liderado por la Universidad de Cambridge se publicó en Nature Cancer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de mama con receptor de estrógeno es el diagnóstico más común en mujeres. Estos tumores dependen de las hormonas para crecer y dividirse.

Los tratamientos bloquean esa vía, pero muchas personas dejan la medicación por molestias como sofocos y sequedad. La adherencia al tratamiento suele bajar por esos efectos adversos. La terapia hormonal con megestrol acetato, en dosis altas, se usa en cáncer avanzado, pero las dosis bajas se probaron para aliviar síntomas sin sumar riesgos.

Incluyeron 198 mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama temprano (Freepik)

El objetivo del ensayo fue claro: saber si la combinación de letrozol y megestrol en dosis bajas logra mejor efecto antitumoral y tolerancia.

El equipo también buscó si el agregado de megestrol cambiaba la expresión de receptores en las células tumorales. Planteó si ciertos perfiles de pacientes, según niveles de receptores hormonales, podrían responder mejor al enfoque combinado.

Tres caminos, una sola pregunta

La dosis baja de megestrol acetato no solo mejoró la eficacia del tratamiento, sino que redujo sofocos, un efecto secundario común de la terapia hormonal (Freepik)

El ensayo PIONEER incluyó a mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama temprano y receptor de estrógeno positivo.

Se organizaron tres grupos: letrozol solo, letrozol más megestrol 40 mg y letrozol más megestrol 160 mg. El tratamiento se administró por dos semanas antes de la cirugía. El parámetro principal fue la reducción en la proliferación tumoral, medida por el marcador Ki67.

Según los investigadores, “la variable principal del ensayo mostró una reducción significativamente mayor en Ki67 con las combinaciones de megestrol en comparación con letrozol solo”.

No se detectaron diferencias de eficacia entre las dosis baja y alta de megestrol, por lo que la dosis de 40 mg se recomienda para minimizar riesgos (Freepik)

El letrozol solo logró una supresión media de 71,4%, la combinación con 40 miligramos de megestrol alcanzó 79,5% y la de 160 miligramos, 80%.

No se observaron diferencias de eficacia notables entre las dosis baja y alta, lo que permitió recomendar el uso de la dosis menor para evitar riesgos.

También se midió un segundo marcador, la aurora quinasa A, que mostró una caída mayor en los brazos con megestrol.

Los principales eventos adversos graves fueron escasos y no se observó aumento en el riesgo tromboembólico tras la combinación terapéutica (Freepik)

El análisis molecular detectó una caída marcada en la unión del receptor de estrógeno al ADN en las pacientes que recibieron megestrol, una señal de menor actividad tumoral.

“Esa reducción de la unión del receptor de estrógeno se vio en elementos reguladores adyacentes a genes importantes del ciclo celular, implicando menor actividad transcripcional tras el tratamiento con progestágenos”, afirmaron.

Uno de cada cuatro tumores que eran positivos para el receptor de progesterona perdió esa expresión después del tratamiento, fenómeno más frecuente en los grupos con megestrol.

Los eventos adversos graves fueron escasos y no se detectaron más riesgos tromboembólicos que los asociados a la cirugía de mama.

Límites y oportunidades

El análisis molecular indicó una caída notable en la unión del receptor de estrógeno al ADN. Señaló una menor actividad tumoral con el doble tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores recomendaron avanzar hacia estudios más largos y con más participantes para ver si la combinación logra mejorar la supervivencia y los resultados clínicos.

El tiempo breve del tratamiento limita la posibilidad de observar la tolerancia y la seguridad a largo plazo. Los análisis moleculares presentados se consideran preliminares y requieren validación en futuras investigaciones.

Algunos análisis de subgrupos y de expresión molecular se realizaron en una fracción limitada de las personas incluidas.

Los investigadores subrayan la necesidad de ensayos más largos y con más participantes para confirmar la mejora en supervivencia y seguridad a largo plazo (Freepik)

“Los resultados que sugieren que diferentes niveles de expresión del receptor de progesterona y otras características moleculares pueden predecir la respuesta al tratamiento necesitan validarse en estudios futuros”, expresaron.

El ensayo PIONEER mostró que la combinación de megestrol en dosis baja y letrozol potencia la reducción de la proliferación tumoral sin sumar toxicidad relevante y puede ayudar a que más personas cumplan con la terapia hormonal en cáncer de mama.