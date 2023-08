La Tierra comenzó a formarse hace 4.500 millones de años y un fascinante video lo muestra en 4 minutos

El artista David A. Robertson mostró un planeta con propiedades similares a los de la Tierra; comienza como un protoplaneta, un cuerpo caliente que poco a poco da paso a la aparición de masas de tierra y agua

La Tierra es un planeta rocoso dentro del sistema solar y su atmósfera tiene el grosor perfecto para mantener la temperatura templada del planeta y para que los seres vivos como los humanos puedan vivir en él. Pero el planeta no siempre fue tal como hoy se lo puede observar gracias a los satélites o desde la Estación Espacial Internacional.

El artista informático de Australia David A. Roberts decidió darle forma a la historia evolutiva del planeta a través de una visualización en un asombroso video que pone miles de millones de años de transiciones y evoluciones planetarias en cuatro minutos de simulación. Según contó en su blog, lo hizo con 60 cuadros por segundo.

“Simula la historia completa de un planeta similar a la Tierra en unos pocos minutos, con la simulación actualizándose a 60 fotogramas por segundo”, afirmó Roberts.

La Tierra primitiva era un protoplaneta, al rojo vivo y muy erosionado por el impacto de asteroides. “Como mi simulación de la Tierra está generada enteramente por procedimientos, sin texturas pre-renderizadas, la primera tarea es generar un mapa de este terreno. Para calcular la altura del terreno en una latitud y longitud dadas, primero hay que traducirlo a coordenadas cartesianas 3D”, explicó.

La Tierra se formó hace unos 4.540 millones de años, aproximadamente un tercio de la edad del universo (Imagen ilustrativa Infobae)

Luego se ven los cráteres resultantes de los asteroides que han impactado sobre el planeta. La formación de montañas, fosas oceánicas y accidentes geográficos continentales conocidos requiere un modelo de movimiento tectónico.

Roberts llevaba tiempo trabajando con simulaciones y se inspiró para crear su video sobre la evolución planetaria tras encontrar el juego SimEarth de 1990 en Internet Archive.

Ese juego tenía la ambiciosa premisa de simular planetas similares a la Tierra desde su creación hasta un futuro lejano. “Pero el juego estaba bastante limitado por el hardware informático de la época, así que decidí ver si podía crear algo similar que aprovechara la potencia de las GPU modernas”, explicó Roberts.

“De hecho, primero creé un minijuego que permite alterar el terreno de forma interactiva para ver cómo afecta al clima y la ecología simulados. Y más tarde creé la historia visual que recorre todo de forma automática, ya que pensé que era un poco más fácil de consumir para la gente”, añadió.

El juego SimEarth de 1990 sirvió de inspiración para el artista para hacer el video (David. A. Robertson)

La simulación comienza con una vista del globo esférico en sus primeros años como protoplaneta, cuando aún se estaba cocinando en los jugos de la formación planetaria.

Luego, cambia a una proyección de un mapa aplanado para ilustrar los orígenes y la dinámica de la tectónica de placas, el proceso por el que las placas continentales se desplazan por la Tierra y planetas similares. A partir de ahí, se introduce una paleta de colores completamente distinta para revelar cómo los flujos de agua esculpen y erosionan estos continentes, y cómo los patrones climáticos atmosféricos rodean el planeta e influyen en su terreno.

Roberts construyó la simulación en su tiempo libre durante unos meses y la presentó al concurso Shadertoy. “La simulación climática fue una particularmente difícil de aproximar de manera razonablemente realista pero sin requerir una supercomputadora”, señaló Roberts.

Una fuente de inspiración fue el Monash Simple Climate Model. “Aunque no pude utilizarlo tal cual porque requiere muchos datos de la Tierra real (por lo que no funciona con planetas simulados similares a la Tierra), me ayudó a convencerme de que era posible hacer aproximaciones sencillas pero realistas”, comentó el artista a Vice.

Una concepción artística de la Tierra primitiva, que muestra una superficie golpeada por grandes impactos, lo que provocó la extrusión de magma de capas profundas hacia la superficie. Al mismo tiempo, partes distales de la superficie podrían haber retenido agua líquida (Crédito: Simone Marchi/SwRI)

Hacia el final de la simulación de Roberts, los efectos de una civilización tecnológicamente avanzada se hacen más notables en la Tierra. Las luces de las ciudades iluminan el paisaje y las emisiones industriales de gases de efecto invernadero empiezan a afectar al clima global.

“Supongo que mi objetivo era más bien ayudar a la gente a ver de primera mano lo íntimamente relacionados que están todos los sistemas terrestres, y cómo los cambios en uno influyen en más cambios en otro”, argumentó. “Creo que la educación es mucho más eficaz cuando la gente puede entender por sí misma cómo encajan todas estas cosas, en lugar de limitarse a que le digan cuál es el consenso científico”.

El artista también concientiza sobre el desarrollo del cambio climático por la emisión de gases contaminantes y sus efectos en la salud de los ecosistemas (Getty)

El cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra. Cambios en el régimen de lluvias, aumento del nivel del mar, deshielo de los glaciares, calentamiento de los océanos y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos son sólo algunos de los cambios que ya afectan a millones de personas, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).

El cambio climático puede afectar a la salud humana, capacidad para cultivar alimentos, vivienda, seguridad y trabajo. Algunos grupos humanos somos más vulnerables a los impactos climáticos, como las personas que viven en pequeños países insulares en desarrollo.

Amenazas como la subida del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. Se prevé que en el futuro aumente el número de personas desplazadas por el cambio climático.

