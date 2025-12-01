Investigan cómo los golpes en la cabeza afectan la salud cerebral de boxeadores y luchadores profesionales

Descubren que la función del sistema glinfático disminuye tras golpes repetidos en la cabeza/Archivo Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Cada vez que un boxeador o luchador de artes marciales mixtas recibe un golpe fuerte en la cabeza, algo se resiente internamente.

Científicos de los Estados Unidos demostraron cómo el sistema glinfático, la red encargada de limpiar el cerebro, empieza a fallar ante impactos repetidos en esos deportistas.

Presentaron los resultados en el encuentro anual de la Radiological Society of North America (RSNA).

“El sistema glinfático es como las tuberías y la basura del cerebro”, explicó Dhanush Amin, autor principal de la investigación. Este sistema permite eliminar sustancias que el cerebro no necesita y, de fallar, pueden acumularse toxinas peligrosas.

Radiografía del daño en deportistas

El estudio analizó a 280 boxeadores y luchadores de artes marciales mixtas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos analizaron datos del Estudio de Salud cerebral de Deportistas profesionales de la Clínica Cleveland, donde siguen a casi 900 luchadores profesionales. Cerca de 300 fueron monitoreados durante tres años y 280 participaron en el estudio.

De esas 280 personas, 95 ya tenían problemas de memoria o concentración y se los comparó con 20 sanos de edad y características parecidas.

Investigadores de Estados Unidos vinculan el deterioro del sistema glinfático con problemas de memoria en deportistas de contacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se utilizó una resonancia magnética especial llamada DTI-ALPS, capaz de mostrar cómo funciona el sistema glinfático.

Este análisis permitió a los investigadores relacionar el funcionamiento glinfático con el historial de golpes y nocauts de cada participante. Así, se pudo observar qué pasa en el cerebro después de muchas peleas.

El cerebro, al límite

La resonancia magnética DTI-ALPS permitió observar cómo el sistema glinfático responde a los golpes en la cabeza./Archivo Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Al principio, los expertos pensaron que los luchadores con problemas de memoria tendrían un sistema glinfático bajo, y que cuantos más nocauts, peor estaría el cerebro. Sin embargo, el resultado fue distinto.

Algunos luchadores con deterioro cognitivo mostraron el sistema glinfático más alto al principio de su carrera. El cerebro parecía esforzarse por eliminar las toxinas causadas por los golpes.

Con el tiempo y más impactos, este esfuerzo dejó de ser suficiente y el sistema se fue debilitando. El glinfático empezó muy activo, pero se volvió insuficiente tras demasiados golpes.

La acumulación de proteínas dañinas por fallas glinfáticas se asocia con el desarrollo de Alzheimer y otras demencias en atletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amin explicó que si el sistema glinfático falla, pueden quedar en el cerebro proteínas dañinas relacionadas con el Alzheimer. Esto ayuda a entender por qué algunos luchadores desarrollan problemas serios de memoria.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Causa confusión, dificultad para recordar personas o eventos, problemas para hablar y cambios de humor. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas tienen ese trastorno en el mundo.

Detección y prevención: la nueva clave

Detectar cambios en el sistema glinfático a tiempo puede ayudar a prevenir daños graves en la salud cerebral de los deportistas.(Archivo AP Foto/Martín Mejía)

En los luchadores sin deterioro, el sistema glinfático era más bajo y la relación con los golpes era diferente. El cerebro no siempre responde igual en todas las personas, y esto puede cambiar el riesgo de lesión.

Detectar estas señales a tiempo es muy importante para ayudar a los deportistas antes de que se presente un daño grave.

Si los cambios en el sistema glinfático se identifican temprano, se puede recomendar más descanso o atención médica.

El estudio muestra que, aunque el cerebro intenta luchar contra el daño causado por los golpes, hay un límite.

La resonancia magnética DTI-ALPS permitió observar cómo el sistema glinfático responde a los golpes en la cabeza/ Dhanush Amin - RSNA

Comprender y cuidar este sistema es fundamental para todos los que practican deportes de contacto y para quienes los acompañan. Así, cada decisión en el ring puede significar un futuro más sano lejos de las luces y el público.

“Cuando este sistema no funciona correctamente, pueden acumularse proteínas dañinas que se han relacionado con el Alzheimer y otras formas de demencia”, dijo Amin, actualmente profesor asistente de neurorradiología en la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas.

“Estudiar este sistema nos ofrece una nueva ventana para comprender y posiblemente ralentizar la pérdida de memoria”.

El estudio destaca la importancia de la detección temprana y el manejo del riesgo neurodegenerativo en deportes de contacto. (Freepik)

El doctor Amin afirmó que comprender el impacto de los golpes repetidos en la cabeza sobre el sistema glinfático es fundamental para la detección temprana y el manejo del riesgo neurodegenerativo en los atletas que practican deportes de contacto.

“Si podemos detectar cambios glinfáticos en los luchadores antes de que desarrollen síntomas, entonces podríamos recomendar descanso, atención médica o ayudarles a tomar decisiones de carrera para proteger su salud cerebral en el futuro”, señaló Amin. Los coautores fueron Gaurav Nitin Rathi, Charles Bernick, y Virendra Mishra.