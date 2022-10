El telescopio James Webb muestra objetos de los primeros momentos de la vida del universo

La gravedad masiva del cúmulo de galaxias MACS0647 actúa como una lente cósmica para doblar y ampliar la luz del sistema MACS0647-JD más distante. (Créditos: CIENCIA: NASA, ESA, CSA, STScI y Tiger Hsiao (Universidad Johns Hopkins)

En una danza de materia oscura, el observatorio del espacio profundo de la NASA, el poderoso telescopio espacial James Webb captó una luz única del universo primitivo.

El enorme espejo del Webb usó la gravedad de un cúmulo de galaxias para observar una galaxia conocida y ya observada anteriormente por el telescopio espacial Hubble, pero encontró una novedad: la nueva investigación publicada ayer, sugiere que Webb puede estar viendo dos galaxias y no una, gracias a una nueva vista más nítida.

“Estamos discutiendo activamente si se trata de dos galaxias o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia. No lo sabemos, pero estas son las preguntas que Webb está diseñado para ayudarnos a responder”, dijo en un comunicado de la NASA el astrónomo del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial Dan Coe, científico de instrumentos para la cámara infrarroja cercana de Webb.

El telescopio Espacial James Webb deslumbra a los astrónomos con cada nueva observación. (foto: Alyssa Pagan)

El telescopio espacial James Webb de la NASA fue especialmente diseñado para detectar la tenue luz infrarroja de galaxias muy distantes y dar a los astrónomos un vistazo al universo primitivo. La naturaleza de las galaxias durante este período temprano de nuestro universo no se conoce ni comprende bien. Pero con la ayuda de lentes gravitacionales de un cúmulo de galaxias en primer plano, las galaxias tenues de fondo se pueden ampliar y también aparecer varias veces en diferentes partes de la imagen.

Hubble vio los objetos, encontrados hace 10 años y llamados MACS0647-JD, como un “punto rojo pálido” formado solo 400 millones de años después del Big Bang que inició el universo, según Coe. Si bien Webb reveló que un objeto era en realidad dos, la naturaleza de lo que está viendo el nuevo telescopio sigue siendo un misterio. El equipo de Webb está comprometido con la publicación de la ciencia en progreso y, como tal, este hallazgo aún no ha sido revisado por pares y aún se encuentra en discusión inicial. Si Webb vio dos galaxias, existe una posibilidad aún más intrigante: una fusión galáctica podría estar en progreso en el universo primitivo.

“Si esta es la fusión más lejana, estaré realmente extasiado”, dijo Tiger Yu-Yang Hsiao, estudiante de posgrado de la Universidad John Hopkins, en la misma declaración. Pero ya sea que Webb esté viendo dos cúmulos estelares o dos galaxias, existen claras diferencias entre ellos: un conjunto de objetos es ligeramente más azul con muchas estrellas y el otro es ligeramente más rojo con mucho polvo.

El Webb puede estar viendo dos galaxias y no una, gracias a una nueva vista más nítida (CanalTech)

El uso de lentes gravitacionales por parte de Webb no es nuevo para la astronomía, pero explotar la capacidad de los objetos masivos para desviar la luz traerá nuevos conocimientos con los instrumentos sensibles del telescopio. Webb está optimizado para observar el universo primitivo, que se está alejando rápidamente de nosotros en longitudes de onda infrarrojas.

Los 20 años esperados de observaciones espaciales de Webb ampliarán en gran medida nuestro catálogo de galaxias tempranas de “solo decenas” de objetos a muchos más, dijo Rebecca Larson, becaria de la Fundación Nacional de Ciencias y Ph.D. estudiante de posgrado en la Universidad de Texas en Austin.

“Estudiarlos puede ayudarnos a comprender cómo evolucionaron hasta convertirse en galaxias como la que vivimos hoy, y también cómo evolucionó el universo a lo largo del tiempo”, dijo Larson en el mismo comunicado. Y agregó que espera con ansias que Webb pueda crear “campos profundos” de un solo punto en el cielo, como lo hizo el Hubble en numerosas ocasiones, ya que esto descubrirá aún más objetos en el universo primitivo.

Los Pilares de la Creación vistos con el James Webb (NASA, ESA, CSA)

“Descubrí esta galaxia MACS0647-JD hace 10 años con el Telescopio Espacial Hubble. En ese momento, nunca había trabajado en galaxias con alto corrimiento al rojo, y luego encontré esta que era potencialmente la más distante con un corrimiento al rojo 11, alrededor del 97 por ciento del camino de regreso al Big Bang. Con Hubble, era solo este punto rojo pálido. Podríamos decir que era realmente pequeña, solo una pequeña galaxia en los primeros 400 millones de años del universo. ¡Ahora buscamos con Webb y podemos resolver DOS objetos! Estamos discutiendo activamente si se trata de dos galaxias o dos grupos de estrellas dentro de una galaxia. No lo sabemos, pero estas son las preguntas que Webb está diseñado para ayudarnos a responder”, dijo por su parte Coe.

Larson concluyó: “Hasta este momento, no hemos podido estudiar las galaxias en el universo primitivo con gran detalle. Solo teníamos decenas de ellos antes de Webb. Creo que mi parte favorita es que, por tantas imágenes nuevas de Webb que tenemos, si miras en el fondo, hay todos estos pequeños puntos, ¡y todas son galaxias! Cada uno de ellos. Es increíble la cantidad de información que recibimos que antes no podíamos ver. Y esto no es un campo profundo. Esta no es una larga exposición. Ni siquiera hemos intentado realmente usar este telescopio para observar un punto durante mucho tiempo. ¡Este es solo el comienzo!”

