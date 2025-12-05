Ciencia

Expertos desarrollan embriones de mono sin óvulos ni esperma para estudiar el origen de órganos y tejidos

Los resultados publicados en la revista Nature abren posibilidades para entender trastornos congénitos, entre otros factores

Científicos crean modelos de embriones
Científicos crean modelos de embriones de mono macaco cangrejero a partir de células madre en laboratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de científicos creó en un laboratorio modelos de embriones de mono macaco cangrejero (Macaca fascicularis) a partir de células madre, sin usar óvulos ni esperma.

Ese resultado, que fue publicado en la revista Nature, permite investigar cómo surgen los órganos y tejidos desde los primeros días, algo clave para entender problemas de salud que aparecen antes del nacimiento.

El modelo representa el primer modelo completo de la gastrulación de primates, aclararon los investigadores.

La gastrulación es una etapa importante en la que el embrión, que solo es un conjunto de células, se organiza en capas que luego formarán todos los órganos y tejidos del cuerpo.

El estudio publicado en Nature
El estudio publicado en Nature permite investigar el origen de órganos y tejidos en las primeras etapas del desarrollo embrionario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para hacer el estudio, colaboraron científicos del Instituto de Neurociencias, el Centro Internacional para la Investigación del Cerebro de Primate de la Academia China de Ciencias, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghái y el Centro de Excelencia en Ciencia Cerebral de Shanghái, en China, y de la Universidad Pompeu Fabra, en España.

Los investigadores explicaron que observar el proceso de gastrulación permitirá saber más sobre enfermedades, trastornos del desarrollo y causas de abortos espontáneos.

También remarcaron que el modelo de embrioides fue diseñado exclusivamente para avanzar en el conocimiento, sin la intención de crear seres vivos completos. De esta manera, se garantiza el respeto a los estándares éticos internacionales.

Revelan misterios del inicio de la vida

La investigación facilita el análisis
La investigación facilita el análisis de enfermedades, trastornos del desarrollo y causas de abortos espontáneos en primates. (Archives of Facial Plastic Surgery- Archivo)

Una de las preguntas más difíciles de la biología es cómo unas pocas células logran formar todas las partes del cuerpo.

Ese proceso es la gastrulación y allí nacen las capas principales que luego se transformarán en órganos y tejidos.

Investigar la gastrulación casi siempre fue imposible, por falta de embriones disponibles y por límites legales y éticos que cuidan a los embriones humanos y de otros primates.

El modelo representa el primer
El modelo representa el primer avance completo en la gastrulación de primates, etapa clave para la formación de órganos/Archivo

Las técnicas de laboratorio tradicionales tampoco permitían ver cada paso ni manipular el proceso en detalle.

Por lo tanto, crear modelos con células madre fue la solución para observar y controlar todo desde el principio. Así los especialistas pueden analizar lo que ocurre apenas comienza la vida.

Así crearon los embrioides

El equipo utilizó células madre pluripotentes, que pueden transformarse en cualquier tipo celular. Las ubicaron en un entorno tridimensional para imitar el crecimiento natural del embrión.

Primero aparecieron los blastoides. Imitaron a los blastocistos que surgen poco después de la fecundación. Esos blastoides avanzaron hasta formar embrioides, que repiten los pasos clave de la formación de órganos.

De acuerdo con los investigadores, el sistema permite analizar mutantes de TBXT y EOMES, dos reguladores de la gastrulación, y resalta un punto de transición hasta ahora desconocido entre la gastrulación y la organogénesis, que es la etapa en la que surgen los órganos principales.

El modelo de embrioides fue
El modelo de embrioides fue diseñado solo para investigación. Respeta los estándares éticos internacionales y sin intención de crear seres vivos completos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De los 220 embrioides, 113 alcanzaron el día 25 y el 69,9% mostró una morfología óptima. Se formaron estructuras como el disco embrionario, la membrana que lo envuelve y protege, y el saco vitelino, que es vital para alimentar el embrión.

Técnicas especiales les permitieron observar que las capas celulares y la línea primitiva aparecieron igual que en embriones reales. Además, encontraron células precursoras de sangre y neuronas, como ocurre en la naturaleza.

Los científicos advirtieron que el trofoblasto, responsable de formar la placenta, aún no aparece bien y tampoco se observa un cerebro funcional.

El equipo utilizó células madre
El equipo utilizó células madre pluripotentes en un entorno tridimensional para imitar el crecimiento natural del embrión de macaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocieron que el modelo no imita por completo al embrión real y consideraron que hay que perfeccionarlo más para estudiar enfermedades y probar medicamentos.

Sin embargo, la herramienta que desarrollan abre el camino para comprender, como nunca, el inicio de la vida.

El avance no solo ayuda a responder preguntas sobre la salud y el desarrollo humano, sino que también muestra el valor del trabajo conjunto entre países.

Al compartir datos y técnicas, la investigación científica puede avanzar más rápido y ofrecer mejores respuestas a problemas médicos aún no resueltos

