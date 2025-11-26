Detectan descargas eléctricas en Marte: un hallazgo clave para la comprensión de su atmósfera

Científicos del Instituto de Investigación en Astrofísica y del Laboratorio de Atmósferas y Observaciones Espaciales registraron en la atmósfera marciana la existencia de descargas eléctricas, fenómeno que hasta ahora solo se había teorizado para el planeta rojo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El registro de descargas eléctricas en Marte ha marcado un hito en la exploración planetaria, al constatarse la existencia de este fenómeno en la atmósfera marciana. El hallazgo, realizado por científicos del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología y del Laboratorio de Atmósferas y Observaciones Espaciales, se produjo gracias al micrófono del instrumento SuperCam a bordo del rover Perseverance de la NASA, que captó señales intensas en el centro de dos remolinos de polvo.

El análisis de los datos recogidos por SuperCam permitió identificar señales electromagnéticas y acústicas asociadas a descargas eléctricas, comparables a las pequeñas chispas de electricidad estática que se generan en la Tierra al tocar un objeto metálico en condiciones de sequedad. Esta observación, publicada en la revista Nature, representa la primera confirmación directa de un fenómeno que hasta ahora solo se había teorizado para Marte.

Según los autores, la explicación de estas descargas radica en la fricción entre diminutas partículas de polvo que, al rozarse, se cargan de electrones y posteriormente liberan esa energía en forma de arcos eléctricos de unos centímetros de longitud, acompañados de ondas de choque audibles.

En la Tierra, este proceso es conocido, especialmente en zonas desérticas, aunque rara vez produce descargas eléctricas. En Marte, la atmósfera, compuesta principalmente de dióxido de carbono y mucho más tenue que la terrestre, facilita la aparición de estas chispas, ya que se requiere una cantidad de carga mucho menor para que se produzcan.

El análisis de los datos recogidos por SuperCam identificó señales electromagnéticas y acústicas ligadas a descargas eléctricas en Marte, comparables a pequeñas chispas de electricidad estática generadas por fricción de partículas en condiciones de sequedad en la Tierra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este descubrimiento va más allá de la mera constatación de un fenómeno físico. La presencia de descargas eléctricas en la atmósfera marciana modifica de manera sustancial la comprensión de la química del planeta, siempre de acuerdo con los científicos.

Estas descargas pueden acelerar la formación de compuestos altamente oxidantes, capaces de destruir moléculas orgánicas en la superficie y alterar numerosos compuestos atmosféricos, lo que afecta de forma significativa el equilibrio fotoquímico de Marte. Este proceso podría estar relacionado con la rápida desaparición del metano, un tema que ha generado debate en la comunidad científica durante años.

Además, la acumulación de cargas eléctricas necesaria para estas descargas podría influir en el transporte de polvo, desempeñando un papel relevante en la dinámica climática marciana, que aún presenta numerosos interrogantes. La existencia de estas descargas también plantea riesgos para los equipos electrónicos de las misiones robóticas actuales y podría representar un peligro para futuras misiones tripuladas.

El micrófono de SuperCam, que comenzó a operar en Marte en 2021, un día después del aterrizaje del Perseverance, ha sido fundamental para este avance. Desde entonces, ha registrado más de treinta horas de sonidos del planeta, incluyendo el viento, el funcionamiento de las aspas del helicóptero Ingenuity y, ahora, las descargas eléctricas. Este resultado subraya el valor de la acústica como herramienta para la exploración de otros mundos.

A diferencia de la atmósfera terrestre, la de Marte contiene principalmente dióxido de carbono y es mucho más tenue, lo que permite que chispas eléctricas surjan con menor acumulación de carga, facilitando la aparición de estos fenómenos físicos (NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS via AP, Archivo)

En el estudio publicado en Nature, los autores destacaron: “Los rayos se encuentran entre las manifestaciones más energéticas de la actividad eléctrica en las atmósferas planetarias, con observaciones documentadas no solo en la Tierra sino también en Saturno y Júpiter. En Marte, la existencia de actividad eléctrica ha sido sospechada durante mucho tiempo pero nunca demostrada directamente”.

“La atmósfera polvorienta de Marte experimenta procesos eólicos, que van desde polvo y arena arrastrados por el viento, remolinos de polvo de un metro a cien metros de tamaño hasta tormentas de polvo de mil kilómetros, que, en los desiertos de la Tierra, pueden electrificarse a través de carga triboeléctrica. Por esta razón, se ha predicho que los campos eléctricos se acumulan en Marte, pero hasta ahora no se ha medido la actividad eléctrica atmosférica marciana”, sumaron.

Y plantearon que la confirmación de descargas eléctricas en Marte abre nuevas perspectivas para el estudio de la atmósfera y la superficie del planeta, así como para la seguridad de futuras misiones de exploración.