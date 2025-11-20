Ciencia

Científicos detectaron por qué se agrava el calentamiento del Océano Ártico

En un estudio, identificaron un fenómeno asociado al mar de Groenlandia. Qué alertaron

Guardar
El aumento de temperatura en
El aumento de temperatura en el fondo del Ártico se atribuye a la influencia del Mar de Groenlandia REUTERS/Lisi Niesner

Una investigación internacional reveló que el calentamiento del Océano Ártico se acelera debido a la transferencia de calor desde el mar de Groenlandia. El hallazgo fue publicado en la revista Science Advances.

Según divulgaron los autores, tradicionalmente se asumía que las regiones más frías y profundas del océano estaban protegidas frente a la subida de temperaturas. Ahora, el análisis basado en observaciones y modelos numéricos indica que la llamada Cuenca Euroasiática del Océano Ártico registra un aumento de hasta 0,020 °C por década en las aguas comprendidas entre los 2.000 y los 2.600 metros de profundidad. Esta tasa de calentamiento duplica y en algunos tramos cuadruplica la registrada en otras áreas profundas del Ártico.

Según la investigación, estas cifras solo pueden explicarse si se considera la influencia de masas de agua más cálidas provenientes del mar de Groenlandia.

El calor que llega desde
El calor que llega desde el Atlántico ha cambiado el rol térmico del océano Ártico profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios disruptivos en el balance térmico del Ártico

El trabajo fue llevado adelante por expertos del Laboratorio Laoshan, entre otras instituciones.

El Mar de Groenlandia tradicionalmente funcionó como un sumidero de agua fría para el conjunto del Ártico. Sin embargo, de acuerdo con el equipo liderado por Ruizhe Song, se encuentra hoy experimentando una rápida subida de temperaturas: entre los años 80 y la década de 2010, estas aguas profundas aumentaron hasta 0,131 °C por década y acumularon un alza de 0,37 °C desde los años setenta.

La interrupción del ciclo tradicional —en el que el Mar de Groenlandia suministraba agua fría a la Cuenca Euroasiática— ha propiciado una reversión en la dinámica oceánica. Ahora, el área euroasiática del profundo Ártico recibe agua que ya no enfría como antes, sino que contribuye a las crecientes temperaturas. Desde 2018, las temperaturas profundas del Mar de Groenlandia y la Cuenca Euroasiática se han igualado, señal de que “el efecto de enfriamiento de Groenlandia sobre la Euroasiática ha desaparecido”, según se explicó en el estudio.

Otro de los descubrimientos destacados por el equipo científico radica en la función que desarrolla la Dorsal de Lomonosov, una cadena montañosa submarina que separa la Cuenca Euroasiática de la Cuenca Amerasiática. El estudio atribuye a esta formación geológica la capacidad de limitar el avance del agua cálida hacia el sector americano del océano, donde el incremento térmico permanece ralentizado.

El estudio identificó diferencias notables
El estudio identificó diferencias notables entre el ritmo de calentamiento de las cuencas euroasiática y amerasiática (Imagen ilustrativa Infobae)

Las cifras corroboran esta barrera física: en la Cuenca Amerasiática, el ascenso en la temperatura apenas llega a 0,003 °C por década, una velocidad considerablemente menor que la observada en el sector euroasiático. Según informaron los especialistas en el análisis: “La Dorsal de Lomonosov impide que la mayor parte de la señal de calentamiento proveniente del agua profunda de Groenlandia ingrese horizontalmente a la Cuenca Amerasiática, lo que ayuda a mantener un calentamiento más lento”.

El Atlántico y la escala de la transferencia de energía

La investigación no solo cuantifica la aceleración del calentamiento, sino que identifica el canal por el cual la energía calórica transita desde el Atlántico Norte y el Mar de Groenlandia hacia el interior del alto Ártico. El Estrecho de Fram funciona como puerta de entrada para esta transferencia de masa y energía. En total se requieren alrededor de 0,454 zettajulios para elevar la temperatura en la Cuenca Euroasiática entre los 1.500 y los 2.600 metros de profundidad entre 1990 y 2022. Los modelos utilizados indican que la cantidad de calor traspasada a través del estrecho supera esa cifra, explicando la magnitud del fenómeno.

