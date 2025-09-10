Ciencia

TRAPPIST-1 e, el exoplaneta con indicios de atmósfera que podría convertirse en una “segunda Tierra”

Ubicado a 40 años luz de nuestro planeta, este intrigante cuerpo celeste sorprende a los astrónomos al mostrar características compatibles con la preservación de agua líquida en superficie. Qué logró desentrañar el telescopio James Webb sobre su composición, según Environmental News Network

Por Fausto Urriste

Guardar
El telescopio James Webb detecta
El telescopio James Webb detecta condiciones para agua líquida en el exoplaneta TRAPPIST-1 e (Europa Press/NASA, ESA, CSA, J. OLMSTED (STSCI))

Nuevos datos obtenidos a través del Telescopio Espacial James Webb reavivan la posibilidad de encontrar entornos líquidos en exoplanetas.

Un estudio internacional, con la participación de astrónomos de Cornell University, reportado por Environmental News Network, sostiene que el exoplaneta TRAPPIST-1 e —de tamaño similar a la Tierra y situado a 40 años luz— podría albergar una atmósfera capaz de mantener agua en su superficie, con escenarios que van desde un océano global hasta una capa de hielo.

La detección de indicios atmosféricos en TRAPPIST-1 e representa un avance clave, ya que una atmósfera adecuada favorecería la presencia de agua líquida, componente considerado necesario para la vida. Los datos iniciales del equipo apuntan a que este cuerpo celeste, ubicado en la llamada zona habitable de su estrella, reúne condiciones teóricas que permitirían el agua en estado líquido.

Participación y resultados del equipo internacional

La investigación, liderada por Cornell
La investigación, liderada por Cornell University, destaca el uso del espectrógrafo NIRSpec del James Webb

La investigación fue liderada por Nikole Lewis, profesora asociada de astronomía en la Facultad de Artes y Ciencias de Cornell University, quien estuvo al frente del programa.

También participaron Elijah Mullens, candidato a doctorado en astronomía, y Ryan Challener, investigador posdoctoral en el Centro de Astrofísica y Ciencia Planetaria de Cornell. El estudio contó con la colaboración internacional de expertos de distintas instituciones, quienes aportaron conocimientos esenciales para el análisis de los datos.

El artículo científico que describe la teoría y los resultados fue publicado en Astrophysical Journal Letters, como detalló Environmental News Network. Esta publicación supone un avance en la búsqueda de exoplanetas habitables, al ofrecer nuevas pistas sobre la composición y condiciones de TRAPPIST-1 e.

Importancia única de TRAPPIST-1 e en la búsqueda de vida

Un estudio internacional revela que
Un estudio internacional revela que TRAPPIST-1 e podría albergar una atmósfera propicia para la vida (NASA/JPL-Caltech handout illustration)

TRAPPIST-1 e forma parte de un sistema compuesto por siete planetas de dimensiones comparables a la Tierra, los cuales orbitan la estrella enana roja TRAPPIST-1. El planeta se destaca al situarse en la zona habitable, es decir, a una distancia que posibilitaría la presencia de agua líquida en la superficie.

Esta condición convierte a TRAPPIST-1 e en un objetivo prioritario en la exploración de la habitabilidad planetaria y la búsqueda de vida fuera de la Tierra.

Tecnología empleada y desafíos de la investigación

Los investigadores emplearon el espectrógrafo de infrarrojo cercano (NIRSpec), instalado en el Telescopio Espacial James Webb de la NASA, para obtener los datos que sustentan el estudio.

El avance tecnológico del James
El avance tecnológico del James Webb amplía las perspectivas de la exploración espacial

Este instrumento permitió observar el sistema durante el tránsito de TRAPPIST-1 e, momento en el que el planeta atraviesa frente a su estrella desde la perspectiva de la Tierra.

Las observaciones hechas con NIRSpec resultaron determinantes en la identificación de señales que podrían indicar la existencia de una atmósfera en el exoplaneta, explicó Environmental News Network.

Nikole Lewis subrayó los desafíos de investigar sistemas tan diferentes al nuestro. La astrónoma afirmó que tanto las observaciones como las teorías deben ajustarse a las particularidades de TRAPPIST-1, una estrella muy distinta al Sol, lo que obliga a repensar los supuestos tradicionales sobre la formación y evolución planetaria.

