Dos nuevas técnicas permiten recuperar corazones donados tras la muerte circulatoria

El cirujano Joseph Turek, de los Estados Unidos, lideró el desarrolló de una nueva técnica para usar en trasplantes de corazón (Shawn Rocco/DukeHealth via AP)

Cada año, cientos de personas ven frustradas sus posibilidades de recibir un trasplante de corazón porque muchos órganos donados se dañan antes de su implantación.

La falta de oxígeno tras el paro cardíaco y las limitaciones de los métodos tradicionales reducen la cantidad de corazones viables y alargan las listas de espera para los pacientes en estado crítico.

Ahora, dos grupos de investigadores de los Estados Unidos desarrollaron técnicas que demuestran que puede haber otros caminos para preservar los corazones y multiplicar las oportunidades de salvar vidas.

Los estudios fueron publicados en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM). Aportaron estrategias simples y seguras para recuperar corazones donados aun después de la detención completa del latido.

Aaron Williams dirigió el equipo de investigadores en el desarrollo de un nuevo método para la recuperación de corazones de donantes de órganos fallecidos tras una muerte circulatoria. La técnica se llama "recuperación rápida con preservación ultraoxigenada prolongada" (Vanderbilt University Medical Center)

Uno de los equipos está liderado por el doctor Aaron Williams, del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. Desarrolló la técnica llamada “Recuperación rápida con preservación ultraoxigenada extendida” (REUP).

Consiste en lavar el corazón donado con una solución fría y muy oxigenada después de la muerte circulatoria. Así se logra conservar el órgano varias horas sin reanimarlo en el cuerpo del donante.

“Es algo que nunca se había hecho con éxito en el campo del trasplante cardíaco. Creo que esto realmente cambiará las reglas del juego. Esta va a ser una técnica que esencialmente tendrá aplicabilidad mundial”, expresó Williams a través de un comunicado.

El método REUP, desarrollado en Vanderbilt, utiliza una solución fría y ultraoxigenada para conservar el corazón varias horas sin reanimarlo en el cuerpo del donante (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el doctor Joseph Turek y su equipo en la Universidad de Duke introdujeron una técnica distinta, que se conoce como “reanimación sobre mesa del corazón”

En ese caso, se extrae el corazón de un donante pediátrico tras la muerte circulatoria y se lo reanima fuera del cuerpo con una máquina de circulación extracorpórea para evaluar su funcionamiento antes del trasplante. Esto permite utilizar corazones infantiles que antes no se podían trasplantar.

Ambas alternativas despejan los límites que imponían las tecnologías anteriores. Abren una oportunidad concreta para hospitales de menores recursos.

La técnica impulsada por la Universidad de Duke posibilita el uso de corazones pediátricos mediante una máquina de circulación extracorpórea (Freepik)

En diálogo con Infobae, el doctor en medicina y especialista en trasplantes cardíacos Daniel Navia, del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), opinó: “Desde el punto de vista práctico, el método REUP es factible de realizar en países como la Argentina, aunque considero que lo más importante sería contar con más información internacional sobre resultados antes de implementarlo aquí”.

También es importante analizar “la factibilidad de poner en marcha la opción de la otra técnica desarrollada por el equipo del doctor Turek, incluso habría que evaluar las cuestiones legales", consideró.

“Existen máquinas de transporte que mantienen el corazón latiendo, pero son bastante caras. Quizá a través del INCUCAI se podría conseguir una para operativos de larga distancia y en casos con mucho tiempo de isquemia”, expresó Navia.

Qué controversia impulsó el desarrollo de las técnicas

Ambas técnicas evitan controversias éticas al no reanimar el corazón dentro del cuerpo del donante (Archivo)

El desarrollo de nuevas técnicas tuvo su origen en la urgente necesidad de ampliar la cantidad de órganos disponibles para trasplante.

