Revelaron la cronología precisa de la Jerusalén de la Edad de Hierro con microarqueología

El cráneo de un murciélago, utilizado para datar la construcción de un edificio en la antigua Jerusalén, fue clave en la investigación liderada por la profesora Boaretto y su equipo, quienes lograron afinar la cronología de la Edad de Hierro en la ciudad mediante avanzadas técnicas de microarqueología y datación por radiocarbono. Crédito: Yaniv Berman, City of David Foundation (Fundación Ciudad de David)

Jerusalén ha estado habitada de forma continua durante miles de años, sirviendo como centro de importancia religiosa y sede del poder de reinos, pero a pesar de la gran cantidad de textos históricos sobre la ciudad, todavía hay lagunas en su cronología absoluta.

Investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias, en colaboración con un equipo de arqueólogos del sitio arqueológico de la Ciudad de David en Jerusalén, la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Tel Aviv, han logrado ahora elaborar una cronología detallada de la Jerusalén de la Edad de Hierro, cuando la ciudad habría servido como capital del Reino bíblico de Judá. Los hallazgos de este estudio se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, USA (PNAS).

Un sitio de excavación en Jerusalén que muestra señales de la destrucción causada por el terremoto del año 750 a. C. (Johanna Regev/ Instituto Weizmann de Ciencias)

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre Jerusalén, estudiar su Edad de Hierro ha resultado un desafío en términos de cronología absoluta, que implica determinar las fechas exactas o los períodos de tiempo a los que pertenecen las evidencias arqueológicas, en contraposición a una cronología relativa, que establece el orden de los eventos basándose en similitudes con la arquitectura o la evidencia cerámica en otros sitios.

Parte del desafío es un fenómeno conocido como la meseta de Hallstatt, que se deriva de una interacción particular de los rayos cósmicos con la atmósfera de la Tierra en el momento en cuestión e interfiere con el uso de la datación por radiocarbono, el estándar de oro para determinar la antigüedad de algo. La meseta significa que durante la Edad de Hierro, la datación radiactiva, en lugar de señalar la edad específica de un objeto, genera un gráfico con un área plana: el rango entre los siglos VIII y V a. C. Por lo tanto, la datación por radiocarbono generalmente no es precisa durante este período de tiempo, lo que hace que superar la meseta de Hallstatt sea una de las mayores luchas en los estudios arqueológicos de la última parte de la Edad de Hierro.

Como resultado, los arqueólogos que exploraron la Jerusalén de la Edad de Hierro se basaron más en textos bíblicos e históricos y en el estudio de la cerámica que en la datación por radiocarbono. Además, la mezcla de arquitectura y habitabilidad continua durante más de 4000 años ha hecho que Jerusalén sea una amalgama de construcciones de diferentes períodos de tiempo; es una ciudad que ha sido testigo de numerosas guerras, destrucciones y reconstrucciones, convirtiéndose en áreas urbanas extensas y complejas construidas sobre las ruinas de lo que había antes.

(izq.): Eugenia Mintz, Dra. Johanna Regev, Prof. Elisabetta Boaretto y Dr. Lior Regev (Instituto Weizmann de Ciencias)

Todo esto se combinó para crear lagunas en el establecimiento de una cronología absoluta de la Jerusalén de la Edad de Hierro. Para llenarlas era necesario abordar con éxito el problema de la meseta de Hallstatt. Afortunadamente, los investigadores de Weizmann pudieron hacerlo utilizando la microarqueología, un campo relativamente nuevo dentro de las ciencias arqueológicas que habían desarrollado. Este enfoque se centra en examinar cuidadosamente las piezas de evidencia dejadas en los yacimientos, utilizando instrumentos científicos con un nivel de cuidado y atención casi forense.

“Se trata de comprender a fondo la relación entre los materiales a datar y las capas con evidencias de ocupación humana o de material de construcción. Así es como pudimos aplicar el método de microarqueología”, explica la profesora Elisabetta Boaretto , directora de la Unidad de Arqueología Científica de Weizmann.

Profundizando en la historia de Jerusalén

Desarrollada en la década de 1940, la datación por radiocarbono funciona midiendo el radiocarbono (carbono-14 o 14C) en un objeto determinado. El radiocarbono se produce constantemente en la atmósfera y se convierte en parte del ciclo del carbono. Estos átomos son absorbidos por el tejido de la materia orgánica, como las plantas, los animales y las personas, pero cuando ese organismo vivo muere, deja de absorber radiocarbono. El 14C sufre una desintegración radiactiva y se convierte en nitrógeno-14. Dado que el radiocarbono tiene una tasa de desintegración conocida, los investigadores pueden utilizar la cantidad de átomos de 14C restantes para determinar la edad de algo.

Un patrón de canasta carbonizada en un frasco de la época de la destrucción babilónica de Jerusalén en el año 586 a. C. (Johanna Regev/ Instituto Weizmann de Ciencias)

Durante su visita a los lugares de excavación en Jerusalén, Boaretto, junto con la Dra. Johanna Regev, pudo realizar más de 100 mediciones de radiocarbono en material orgánico, en su mayoría semillas carbonizadas.

“Tenemos que ser capaces no solo de recoger material como semillas, huesos o carbón del yacimiento, sino también de identificar el contexto, por ejemplo, dónde se quemaron las semillas”, dice Boaretto. “Logramos esto con los métodos que hemos desarrollado a lo largo de los años, utilizando instrumentos analíticos que tenemos en Weizmann y que también llevamos con nosotros al campo. De esta manera, podemos ir más allá del análisis arqueológico estándar del yacimiento”.

Después de eso, los investigadores separaron el material original de los contaminantes y llevaron a cabo múltiples mediciones de radiocarbono en el Laboratorio de Espectrometría de Masas del Acelerador de Investigación Dangoor (D-REAMS) de Weizmann para obtener el mayor nivel de precisión y exactitud en la datación.

