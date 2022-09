El increíble viaje de la sonda Voyager 1: la odisea que cumplió 10 años fuera de nuestro Sistema Solar

La venerable nave espacial Voyager 1 de la NASA, lanzada hace 45 años, cumplió 10 años fuera del Sistema Solar (REUTERS/NASA/JPL-Caltech/Handout)

Viajero. Nunca tan bien puesto un nombre a una nave espacial que parece no tener fecha de vencimiento ni punto de conclusión en su misión a través del Universo.

La venerable nave espacial Voyager 1 de la NASA, lanzada hace 45 años solo unas semanas después que su gemela Voyager 2 cumplió 10 años en fuera de nuestro Sistema Solar y todavía sigue enviando datos a la Tierra, a pesar de encontrarse actualmente a más de 23.500 millones de kilómetros de distancia.

Cuando el 25 de agosto de 2012, la nave espacial estaba a 18.000 millones de kilómetros del Sol, es decir 122 unidades astronómicas (AU), los científicos determinaron que la venerable Voyager 1 había cruzado el límite entre la influencia del Sol y el medio interestelar. Una UA es la distancia promedio entre la Tierra y el sol y equivale a aproximadamente 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros. Ahora, aún en marcha y enviando datos en forma periódica, la Voyager 1 y su gemela, la Voyager 2, que se unió a ella en el espacio interestelar en 2018, continúan avanzando en el espacio y realizando ciencia totalmente innovadora.

Los científicos planean que la sonda interestelar alcance 1,000 AU - 1 AU es la distancia desde el sol a la Tierra - en el medio interestelar. ( JOHNS HOPKINS APL)

Ambas naves espaciales fueron diseñadas para viajar más allá de Júpiter y Saturno, aprovechando una alineación favorable del Sistema Solar. La Voyager 2 también visitó Urano y Neptuno, mientras que la Voyager 1 dio prioridad a la luna gigante de Saturno, Titán. En ese momento, nadie esperaba que las naves espaciales siguieran funcionando más de cuatro décadas después. Pero ahora, las Voyagers van para 50 años en el espacio. Particularmente, la Voyager 1 se encuentra más de 157 veces la distancia entre nuestro planeta y el sol, y viaja hacia el exterior a una velocidad de 60.000 kph.

“Hoy, mientras ambas Voyager exploran el espacio interestelar, están proporcionando a la humanidad observaciones de un territorio inexplorado”, dijo en un comunicado Linda Spilker, científica adjunta del proyecto Voyager en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA en California. “Nadie esperaba que las Voyager abandonaran el medio interestelar. Tuvieron una vida útil de cinco años que se extendió por otros cinco años, luego 10 años, pero nadie realmente pensó que abandonarían el sistema solar”, agregó la experta Merav Opher, una astrónoma de la Universidad de Boston que dirige un centro llamado SHIELD que está revisando los datos de la Voyager en un esfuerzo por aprender más sobre la heliosfera, la burbuja magnética que nos rodea y podría tener consecuencias para nuestra comprensión de la vida en la Tierra.

Un viaje fascinante

Después del lanzamiento de 1977, los hitos de la misión llegaron rápidamente. La Voyager 1 vio por primera vez a Júpiter en abril de 1978 e hizo su acercamiento más cercano al enorme planeta en marzo de 1979. La nave espacial también vislumbró las lunas de Júpiter, incluida Io, con su extraña superficie volcánica. Luego, la sonda se dirigió a Saturno y su luna más grande, Titán, y realizó su sobrevuelo en noviembre de 1979, a poco más de dos años del lanzamiento. El desvío de la Voyager 1 para ver más de cerca a Titán significó no más sobrevuelos. En cambio, su gemela Voyager 2, continuó navegando hacia Urano y Neptuno.

La Voyager 1 se convirtió en 1998 en el objeto más lejano creado por el hombre, según la NASA cuando marcó 100 veces la distancia de la Tierra al Sol en 2006. En 2012, la Voyager 1 ingresó al espacio interestelar , la región más allá de la heliosfera, que es la burbuja formada por partículas cargadas que fluyen constantemente desde el sol hacia el espacio. Más allá de la heliosfera, la nave espacial registra muchos más rayos cósmicos (fragmentos de átomos que se deslizan por el espacio) que partículas solares.

