Científicos alertan por el hundimiento del suelo en las principales ciudades de la India: las causas

Más de 2.400 edificios en Nueva Delhi, Bombay y Chennai ya están en alto riesgo de colapso por el hundimiento del terreno /REUTERS/Bhawika Chhabra

Científicos de Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado de atención sobre un problema creciente: el hundimiento del suelo, que pone en riesgo la estabilidad de las infraestructuras urbanas.

Los investigadores publicaron como pruebas la situación que evaluaron en las ciudades más grandes de la India.

El estudio fue publicado en la revista Nature Sustainability.

¿Por qué se hunde el suelo en las ciudades?

El hundimiento del suelo por extracción excesiva de agua subterránea amenaza la estabilidad de infraestructuras urbanas en grandes ciudades, según un nuevo estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según precisaron los expertos, el hundimiento del suelo sucede cuando se extrae demasiada agua de los acuíferos subterráneos y la tierra que está arriba pierde soporte.

Una de las científicas que hizo el estudio, Susanna Werth, especialista en geociencias de la universidad Virginia Tech en los Estados Unidos y del Instituto del Agua, la Salud y el Ambiente de la Universidad de las Naciones Unidas en Canadá, explicó que el daño avanza sin que la gente lo note y ya afecta directamente a miles de viviendas e infraestructuras.

El equipo de investigación usó datos de satélites tomados entre 2015 y 2023 para observar cómo el suelo se hundía en ciudades como Nueva Delhi, Bombay, Chennai, Calcuta y Bangalore.

Analizaron más de 13 millones de edificios y a unos 80 millones de personas que viven en estas zonas. Descubrieron que casi 900 kilómetros cuadrados de suelo urbano sufren hundimientos.

Los científicos advirtieron que casi 900 kilómetros cuadrados de suelo urbano en la India sufren subsidencia. Afecta a millones de personas EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Alertaron que casi dos millones de personas están expuestas a que el suelo bajo sus casas baje más de 4 milímetros cada año.

El informe revela que al menos 2.400 edificios en ciudades como Nueva Delhi, Bombay y Chennai ya corren alto riesgo de colapsar por culpa del hundimiento.

Si no se actúa pronto y se sigue extrayendo agua sin control, más de 23.000 edificios estarían en peligro extremo en los próximos 50 años.

Los investigadores destacaron que el problema se desarrolla lentamente, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que los daños sean visibles.

Además de dañar las casas y servicios, la subsidencia del suelo hace que las ciudades sean más vulnerables a inundaciones y terremotos, ya que debilita los cimientos y las tuberías subterráneas.

Impacto social y económico del hundimiento

El estudio revela que dos millones de personas están expuestas a un descenso del suelo superior a 4 milímetros por año bajo sus viviendas. REUTERS/Amit Dave

Los investigadores también advirtieron sobre las graves consecuencias económicas y sociales que puede generar la subsidencia del suelo.

El hundimiento pone en peligro el valor de las propiedades, dificulta las tareas de rescate y recuperación tras desastres naturales y puede llevar a pérdidas millonarias si no se implementan medidas de prevención.

Lo recomendable es que los gobiernos, las empresas y las comunidades trabajen juntos en la vigilancia y gestión del problema para minimizar el impacto en la vida cotidiana y en la economía de las ciudades, de acuerdo con los investigadores.

Manoochehr Shirzaei, otro de los autores, subrayó la importancia del uso de satélites para vigilar y detectar estos riesgos, ya que no se pueden ver desde la superficie.

Cómo prevenir el hundimiento

Los investigadores recomiendan controlar el uso de agua subterránea y emplear tecnologías satelitales para monitorear y prevenir riesgos urbanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo recomendó a las autoridades controlar mejor el uso del agua subterránea, construir infraestructuras más resistentes y vigilar continuamente los movimientos del suelo.

Dejaron en claro que la subsidencia no es un problema solo de la India: muchas ciudades del mundo están en riesgo porque dependen demasiado del agua de sus acuíferos y crecen sin control.

Por eso, los científicos piden que se usen tecnologías modernas y datos científicos para planificar y proteger el futuro de las ciudades.

El problema de la subsidencia no es exclusivo de la India: muchas ciudades del mundo enfrentan riesgos similares por la sobreexplotación de acuíferos. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

El estudio demuestra el valor de las técnicas satelitales de última generación para prevenir tragedias, resaltó el coautor y profesor asociado Manoochehr Shirzaei.

“Nuestra investigación muestra cómo las técnicas de mapeo terrestre basadas en satélites pueden revelar riesgos que, de otro modo, permanecen ocultos hasta que ocurre un colapso”, señaló.

“Invertir ahora en adaptación, mediante la regulación de aguas subterráneas, el diseño resiliente y la monitoreo proactiva, salvará vidas y recursos a largo plazo”, concluyó.