“El marcado calentamiento del agua profunda de Groenlandia ya ha ejercido impactos evidentes en el océano Ártico profundo”, escriben los autores en su artículo científico. Además, afirman que “la advección horizontal de calor desde el agua profunda de Groenlandia en calentamiento es el factor dominante que impulsa el rápido calentamiento en la Cuenca Euroasiática profunda”.

Datos científicos muestran que el
Datos científicos muestran que el Mar de Groenlandia ya no actúa como sumidero de frío (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis Science Advances señaló que el Mar de Groenlandia dejó de actuar como repositorio de agua fría y se transformó en fuente de calor para la región euroasiática del Ártico profundo. Siempre según estos expertos, desde 2018, ambas masas de agua han igualado sus temperaturas. Mientras tanto, el calentamiento de las capas bajo los 3.600 metros de profundidad continúa dependiendo del flujo geotérmico, pero en las capas intermedias y superiores, la influencia atlántica domina la evolución térmica.

El reporte científico no especula sobre posibles escenarios futuros, pero advierte que el sostenido ingreso de calor del Atlántico y el Mar de Groenlandia representa un cambio en el funcionamiento básico del sistema oceánico ártico. La investigación de Ruizhe Song y colaboradores ofreció un marco actualizado para monitorear las implicancias de la crisis climática en una de las fronteras más frágiles del planeta.

Temas Relacionados

GroenlandiaOcéanoOcéano ÁrticoCambio climáticoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Las nuevas interfaces cerebro-computadora logran captar y procesar señales cerebrales antes, incluso, de la decisión consciente. Los detalles de un hallazgo que puede impulsar avances en la rehabilitación neurológica

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos

Entre radiación y vacío: una planta sobrevivió nueve meses en las condiciones extremas del espacio

Un estudio científico demostró que la especie mantuvo una notable viabilidad tras resistir afuera de la Estación Espacial Internacional

Entre radiación y vacío: una

Descubren una nueva serpiente negra en India y la nombran en honor a Steve Irwin

Se trata de la Lycodon irwini, identificada en la remota isla Gran Nicobar. La serpiente, extremadamente rara y de hábitos nocturnos, enfrenta serias amenazas en su hábitat natural

Descubren una nueva serpiente negra

Resistencia letal: qué animales pueden desafiar los venenos más mortales y cómo lo hacen

Investigaciones recientes identificaron las adaptaciones que tuvieron que realizar distintas especies para soportar toxinas. De modificaciones celulares a estrategias conductuales, los secretos de su inmunidad

Resistencia letal: qué animales pueden

Ropa inteligente revoluciona la industria textil

Prendas capaces de modificar forma, color o temperatura marcan una nueva era en la moda, impulsadas por la colaboración entre diseñadores, científicos y tecnólogos, y redefinen la relación entre cuerpo y entorno

Ropa inteligente revoluciona la industria
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta en Huila por siete

Alerta en Huila por siete especies invasoras que parecen inofensivas pero amenazan la biodiversidad

Brookfield se pronuncia sobre orden de corte en EE.UU. en el caso Rutas de Lima y acusa a la MML de delitar proceso

Jurista explicó las consecuencias que podría recibir el policía captado en video intimidando a una comerciante en Bogotá

Cuándo abre el Tren Interurbano México - Toluca tras iniciar la fase final del proyecto

Relevo masivo en el Ejército: Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. y a 11 generales de brigada

INFOBAE AMÉRICA
España renueva con Colombia el

España renueva con Colombia el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible para los próximos cinco años

El secreto mejor guardado de Bruselas: así es el Frietmuseum, el único museo que rinde homenaje a las papas fritas

Toto Wolff vende al estadounidense George Kurtz un 15% de su participación en Mercedes-AMG PETRONAS

Montero cree que quienes en democracia piensan que se vivía mejor en dictadura "no tienen ni idea"

Marc Cucurella: "No hay que hacer demérito a todo lo que venimos haciendo"

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo 2025 EN VIVO

Miss Universo 2025 EN VIVO HOY: minuto a minuto y últimas noticias de la final del certamen de belleza en Tailandia

La costosa suma que pagaron las gemelas Kessler para morir por suicidio asistido

Kim Woo-bin se casa con Shin Min-Ah tras 10 años de noviazgo: esta es su fecha de boda

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Jennifer Aniston reveló detalles desconocidos sobre su nuevo amor: “Es muy especial, muy normal y muy amable”