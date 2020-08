Coronavirus: ¿hay que lavar la mascarilla después de cada uso?

Una mujer camina con un barbijo por las calles de Washington D.C (REUTERS)

En medio de la pandemia de Covid-19, las mascarillas se han convertido en una necesidad, como las llaves o la billetera, no puedes salir de casa sin ella. Es que después de muchas idas y vueltas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente admitió el 9 de julio pasado que el COVID-19 puede contagiarse por el aire, y eso transformó a los barbijos en un elemento básico.

En EEUU, por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan el uso de tapabocas en lugares públicos, principalmente para proteger a los demás de los portadores del virus. Muchos estados, restaurantes, bares, tiendas de comestibles y grandes minoristas también exigen que los clientes usen máscaras para reducir la propagación del Covid-19. En América Latina, su uso está extendido y en muchas ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo, el uso de mascarillas en la vía pública y establecimientos comerciales es obligatorio. En Europa, donde no era obligatorio, comienza a serlo en los grandes centros urbanos, como París.

Y aún cuando proliferan los movimientos anti barbijo, la ciencia ya acumuló evidencia irrefutable de que las máscaras sí son esenciales para prevenir la propagación del virus.

Pero, ¿realmente hay que lavarlas después de cada uso? Respuesta corta: sí.

“Definitivamente se recomienda lavar esa máscara todos los días”, dijo Ravina Kullar, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga al sitio Vox . Kullar señala que el propósito de la máscara es prevenir que el virus se propague, así que si hay alguna partícula de virus en la tela, usar una máscara sin lavar anula el propósito.

El CDC también recomienda lavar las mascarillas: “Las mascarillas deben lavarse después de cada uso. Es importante quitarse siempre las mascarillas correctamente y lavarse las manos después de manipular o tocar una mascarilla usada” , dice el sitio web. Según el CDC, quitarse la mascarilla correctamente significa manipularla sólo por las orejas o por los lazos, doblarla para colocarla en la lavadora y lavarse las manos inmediatamente después.

Las máscaras de tela pueden lavarse a mano o en una lavadora. Las máscaras quirúrgicas, otra opción popular, no se pueden lavar y deben ser desechadas después de un uso. Hay muy poca información "revisada por pares" sobre cómo lavar una máscara N95. Algunas opciones potenciales incluyen el peróxido de hidrógeno vaporizado, el uso de calor seco, o la luz UV - métodos que no son realmente adecuados para la experimentación en casa.

En el caso de las mascarillas hechas en casa, si se utiliza una lavadora, el CDC recomienda un jabón regular y “el ajuste de agua más caliente”. Si se lava la mascarilla a mano, debe prepararse una solución de lavandina y sumergirla en ella durante cinco minutos, y luego enjuagarla en agua fría o a temperatura ambiente. Además, se recomienda que los filtros de la mascarilla se laven a mano.

También hay ciertas prácticas para asegurar que laves la mascarilla de forma efectiva sin desgastar demasiado la tela.

Patric Richardson, el autodenominado evangelista de la lavandería (un experto en limpieza y ya famosos youtuber e influencer norteamericano), explicó que una mascarilla de tela puede soportar alrededor de 100 lavados si no se pasa por la secadora, y 50 si lo hace. También explicó que las partes elásticas de la máscara se desgastan más rápidamente que la tela.

"Depende de la tela, y por supuesto esa es la pregunta del millón de dólares con una máscara hecha a mano, pero la mayoría de las telas son muy duraderas para unas 100 lavadas si no están en la secadora", dijo.

Richardson también recomienda usar máscaras faciales de algodón, que según él es lo más duradero. Aunque otros materiales como la seda o incluso el uso de pañuelos son populares, a menudo son menos eficaces y no duran tanto. Además de escoger un buen material, Richardson enfatizó el uso de detergente con moderación.”La piel de la cara es bastante sensible, así que hay que asegurarse de no usar mucho detergente porque se quiere enjuagar al 100 por ciento”, dijo.

Con el tiempo, advierten los especialistas, una máscara que se ha sobrecargado podría volverse más porosa y perder su utilidad. Cuando eso sucede, es hora de conseguir nuevas máscaras, ya sea comprándolas o fabricando las tuyas propias.