El estudio confirmó que la fortificación de Jerusalén, construida en los días de Uzías, refleja una ciudad habitada por más de 4000 años, con construcciones de distintas épocas superpuestas. (Ilustración de Leonardo Gurevich, Archivo de la Ciudad de David - Fundación Ciudad de David)

“Sabemos cómo se formó el sitio, así que cuando recolectamos semillas o muestras de mortero relacionadas con el sitio, podemos estar seguros de que estaban allí cuando se construyó el sitio, lo que significa que podemos datar el sitio en sí a partir de eso”, explica.

La superación de la meseta de Hallstatt también fue posible gracias a la datación de 100 anillos de árboles con fecha calendárica obtenidos de archivos conocidos. La datación de anillos de árboles, también conocida como dendrocronología, se basa en el hecho de que un árbol desarrollará un anillo cada año hasta su muerte. Cuantos más anillos tenga un árbol, más viejo será. Combinando esto con el método del radiocarbono, los investigadores pudieron obtener una determinación más precisa y detallada de la concentración de radiocarbono en la atmósfera durante el período de interés, lo que también ayudó a crear una cronología absoluta. Este estudio fue posible gracias a un experimento realizado por el Dr. Lior Regev en D-REAMS, el acelerador de investigación de Weizmann.

Los investigadores realizaron más de 100 mediciones de radiocarbono en material orgánico como semillas carbonizadas para obtener datos precisos sobre la cronología de la Jerusalén de la Edad de Hierro. (Crédito: Fundación Ciudad de David)

La existencia de dos acontecimientos históricos que ocurrieron en fechas bien establecidas —la destrucción de Jerusalén en el año 586 a. C. por los babilonios y el terremoto del siglo VIII a. C. y los posteriores esfuerzos de reconstrucción a gran escala— ayudó a proporcionar más información sobre el comportamiento del radiocarbono en la atmósfera. Los investigadores notaron diferencias entre el radiocarbono en el material de la región en comparación con la concentración medida en los anillos de los árboles europeos y americanos de la misma época. Estas diferencias —cuando los datos de radiocarbono no coinciden con lo que sabemos que deberían ser gracias a los anillos de los árboles— se conocen como “desplazamientos” y comprenderlos puede ser de importancia fundamental para los científicos que estudian el clima y la atmósfera, así como para las cronologías arqueológicas.

Un enfoque arqueológico prometedor

El mayor logro del estudio fue su éxito en la creación de una cronología absoluta, con un detalle y una fidelidad sin precedentes, para una ciudad continuamente habitada.

La profesora Elisabetta Boaretto, junto con los arqueólogos Prof. Yuval Gadot y Dr. Joe Uziel (en imagen), identificó diferencias en la concentración de radiocarbono en la atmósfera entre la región de Jerusalén y otras áreas, lo que ayudó a afinar la cronología de la Edad de Hierro. Crédito: Yaniv Berman, City of David Foundation (Fundación Ciudad de David)

En particular, los investigadores pudieron proporcionar evidencia concreta de la presencia generalizada de asentamientos humanos en Jerusalén desde el siglo XII a. C. Una expansión hacia el oeste de la ciudad se remontó con precisión al siglo IX a. C. determinando el momento de la construcción de un gran edificio antiguo. Establecer las fechas de una importante reestructuración de la planificación urbana permitió atribuirla a un devastador terremoto y a un mayor desarrollo hasta el año 586 a. C. Cabe destacar que, si bien investigaciones anteriores habían atribuido la reurbanización posterior al terremoto al rey Ezequías, la datación por radiocarbono y la cronología muestran que probablemente ocurrió durante el reinado del rey Uzías.

“Jerusalén es una ciudad viva, no es como un yacimiento arqueológico construido con una secuencia de capas”, afirma Boaretto. “Esta es una ciudad que ha sido reconstruida constantemente durante todo este tiempo y la evidencia arqueológica está dispersa. Pero a pesar de estos desafíos, las capas y capas de construcción y la meseta de Hallstatt, pudimos reconstruir su cronología absoluta durante la Edad de Hierro”.

El estudio destaca la importancia de comprender los desplazamientos en los datos de radiocarbono, que ocurren cuando los valores medidos no coinciden con las fechas esperadas según otros métodos. (Yaniv Berman, Fundación Ciudad de David)

Los métodos desarrollados en el estudio podrían tener un impacto más allá de Jerusalén, ya que los problemas con el uso de la datación por radiocarbono en los yacimientos de la Edad de Hierro son un problema mundial. El enfoque de microarqueología del equipo se puede utilizar en muchos de estos otros yacimientos, ayudando a llenar los vacíos en este período crucial del desarrollo y la historia humana. No es una hazaña tan “pequeña” para algo llamado microarqueología.

El estudio fue dirigido por la profesora Elisabetta Boaretto y la doctora Johanna Regev, quienes trabajaron con el doctor Lior Regev y Eugenia Mintz, todos de la Unidad de Arqueología Científica de Weizmann. La investigación se llevó a cabo en colaboración con los arqueólogos Dr. Joe Uziel de la Autoridad de Antigüedades de Israel y el profesor Yuval Gadot de la Universidad de Tel Aviv, y sus colegas. Los autores del estudio también incluyeron a Helena Roth, la Dra. Nitsan Shalom y el Dr. Nahshon Szanton de la Universidad de Tel Aviv; Ortal Chalaf y el Dr. Yiftah Shalev de la Autoridad de Antigüedades de Israel; Efrat Bocher de la Universidad Bar-Ilan; la profesora Charlotte L. Pearson de la Universidad de Arizona; y David M. Brown de la Queen’s University de Belfast.