“Esta es la primera vez que hemos podido estudiar directamente cómo una estrella, nuestro sol, interactúa con las partículas y los campos magnéticos fuera de nuestra heliosfera, lo que ayuda a los científicos a comprender el vecindario local entre las estrellas, alterando algunos de los las teorías sobre esta región y proporcionando información clave para futuras misiones”, señaló Spilker.

Nadie esperaba que las naves espaciales siguieran funcionando más de cuatro décadas después de su despegue (NASA)

Los datos de las Voyager 1 y 2 sobre los campos magnéticos en la heliopausa confundieron a los científicos. Debería haber habido un cambio donde el campo magnético del sol se encontró con el del espacio, y los teóricos esperaban que el campo magnético de la galaxia se inclinara hacia el campo magnético solar. Pero ni la Voyager 1 ni la Voyager 2 detectaron cambios de dirección del campo magnético.

“Cuando la Voyager cruzó, no hubo cambios en el ángulo. El campo magnético se mantuvo casi como el solar, sin rotación”, dijo Opher. Todavía es un rompecabezas, pero Opher y sus colaboradores tienen una teoría sobre los tubos de flujo de campo magnético en la heliopausa que conectan el campo solar con el campo interestelar. “Es casi como si existieran estas autopistas para que las partículas entren y salgan de la heliosfera”, afirmó y agregó que probablemente sea una región donde el campo magnético se vuelve a conectar.

La heliopausa parece ser la superficie deformada de la heliosfera que responde a la actividad solar, pero el motivo sigue siendo una pregunta abierta. Aunque cuatro instrumentos de la sonda Voyager 1 aún están recopilando datos para enviarlos a la Tierra, el personal de la misión prevé que necesitará apagar instrumentos adicionales a medida que pase el tiempo y la fuente de energía nuclear de la sonda se debilite. Eventualmente, las sondas gemelas se quedarán en silencio, aunque continuarán viajando por el espacio durante miles de millones de años.

La sonda visitó Saturno y su luna mayor, Titán (NASA)

Al infinito y más allá

“Los Voyagers han seguido haciendo descubrimientos asombrosos, inspirando a una nueva generación de científicos e ingenieros. No sabemos cuánto tiempo continuará la misión, pero podemos estar seguros de que la nave espacial proporcionará aún más sorpresas científicas a medida que se aleje de la Tierra”, precisó Suzanne Dodd, gerente de proyectos de Voyager en JPL. Los “embajadores silenciosos” eventualmente se quedarán en silencio al entrar en lo que los científicos llaman el medio interestelar prístino. A medida que la influencia del sol se desvanece y hay menos turbulencia, es probable que las sondas recojan una mezcla de materia de otras estrellas.

Sin embargo, detectar la influencia de la siguiente estrella está más allá de la nave espacial. La Voyager 1 se acercará a una estrella en la constelación de Camelopardalis llamada AC+79 3888 en 40.000 años, mientras que la Voyager 2 tiene aproximadamente el mismo tiempo de vuelo de una estrella llamada Ross 248 en la constelación de Andrómeda. Ahora que las dos naves espaciales están cerrando su vida útil debido a que sus suministros de energía se agotan, la última vez que los científicos tengan noticias de ellos probablemente sea en la década de 2030, en el mejor de los casos, dijo el personal de la misión de la NASA.

Los Discos de Oro del Voyager 1

Para los científicos que estudian la heliosfera, la próxima sonda espacial de interés será New Horizons, la nave espacial que fotografió Plutón en 2015. New Horizons entrará en la heliopausa alrededor de 2030, pero su suministro de energía no durará más allá de finales de 2030. “No hay nada como los datos in situ para revelar un nuevo mundo y la Voyager fue fundamental para redefinir lo que entendemos sobre la heliosfera”, dijo Opher, quien cree que la heliosfera ha protegido la vida en la Tierra de los peligrosos rayos cósmicos y el polvo. También cree que la posición del sistema solar en el medio interestelar ha sido de vital importancia para fomentar la vida.

La Voyager 1 en particular tiene algo que celebrar con este aniversario, ya que la NASA recientemente logró solucionar un problema técnico que había causado que la nave espacial dependiera de una sola computadora para comunicarse, lo que llevó a la sonda a enviar datos incomprensibles a la Tierra. Aunque el personal de la misión ha vuelto a encaminar la nave espacial, todavía están investigando qué desencadenó el cambio.

Se espera que la última comunicación con Voyager ocurra en 2030 (NASA)

