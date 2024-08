Hallan posibles señales de un universo oculto en el fondo del océano

ARCA, parte del proyecto KM3NeT, ha detectado el neutrino más energético jamás registrado

El océano profundo guarda secretos que científicos de todo el mundo intentan desentrañar. Recientemente, sensores instalados a gran profundidad en el mar Mediterráneo han detectado el neutrino más energético jamás registrado. Este logro es comparable a una escena de la película “Twister”, pero en lugar de perseguir tornados en la superficie, los científicos buscan partículas subatómicas desde las profundidades del mar.

El físico Joao A. B. Coelho, del Laboratorio de Astropartículas y Cosmología de Francia, presentó un hallazgo notable en la conferencia Neutrino 2024, en junio pasado: la detección del neutrino más energético jamás registrado. Estas partículas, extremadamente pequeñas y difíciles de captar, pueden pasar a través de casi cualquier material sin ser detectadas.

Este descubrimiento se realizó mediante un innovador arreglo de sensores de neutrinos llamado ARCA, ubicado en el fondo del Mar Mediterráneo cerca de Sicilia. Inspirado en el dispositivo “Dorothy” de la película “Twister”, la estructura de ARCA, opera a unos 3.500 metros de profundidad y consiste en esferas con sensores que detectan distintos tipos de “ruidos” ópticos y cósmicos. Estos sensores, dispuestos en vertical y conectados a cables de 700 metros de longitud, permiten diferenciar tres capas de ruido:

Ruido óptico de fondo : Principalmente causado por la desintegración del potasio-40, este ruido es constante y sirve para calibrar los instrumentos, además de potencialmente revelar neutrinos procedentes de supernovas.

Rayos cósmicos : Partículas provenientes del espacio que, al chocar con la atmósfera terrestre, generan muones. Estos muones, a su vez, producen ruido óptico que también puede ser utilizado para calibraciones y para estudiar la existencia de muones.

Neutrinos atmosféricos: Algunos de los rayos cósmicos generan muones que luego se desintegran en neutrinos muónicos. Este proceso es comparable a un aguacate cósmico, donde la piel (el rayo cósmico) se pierde al impactar, dejando la pulpa (el muón) que finalmente se desintegra en la semilla (el neutrino muónico).

La estructura de ARCA opera a 3.500 metros de profundidad, cerca de Sicilia

Durante la conferencia, Coelho reveló una noticia importante: ARCA había detectado un neutrino extremadamente energético, posiblemente originado de un evento catastrófico en el cosmos. Este descubrimiento resalta la capacidad de ARCA para identificar neutrinos lejanos y energéticos, ignorando los ruidos previamente mencionados. Los sensores de ARCA registraron una señal brillante y excepcionalmente intensa, lo que llevó a los científicos a tomar nota inmediata del evento.

Desafíos y ventajas de la detección submarina

Operar a grandes profundidades presenta enormes desafíos debido a la alta presión, que en el caso de ARCA alcanza las 348 atmósferas. Sin embargo, estas condiciones también ofrecen ventajas, ya que el entorno submarino proporciona un escudo contra el ruido electromagnético de la superficie, mejorando así las oportunidades de detección de neutrinos.

ARCA es una red de sensores submarinos que capta neutrinos de muy alta energía

El descubrimiento del neutrino más energético hasta la fecha no solo valida la eficiencia de la instalación ARCA, sino que también abre nuevas posibilidades para la investigación de estos misteriosos mensajeros cósmicos y sus orígenes explosivos.

La detección de neutrinos energéticos desde el fondo del mar podría ser un paso crucial hacia la comprensión de fenómenos extremos en el universo.

En qué consiste Neutrino KM3NeT

KM3NeT es un observatorio submarino de neutrinos en el Mar Mediterráneo, específicamente diseñado para estudiar las propiedades de los neutrinos y sus fuentes astrofísicas en el universo. Este telescopio es una infraestructura científica de gran escala que consiste en una red de detectores distribuidos en un volumen de aproximadamente un kilómetro cúbico, de ahí su nombre “KM3NeT” (Kilómetro Cúbico Neutrino Telescope).

KM3NeT es un observatorio submarino diseñado para estudiar neutrinos y sus fuentes

El objetivo principal de KM3NeT es la detección de neutrinos de alta energía provenientes de fenómenos astrofísicos como explosiones de supernovas, agujeros negros y estrellas de neutrones. Además, también busca mejorar el entendimiento de la física de los neutrinos y contribuir a la investigación en física de partículas.

KM3NeT está compuesto por dos configuraciones principales: ARCA (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss) y ORCA (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss). ARCA se enfoca en la búsqueda de neutrinos de muy alta energía procedentes de fuentes astrofísicas, mientras que ORCA se dedica al estudio de las oscilaciones de neutrinos y a investigar la jerarquía de masas de los neutrinos. Este proyecto internacional involucra a científicos de varios países y tiene como objetivo contribuir al campo de la astrofísica y la física de partículas.