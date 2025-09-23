Así funciona el “piloto automático” del cerebro y su impacto en la formación de rutinas saludables

El trabajo, desarrollado junto con la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad Central de Queensland, contó con la participación de 105 voluntarios de Reino Unido y Australia.

Nuevas investigaciones en psicología y neurociencia demuestran que las rutinas automáticas moldean la vida diaria mucho más de lo que se tiende a creer. Según un estudio encabezado por la Universidad de Surrey, la mayor parte de nuestras acciones cotidianas surgen de mecanismos automáticos, no de decisiones meditadas. Este hallazgo, presentado en la revista Psychology & Health, plantea una visión renovada sobre el funcionamiento de la mente y la posibilidad de transformar los hábitos personales.

El trabajo, desarrollado junto con la Universidad de Carolina del Sur y la Universidad Central de Queensland, contó con la participación de 105 voluntarios de Reino Unido y Australia. Durante siete días, los investigadores enviaron mensajes en distintos momentos del día a los celulares de los participantes, quienes informaban sobre la actividad realizada y si fue iniciada por simple costumbre o tras un análisis previo. Los resultados demostraron que el 65% de los comportamientos diarios emergen del hábito, mientras que un porcentaje menor es producto de procesos deliberativos.

El 65% de los comportamientos cotidianos surgen de hábitos y no de decisiones deliberadas, revela la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas definen el hábito como una respuesta automática que se dispara en situaciones específicas debido a asociaciones creadas en el pasado. El profesor Benjamin Gardner, coautor del estudio, destacó: “Aunque la intención consciente existe, la ejecución de ciertas rutinas no requiere un esfuerzo reflexivo; simplemente suceden”. Por ello, los hábitos positivos constituyen una herramienta eficaz para facilitar el logro de objetivos personales y mantener conductas beneficiosas incluso cuando la motivación disminuye.

Otro hallazgo relevante indicó que un 46% de las conductas automáticas observadas coincidían con los propósitos conscientes de los participantes. Es decir, muchas personas logran incorporar rutinas que refuerzan sus intereses y metas, y suelen interrumpir aquellas que van contra sus aspiraciones profundas.

El simple deseo de cambiar un hábito nocivo no basta; es clave evitar estímulos y reforzar nuevas conductas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores advierten que no alcanza con apelar a la fuerza de voluntad para modificar una costumbre perjudicial. Gardner puntualizó que, para producir cambios reales, es fundamental identificar qué factores activan el comportamiento indeseado y diseñar estrategias para sustituirlo por alternativas más saludables.

Estrategias para consolidar rutinas y dejar conductas nocivas

Las conclusiones obtenidas por el equipo de la Universidad de Surrey ofrecen orientación para quienes buscan impulsar transformaciones duraderas tanto en el ámbito personal como en el colectivo. Los autores recomiendan que las políticas destinadas a promover estilos de vida más saludables prioricen la construcción de hábitos adaptativos, en lugar de depender exclusivamente de la motivación o de la información sobre riesgos.

Repetir actividades en contextos estables ayuda a convertirlas en rutinas automáticas, como el ejercicio o la alimentación saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, cuando se trata de integrar la actividad física en la agenda diaria, la clave está en escoger un momento estable —como antes de cenar o después de terminar la jornada laboral— y repetir el ejercicio en ese mismo contexto, lo que facilita su conversión en un comportamiento automático. Este principio se aplica también a la alimentación saludable, el descanso adecuado u otras conductas beneficiosas para el bienestar general.

Respecto a la eliminación de costumbres nocivas, como el tabaquismo, el simple deseo de abandonar el hábito suele no ser suficiente. Estrategias efectivas incluyen evitar entornos que lo disparen y reemplazar la actividad por otra, como masticar chicle. Modificar los estímulos que preceden a la conducta y establecer premios simbólicos para los nuevos comportamientos refuerza la adherencia al cambio.

La mayoría de las acciones diarias se realiza de forma automática y no consciente, según un estudio internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La profesora Amanda Rebar, autora principal del informe, señaló: “Las personas suelen considerarse racionales, pero la realidad muestra que buena parte de su accionar es resultado de automatismos”. Mientras tanto, Grace Vincent, de la Universidad Central de Queensland, subrayó el optimismo que surge de los resultados: “La formación de hábitos positivos permite confiar en un sistema interno que ayuda a sostener el cambio sin esfuerzo consciente constante”.

Un punto singular hallado en la investigación fue que el ejercicio físico, aunque es susceptible de convertirse en rutina, rara vez se ejecuta totalmente en modo automático. Esto implica que ciertos comportamientos, por su naturaleza, requieren altos niveles de atención, incluso en fases avanzadas de la formación de hábitos.

El ejercicio físico, aunque puede volverse rutina, suele requerir atención consciente incluso en fases avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, los científicos de la Universidad de Surrey concluyen que una gran proporción de los comportamientos cotidianos está dirigida por patrones automatizados, y que en numerosos casos estos apoyan las metas personales. Por tanto, al consolidar rutinas convenientes y desmontar aquellas que perjudican, es posible utilizar el “piloto automático” interno para estimular cambios estables en la vida diaria y favorecer el bienestar individual y colectivo.