En enero de 2020, un equipo de cirujanos en la institución Langone Health de Nueva York, en los Estados Unidos, aplicó una técnica pionera con la que pudieron reanimar el corazón de un paciente cuyo soporte vital había sido retirado tras la decisión de su familia.

Aunque el paciente presentaba todavía actividad cerebral, su estado era irreversible. Al bombear sangre rica en oxígeno a través del cuerpo ya sin vida, los médicos lograron que el corazón volviera a latir y así pudo ser utilizado en un trasplante.

Este caso marcó un hito en la historia del trasplante cardíaco, pero también encendió un intenso debate ético. Algunos críticos señalaron que este tipo de intervención alteraba el límite entre la vida y la muerte al reanimar artificialmente órganos dentro de un cuerpo declarado fallecido.

El desarrollo de estos métodos responde a la necesidad de aumentar la cantidad de órganos viables y reducir las listas de espera para trasplante cardíaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la controversia obligó a la comunidad médica a buscar alternativas que permitieran mantener el acceso a corazones viables sin desafiar definiciones legales ni éticas aceptadas socialmente.

Frente a ese desafío, los equipos de las universidades de Vanderbilt y Duke desarrollaron las técnicas que ahora publicaron en la revista NEJM y que logran evitar las polémicas.

Por un lado, propusieron la reanimación transitoria del corazón fuera del cuerpo, sobre la mesa de operaciones, y por otro diseñaron métodos para preservar y nutrir el órgano dentro del tórax del donante sin provocar su reanimación.

Cómo es el paso a paso de cada técnica

Un caso de reanimación cardíaca en Nueva York en 2020 generó un intenso debate ético sobre los límites entre la vida y la muerte en trasplantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas técnicas permiten recuperar corazones de donantes después de la muerte circulatoria y aumentan la cantidad de órganos disponibles para trasplante. También evitan la reanimación del corazón dentro del cuerpo del donante, lo cual reduce los problemas éticos.

Sin embargo, el paso a paso de cada técnica es diferente. Cuando se aplica la técnica de REUP, los médicos realizan la ablación del corazón después de la muerte circulatoria.

Lo lavan con dos litros de una solución fría y muy oxigenada que contiene sangre y componentes especiales para protegerlo. Este lavado ayuda a que el corazón se mantenga sano y listo para el trasplante sin necesidad de hacerlo latir de nuevo en el cuerpo del donante.

La gran ventaja es que el corazón puede conservarse en buen estado durante varias horas, lo que permite buscar a la persona adecuada para el trasplante y hasta trasladar el órgano a otros hospitales lejanos. Estiman que en el futuro también podría aplicarse en niños.

La técnica de reanimación sobre mesa del corazón podría salvar vidas de bebés y niños pequeños con corazones antes descartados (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, la técnica de “reanimación sobre mesa del corazón” se lleva a cabo de otra manera. Cuando reciben un corazón infantil tras la muerte circulatoria, el equipo de profesionales lo coloca en una mesa especial y lo conecta a una máquina que le da sangre oxigenada para constatar si vuelve a latir y funciona bien.

Si el corazón responde como esperan, pueden trasplantarlo de forma segura. Esta técnica sirve especialmente para bebés o niños pequeños y ayuda a aprovechar muchos corazones que antes no podían usarse. De esta manera, aumenta las oportunidades de salvar vidas.

“Este es un gran avance en la medicina de trasplante pediátrico. La reanimación sobre mesa del corazón podría ampliar drásticamente la disponibilidad de donaciones valiosas, transformando la pérdida en vida con mayor responsabilidad y esperanza”, dijo el doctor Turek.

Consultado por Infobae, el jefe de cirugía cardiovascular y trasplante pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires, Jorge Barretta, dijo “las dos técnicas resultan interesantes y los estudios publicados pueden considerarse como pruebas del concepto. Pero se necesitan más investigaciones para evaluar mejor la eficacia y la seguridad de las técnicas para que puedan ser utilizadas masivamente. Incluso habría que hacer análisis de costos y beneficios”.