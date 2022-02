Cuál es el riesgo de BA.2, la nueva subvariante de Ómicron

Científicos detectaron una subvariante de Ómicron llamada BA2, que sería más contagiosa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La variante del coronavirus Ómicron ya fue detectada en 175 países desde noviembre pasado . Y los científicos han descubierto que la misma incluye múltiples sublinajes virales. Uno de ellos es BA.1, que causó casi todas las infecciones en el mundo durante los últimos tres meses.

Sin embargo, un segundo sublinaje de Ómicron, BA.2, comienza a ganar terreno en varios países como la India y Dinamarca y también ya fue detectada en Argentina a fin de enero.

Las investigaciones científicas para saber más sobre esta nueva versión de la última variante de preocupación del coronavirus se realizan a diario. La “subvariante” de Ómicron, BA.2 es más contagiosa que la original BA.1, demostró un estudio danés publicado esta semana.

“El estudio muestra que si una persona en un hogar está infectada por el BA.2, hay un riesgo global de 39% de que otro miembro de la familia sea infectado durante la primera semana. Por el contrario, si la persona es infectada por el BA.1, el riesgo es de 29%”, indicó la Autoridad Danesa de Control de Enfermedades Infecciosas (SSI) en un comunicado.

Dominante en Dinamarca, donde superó a Ómicron, BA.2 es, según los cálculos preliminares 1,5 veces más contagioso que el BA.1, reveló el SSI el 26 de enero. Debido a que no causa una determinada firma en las pruebas de laboratorio llamada falla del objetivo del gen s, puede parecerse a otras variantes de coronavirus en una primera toma. Por ello, algunos la llaman “la variante sigilosa”.

¿Cuán preocupados deberíamos estar por este Ómicron “sigiloso”? ¿Siguen protegidas las personas vacunadas? ¿Qué pasa con aquellos que recientemente tuvieron covid-19? ¿Podrían volver a infectarse? ¿Pueden las pruebas detectar esta subvariante?

La especialista Leana Wen, médica de urgencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington contestó estas preguntas en una interesante entrevista en CNN.

Leana Wen, médica de urgencias y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, habló sobre Ómicron y la subvariante nueva

“Debemos ser cautelosos y monitorear la nueva información a medida que sale, pero no debemos preocuparnos”, fue lo primero que esbozó la autora de “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health” y analista médica de CNN.

“Esto es lo que sabemos sobre BA.2. Dada la rapidez con la que se ha extendido e incluso ha desplazado a la muy contagiosa variante original de Ómicron, conocida como BA.1, en algunos lugares, esta nueva subvariante parece tener una tasa de crecimiento aún mayor. No hay evidencia de que cause una enfermedad más grave que Ómicron original, que se ha asociado con una enfermedad más leve que variantes anteriores como Delta”, apuntó.

Y agregó: “ Los estudios preliminares del Reino Unido también muestran que las personas vacunadas y con refuerzo están tan bien protegidas contra BA.2 como contra BA.1. Eso es muy importante, porque significa que es poco probable que las personas vacunadas y con refuerzo se enfermen gravemente si se infectan con esta nueva versión de Ómicron”.

La variante Ómicron desplazó a Delta en todo el mundo en menos de dos meses (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La experta aclaró que la mayoría de las personas no descubren con qué variante están infectados, porque eso requiere una tecnología especial llamada secuenciación que se lleva a cabo en ciertos laboratorios. “En este momento, la variante Ómicron BA.1 original aún representa más del 99% de las nuevas infecciones en EEUU, por lo que si te diagnostican COVID-19, lo más probable es que esta sea la que tengas”, afirmó.

Si alguien recientemente tuvo Ómicron, ¿podría volver a infectarse con la nueva variante?

Es poco probable. La infección reciente, especialmente en combinación con una vacunación previa, protege contra la reinfección. No sabemos cuánto durará esa protección inmunológica. Dado lo similares que son BA.1 y BA.2 entre sí, es lógico que alguien que acaba de tener covid-19 y que por lo tanto, probablemente tenga BA.1, no vaya a contraer BA.2 en un futuro próximo.