Nuevas perspectivas en la exploración espacial

TRAPPIST-1 e se posiciona como
TRAPPIST-1 e se posiciona como objetivo clave en la búsqueda de exoplanetas habitables (Europa Press/THOMAS MÜLLER (HDA/MPIA))

El sistema TRAPPIST-1, por sus características específicas, sigue poniendo a prueba los modelos existentes y amplía el alcance de la investigación astronómica, señaló Lewis. Además, su estudio inspira el desarrollo de nuevas hipótesis sobre la formación de atmósferas y la capacidad de los planetas pequeños para retener agua líquida bajo distintas condiciones.

Con el avance de instrumentos como el James Webb, la exploración de planetas distantes se convierte en una fuente inagotable de conocimiento y nuevas posibilidades para la astrobiología y nuestra comprensión del universo.

Los científicos continúan afinando sus métodos para interpretar los datos obtenidos y esclarecer las condiciones que favorecen la existencia de entornos líquidos fuera del sistema solar, abriendo el camino a futuros descubrimientos.

Temas Relacionados

TRAPPIST-1 eAgua líquida en exoplanetasHabitabilidad planetariaCornell UniversityTelescopio Espacial James WebbNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un test de la sangre puede detectar cáncer de cabeza y cuello hasta 10 años antes de los síntomas

El método, basado en inteligencia artificial y secuenciación genómica, permite anticipar la enfermedad en personas sin síntomas. Cómo puede abrir nuevas perspectivas para la prevención oncológica

Un test de la sangre

La NASA descubrió la pista más importante de vida antigua en Marte

El rover Perseverance que explora el cráter Jezero desde 2021 halló en rocas marcianas los rastros químicos y biológicos de presencia de organismos pasados. Científicos estudian la manera de hacer llegar esas muestras a la Tierra

La NASA descubrió la pista más

Yassi Ada: cómo la historia de un naufragio logró transformar la arqueología subacuática

La expedición, realizada a comienzos de los 60 en las costas de Turquía, revolucionó los métodos científicos con el navío como un referente en la investigación marítima histórica

Yassi Ada: cómo la historia

La lengua balística del camaleón podría inspirar robots para eliminar coágulos sanguíneos

Un estudio revela que el mecanismo podría aplicarse en dispositivos médicos capaces de acceder a lugares difíciles del cuerpo sin dañar los tejidos

La lengua balística del camaleón

Científicos descubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Investigadores identificaron tipos inéditos -con formas y colores sorprendentes- a más de 3.000 metros de proundidad en el océano Pacífico

Científicos descubrieron tres nuevas especies
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Minería: el Gobierno desmintió la

Minería: el Gobierno desmintió la fractura de un dique con residuos de uranio en Córdoba

Masi Rodríguez revela el motivo de su ausencia en ‘OT 2025′: “Siempre va a ser mi programa favorito”

La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

Un joven perdió el control de su caballo, se cayó y quedó internado por un fuerte golpe en la cabeza: el animal murió

Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

INFOBAE AMÉRICA
La Corte Suprema de Chile

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

El miedo y la desesperación dominan la vida en los últimos refugios de Ucrania en Donetsk

Guterres alerta del "riesgo real de expansión" del conflicto tras la entrada de drones rusos en Polonia

Ascienden a más de 470 los detenidos en la jornada de movilizaciones y bloqueos en Francia

Indra reactiva un contrato de liquidez con Banco Sabadell tras finalizar su programa de recompra de acciones

ENTRETENIMIENTO

“Tú y todo lo demás”:

“Tú y todo lo demás”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Kim Go-eun

Quién es Yoona, la estrella k-pop que protagoniza la serie coreana ‘Bon Appétit, majestad’

Channing Tatum lamentó haber rechazado esta película de Guillermo del Toro: “El mayor error de mi carrera”

Esto dijo Britney Spears en su apoyo a Justin Bieber: “Vergüenza para quienes juzgaron”

Sam Holland y el desafío de construir una carrera culinaria mientras la fama de Tom transforma la dinámica familiar y profesional