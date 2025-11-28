Ciencia

Cómo los sismos estelares aportan pistas inéditas sobre la vida y muerte de las gigantes rojas

El registro detallado de vibraciones internas abrió nuevas posibilidades para comprender la estructura y dinámica de estos astros evolucionados. Las claves de una avance que permitiría actualizar modelos y explorar procesos fundamentales en la formación de elementos del universo

La astrosismología permite analizar el interior de las gigantes rojas mediante el estudio de starquakes o sismos estelares (POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA)

La investigación sobre las gigantes rojas ha experimentado un avance significativo gracias al estudio de las starquakes, sismos estelares que permiten explorar el interior de estas estrellas de gran tamaño, agotadas de hidrógeno en su núcleo y en etapas avanzadas de evolución.

Equipos de astrónomos, utilizando misiones espaciales equipadas con instrumentación de alta precisión, han logrado registrar estas oscilaciones y analizar sus variaciones luminosas, lo que abre nuevas vías para el conocimiento de la estructura y evolución estelar.

El método central que ha posibilitado estos descubrimientos es la astrosismología, disciplina que detecta y estudia las vibraciones dentro de las estrellas. Los investigadores, observando de manera continua la luz emitida por las gigantes rojas, identifican patrones en esas fluctuaciones, correspondientes a ondas que recorren las capas internas del astro. Estos datos, publicados en The Astronomical Journal, ofrecen información sobre la composición interna de las estrellas, inaccesible por otros medios.

La obtención de registros sobre starquakes se ha intensificado mediante plataformas espaciales de observación continua. Este nivel de precisión, inalcanzable desde observatorios terrestres, consolida a la astrosismología como una herramienta esencial para descifrar los enigmas que esconde el interior de las estrellas evolucionadas y permite acceder a datos que trascienden los límites de la observación previa.

La astrosismología se consolida como herramienta esencial para descifrar los enigmas del interior estelar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el conocimiento de la estructura interna de las gigantes rojas

La información obtenida a partir de las starquakes ha transformado la comprensión de la estructura interna de las gigantes rojas. Contrariamente a lo que se creía, el interior de estas estrellas no es estable, sino que muestra una actividad mucho más turbulenta. Las oscilaciones detectadas revelan que el núcleo se comporta de forma distinta a las capas exteriores, lo que ha obligado a redefinir los modelos previos de física estelar.

Los científicos han identificado las zonas más agitadas dentro de estas estrellas y han catalogado regiones donde la energía se disipa de manera inesperada. Los registros más recientes indican que el núcleo de las gigantes rojas experimenta rotaciones más rápidas y complejas de lo que se había estimado. Esta información proporciona una visión mucho más dinámica y activa del interior estelar, mostrando que la interacción entre diferentes estratos resulta fundamental para la evolución de la estrella.

El análisis detallado de estas oscilaciones permite estimar la composición química de cada estrato, la densidad de las capas profundas y las variaciones de temperatura a lo largo de la estrella. Estos datos resultan imprescindibles para actualizar los modelos de evolución estelar y entender más a fondo el destino de las gigantes rojas.

Avances en física estelar gracias a las starquakes

El estudio de los starquakes ha aportado elementos clave para comprender la física que regula la vida y transformación de las estrellas, señala el estudio. La información obtenida ha revelado detalles sobre los mecanismos de convección y los procesos de mezclado interno de materiales, aspectos fundamentales en las fases terminales de la existencia estelar.

Gracias al seguimiento de las starquakes, la astrosismología ha permitido refinar los coeficientes de transmitancia energética y viscosidad en el interior de las gigantes rojas. Dichos parámetros permiten anticipar comportamientos estelares durante fases de expansión, contracción y episodios de pérdida de masa.

El estudio de los starquakes permite entender la física que rige la vida y evolución de las estrellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la medición de la velocidad de rotación interna, obtenida mediante la interpretación de las ondas interiores, posibilita ajustar las ecuaciones de evolución estelar, ofreciendo un marco predictivo más realista para el estudio de diferentes tipos de estrellas dentro de la galaxia.

Estos avances hacen posible una interpretación más precisa de cómo evoluciona la estructura interna de una estrella y, especialmente, cómo varía a lo largo de su vida.

Impacto de las starquakes en la evolución estelar y la síntesis de elementos

El análisis de las starquakes incide directamente en el entendimiento de la evolución estelar y la formación de nuevos elementos químicos en el universo. En el interior de las gigantes rojas actúan como hornos donde se funden elementos más pesados que el helio, proceso acelerado por la dinámica interna manifestada en las oscilaciones sísmicas.

El estudio minucioso de estos fenómenos permite a los astrónomos establecer rutas más precisas para explicar cómo elementos esenciales como el carbono y el oxígeno se originan y se dispersan en el cosmos al ser expulsadas las capas externas de estas estrellas.

Este conocimiento es crucial para comprender los ciclos de reciclaje de material cósmico y cómo estos se incorporan en nuevas generaciones de astros y planetas.

El análisis de las starquakes en gigantes rojas revela claves sobre la evolución estelar en el universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información obtenida constituye una base sólida para futuras investigaciones sobre el destino final de las estrellas masivas y define las condiciones necesarias para que surjan sistemas planetarios con materiales complejos.

Tecnología y cooperación internacional en la investigación de starquakes

El avance en el estudio de los starquakes ha sido posible gracias a la aplicación de tecnología espacial de vanguardia y a la cooperación internacional entre instituciones científicas. La disponibilidad de datos en alta resolución se debe a telescopios y satélites específicamente desarrollados, gestionados en conjunto por agencias espaciales y centros de investigación de varios países.

Equipos multidisciplinares han fusionado conocimientos en física, ciencia de materiales, ingeniería de datos y programación, posibilitando el procesamiento y la interpretación de grandes volúmenes de información sobre la actividad interna estelar. El intercambio de datos y técnicas entre grupos de Europa, Estados Unidos y Asia impulsa la construcción de modelos más sólidos y aplicables universalmente.

El desarrollo de sensores más sensibles y algoritmos avanzados para detectar patrones en los registros luminosos mantiene abierta la posibilidad de descubrimientos cada vez más precisos sobre la dinámica interna de las estrellas más notables de la galaxia.