¿Funcionará la nueva vacuna de refuerzo para Ómicron contra BA.2?

Pfizer y Moderna han anunciado que ambos están probando vacunas contra Ómicron. Dado que tanto BA.1 como BA.2 son subvariantes de Ómicron, se espera que la vacuna probablemente sea eficaz contra ambas. Sin embargo, hasta que se completen los ensayos clínicos, no sabremos qué tan efectivo es el nuevo refuerzo específico de ómicron, en comparación con la vacuna y el refuerzo que ya hemos estado usando. Nadie debe esperar por un refuerzo específico de ómicron si ya es elegible para recibir un refuerzo. Si llevas cinco meses desde la segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos meses desde la vacuna de Johnson & Johnson de una dosis, debes recibir un refuerzo ahora.

Los expertos insisten en que la vacunación es el arma más efectiva para enfrentar la pandemia por COVID-19 (REUTERS/Michele Tantussi/File Photo)

¿Qué podría pasar si BA.2 se vuelve dominante en EE.UU.?

Esta es ciertamente una posibilidad, como ha ocurrido en otros países. Una variante más transmisible significa que desplaza a las variantes anteriores. En el mejor de los casos, tenemos suficientes personas protegidas aquí en EE.UU. debido a la vacunación y la infección reciente para que BA.2 no provoque un aumento sustancial de los casos. Podríamos continuar en el camino de experimentar una pausa en el número de casos durante la primavera y el verano.

Otro escenario es que BA.2 atenúe la fuerte caída de casos que estamos viendo, y terminemos teniendo una cuarta ola más prolongada que la que tendríamos solo con BA.1.

En cualquier situación, la clave es seguir monitoreando si la vacunación y los refuerzos continúan protegiendo contra enfermedades graves de BA.1 y BA.2. Si es así, eso significa que las vacunas son exitosas; para eso se diseñaron las vacunas, para mantenernos fuera del hospital y para prevenir enfermedades graves y la muerte.

Vacunas de Moderna son despachadas en Mississippi, EEUU (Paul Sancya/Pool via REUTERS/File Photo)

¿Qué se aconseja para protegerse de esta subvariante?

Hay muchas personas que quieren seguir tomando precauciones para evitar infectarse con COVID-19: aquellos que están inmunodeprimidos, por ejemplo, u otros que están médicamente frágiles y, por lo tanto, aún son vulnerables a resultados graves a pesar de estar vacunados. Hay familias con niños pequeños menores de 5 años que aún no son elegibles para la vacuna, aunque parece que eso podría llegar.

Otro virus contagioso significa que las personas que quieren evitar contagiarse de COVID-19 tienen que seguir tomando precauciones. El más importante es el uso de mascarilla en interiores, y la calidad de la máscara realmente importa. La mejor mascarilla es una que te quede bien y sea cómoda, que puedas usar constantemente y que tenga certificación N95, KN95 o KF94.

Usa estas máscaras cada vez que estés en interiores cerca de personas cuyo estado de vacunación se desconoce. Cuando los números de infección por coronavirus sean altos en tu comunidad, es posible que desees tomar precauciones adicionales, por ejemplo, pedirles a todas las personas fuera de tu hogar que se hagan una prueba rápida antes de reunirse contigo en interiores.

¿Será esta la última variante que veamos?

Casi seguro que no. Aparecen nuevas variantes todo el tiempo, porque eso es lo que hacen los virus: mutan cuando se replican. Si una nueva variante causa preocupación mundial depende de si es más contagiosa, más virulenta o si puede anular la inmunidad anterior.

Esta es la razón por la que la vigilancia en tiempo real es tan importante y también por la que la vacunación es clave. Cuanta más inmunidad de la población tengamos, menos virus se propagarán y mutarán, y más rápido podremos salir todos de esta pandemia.

SEGUIR LEYENDO: