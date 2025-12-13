Ciencia

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

Un estudio alemán sugiere que la mente podría surgir de la interacción entre las neuronas y la energía del punto cero, una fuente cuántica presente en todo el universo

Un estudio alemán vincula la conciencia humana con la interacción entre el cerebro y el campo cuántico del punto cero (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conciencia humana, uno de los mayores misterios de la ciencia y la filosofía, podría depender de un fenómeno cuántico fundamental. Un equipo del Department of Consciousness Research del DIWISS Research Institute, en Alemania, presentó un modelo revolucionario: el cerebro podría interactuar activamente con el campo del punto cero (ZPF, por sus siglas en inglés), un océano de energía cuántica definido por la electrodinámica.

El trabajo, publicado en Frontiers in Human Neuroscience, desafía la visión clásica de la mente y abre perspectivas inéditas para la investigación científica.

Conciencia y campo cuántico: un vínculo inesperado

La propuesta sostiene que la mente no surge solo de la actividad electroquímica de las neuronas, sino de la capacidad del cerebro para acoplarse resonantemente con el campo del punto cero que, según la física cuántica, existe incluso en el vacío absoluto y estaría disponible para ser aprovechado por nuestro cerebro en determinadas condiciones.

Las microcolumnas corticales, estructuras diminutas formadas por cientos de neuronas, serían las “antenas” naturales del cerebro para interactuar con este campo.

El modelo TRAZE propone que las microcolumnas corticales actúan como antenas cerebrales para captar energía cuántica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta interacción establecería las bases energéticas y estructurales sobre las que se sustenta la experiencia consciente, situando a la mente humana en el límite entre la biología y las leyes fundamentales del universo.

El rol de la sincronización neuronal y la autoorganización crítica

Distintos estudios han evidenciado que los estados conscientes del cerebro se caracterizan por patrones de actividad sincronizada, especialmente en las bandas beta y gamma del espectro neuronal. Durante estos estados, las regiones cerebrales actúan de manera coordinada, lo que facilita la integración de información y la percepción consciente.

En contraste, bajo anestesia o en estados de inconsciencia, desaparece esta organización sincronizada y el cerebro pierde su equilibrio crítico, lo que refuerza la idea de que la conciencia depende de mecanismos que van más allá de los procesos clásicos conocidos.

El modelo alemán explica que la interacción con el campo del punto cero sería determinante para sostener esa frágil estabilidad que da lugar a la mente.

Investigadores plantean experimentos para manipular el campo del punto cero y medir la coherencia cuántica cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Glutamato, resonancia y dominios de coherencia

Uno de los hallazgos clave del estudio es el papel del glutamato, el neurotransmisor más abundante en el cerebro. Los investigadores observaron que ciertas frecuencias del campo del punto cero pueden resonar con el glutamato contenido en las microcolumnas corticales.

Esta resonancia genera dominios de coherencia cuántica, donde millones de moléculas vibran en sincronía, protegidas por brechas energéticas incluso en el ambiente térmico del cerebro.

Este proceso da lugar a campos de microondas intracolumnares que regulan la excitabilidad y el equilibrio entre excitación e inhibición neuronal. Así, el modelo ofrece una explicación coherente y unificadora para la capacidad del cerebro de mantenerse en un estado de autoorganización crítica, imprescindible para la aparición de la conciencia.

La resonancia entre el glutamato y el campo del punto cero genera dominios de coherencia cuántica en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la transición cuántica al experimento verificable

El modelo matemático desarrollado por el equipo alemán señala que, al superarse un umbral en la concentración de glutamato, se produce una transición de fase impulsada por la resonancia con el campo del punto cero. Esta transición conduce a la formación de estados cuánticos macroscópicos dentro de la microcolumna, donde miles de millones de moléculas de glutamato se comportan como una sola entidad coherente.

La solidez de estos dominios frente a las perturbaciones se atribuye tanto a las brechas energéticas generadas por la resonancia como al efecto estabilizador del agua en el entorno neuronal. El mantenimiento de esta estructura cuántica, con campos de microondas que ajustan la actividad de las neuronas, constituye una de las claves del equilibrio esencial para sostener la conciencia.

Desafíos experimentales y horizontes filosóficos

Para llevar esta teoría al terreno de la comprobación, los autores proponen experimentos capaces de manipular el campo del punto cero en áreas cerebrales específicas, por ejemplo, utilizando placas conductoras para alterar localmente su espectro de frecuencias.

Se plantea también la posibilidad de medir la coherencia cuántica del glutamato en tiempo real o de observar fenómenos de bioluminiscencia cerebral inducida, ya documentados en experimentos con animales.

La hipótesis alemana abre un debate sobre el origen de la mente y el vínculo entre biología y física cuántica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta, si bien se fundamenta en datos neurofisiológicos y modelos cuantitativos, reconoce que no aborda cuestiones metafísicas, aunque sugiere que este puente entre la biología y la física cuántica podría abrir un debate profundo en torno al origen mismo de la mente.

Hacia una nueva teoría de la conciencia

El modelo TRAZE, resultado de estos descubrimientos, se perfila como el primer intento robusto de vincular la neurofisiología cerebral con los principios de la física cuántica.

Según el Department of Consciousness Research y el DIWISS Research Institute, situar la conciencia en esta intersección representa una oportunidad para repensar los límites del conocimiento y para explorar el potencial transformador de la ciencia en uno de sus mayores desafíos.

De confirmarse, esta hipótesis podría marcar un cambio de paradigma en la investigación sobre la conciencia y contribuir a responder una de las preguntas más profundas de la humanidad sobre el origen y la naturaleza de la mente.

