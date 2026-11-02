América Latina

Una familia volcó en una balsa de rafting en Chile: murieron tres mujeres

Otras 10 personas fueron rescatadas con vida de las torrentosas aguas del río Maipo

Balsa inflable roja vacía sobre el agua turbulenta de un río, rodeada por ramas en primer plano
La balsa iba con sobrepeso pues según la ordenanza solo pueden ir seis personas a bordo.
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Una jornada recreativa terminó en tragedia este domingo en la comuna santiaguina de San José de Maipo, luego que un grupo familiar de 13 personas salieran eyectados de la balsa en la que descendían las aguas del caudaloso río Maipo. Tres mujeres perdieron la vida, mientras que las otras diez víctimas del accidente, entre ellos varios menores de edad, fueron rescatados con heridas de diversa consideración.

Según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI), la familia habría organizado la actividad por cuenta propia, utilizando una embarcación particular y sin recurrir a alguna de las empresas de turismo autorizadas que operan en la zona.

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Las tres víctimas fatales tienen 65, 45 y 33 años y cuatro personas debieron ser trasladadas a centros asistenciales, aunque ninguna en riesgo vital. En tanto, otros cuatro integrantes del grupo optaron por no recibir atención médica.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la familia habría accedido al cauce por un punto que no está habilitado para desarrollar actividades de rafting.

Tres personas con cascos rojos y chalecos salvavidas observan el agua de un río correntoso desde una orilla rocosa
Entre las mujeres fallecidas estarían la madre y la hermana de quien fungía como guía.

Exceso de pasajeros

Uno de los antecedentes que surgió durante las primeras indagatorias tiene relación con la cantidad de personas que abordaron la embarcación. De los 14 integrantes del grupo, 13 subieron a la balsa, incluidos cuatro menores de edad, excediendo ampliamente el número de ocupantes permitido.

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“La ordenanza municipal de San José de Maipo nos indica que solo pueden ir seis, nos dice de una irresponsabilidad tremenda”, explicó la delegada presidencial de la Provincia Cordillera, María Angélica Villadangos.

Otro elemento que está siendo considerado por los investigadores apunta a quién estaba a cargo de conducir la actividad, pues la persona que cumplía funciones de guía sería integrante del mismo grupo familiar y la actividad habría contado además con el acompañamiento de un kayakista.

Tocante a la dinámica del accidente, las primeras hipótesis indican que la embarcación habría chocado durante el recorrido, provocando que sus ocupantes salieran despedidos de la balsa, siendo posteriormente arrastrados por la corriente.

La tragedia también tiene un componente familiar especialmente doloroso: de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la PDI, entre las tres mujeres fallecidas estarían la madre y una hermana de la persona que habría asumido las funciones de guía durante la excursión.

Por instrucción de la el fiscal de flagrancia, Denys Pavez, la investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, la que deberá reconstruir las circunstancias del volcamiento y establecer las eventuales responsabilidades en esta tragedia que enluta a una familia entera.

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