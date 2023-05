Descubrieron nuevas lunas en Saturno: con 145 satélites es récord en el sistema solar

En cantidad de lunas, Saturno puede haber superado a Júpiter por primera vez. A principios de este año, los científicos registraron en este último planeta 12 lunas nuevas, que a ese momento llegaba a 95, lo que lo convertía en el que más tenía en nuestro sistema solar, ya que Saturno contaba con 83 lunas confirmadas para entonces. Pero ahora los astrónomos han anunciado el descubrimiento de 62 lunas adicionales de Saturno, elevando su número a 145, según un comunicado oficial de la Universidad de Columbia Británica (UBC) en Canadá.

De este modo, los investigadores creen que Júpiter no tiene posibilidad de tener más lunas que Saturno. “Saturno ganará por mucho”, aseguró Mike Alexandersen, astrónomo del Centro de Astrofísica de Harvard y Smithsonian, que contribuyó a los hallazgos, a The New York Times. “Ya no creo que sea un concurso”, ironizó.

Titán, la primera luna conocida de Saturno, fue descubierta en 1655 por el científico holandés Christiaan Huygens. Luego, Jean-Dominique Cassini detectó cuatro más entre 1671 y 1684. Los astrónomos continuaron descubriendo más satélites a lo largo de los siglos. Y de 2004 a 2017, una nave espacial que lleva el nombre de Cassini estudió de cerca a Saturno y descubrió más lunas, según la Agencia Espacial Europea.

Dos grupos de astrónomos hicieron los nuevos avistamientos. Uno detectó lunas alrededor de Saturno a mediados de la década de 2000 utilizando el Telescopio Subaru en Hawái. El otro observó a Saturno de 2019 a 2021 utilizando el Telescopio Canadá-Francia-Hawái en la cima del volcán Mauna Kea de Hawái. Si bien las posibles lunas se detectaron por primera vez hace varios años, llevó todo este tiempo rastrear los objetos y confirmar que, de hecho, están orbitando el planeta.

En total, los investigadores descubrieron 63 lunas nuevas, y el primer descubrimiento se anunció en 2021. “Saturno no solo casi ha duplicado su número de lunas, ahora tiene más satélites que todos los demás planetas del sistema solar combinados”, informó Brett Gladman, uno de los investigadores involucrados en el descubrimiento y astrónomo de la UBC.

Los satélites recién descubiertos son todas lunas irregulares, lo que significa que tienen órbitas grandes e inclinadas, según el comunicado oficial de UBC que da cuenta de los nuevos hallazgos. Giran alrededor del planeta a entre 9,5 y 29 millones de kilómetros de distancia.

Saturno ahora, entonces, tiene 121 lunas irregulares y 24 regulares conocidas. La más pequeña de las recién anunciadas tiene un diámetro de aproximadamente 25 Kilómetros, mientras que Titán, la luna más grande de Saturno, tiene algo más de 4.800 kilómetros de diámetro. Algunos de los investigadores estimaron en un artículo anterior que Saturno tiene alrededor de 150 lunas irregulares que tienen al menos tres kilómetros de ancho.

“Quedan alrededor de 30 sin descubrir en este rango de tamaño y probablemente muchos cientos, si no miles, de lunas de Saturno con proporciones más pequeñas”, explicó Edward Ashton, quien dirigió la investigación con el Telescopio Canadá-Francia-Hawaii y ahora trabaja en el Instituto de Astronomía y Astrofísica Academia Sinica en Taiwán.

Las lunas irregulares de Saturno se han fusionado en tres grupos orbitales en función de sus caminos inclinados, según la declaración de UBC. Los científicos creen que las lunas más antiguas chocaron y se separaron, formando las que vemos hoy. Estas lunas son bastante clave para comprender algunas de las grandes preguntas sobre el sistema solar. Tienen las huellas dactilares de los eventos que tuvieron lugar en el sistema solar primitivo.

