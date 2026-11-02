América Latina

Kast inició una gira por Europa en medio de críticas a ministro de Justicia por rebajas de penas a pederastas

El mandatario se reunirá con el líder de Vox, Santiago Abascal, en España y luego viajará a Italia para entrevistarse con Giorgia Meloni y el Papa León XIV

Un hombre de traje saluda a otro frente a un avión de la Fuerza Aérea de Chile, junto a varias personas en una pista de aterrizaje
Kast se reunirá además con el Rey Felipe VI en el contexto de la Cumbre Iberoamericana.
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Con una agenda marcada por encuentros políticos de alto nivel y el propósito de estrechar relaciones, el presidente José Antonio Kast arribó esta jornada a Madrid, primera escala de una gira internacional que también contempla reuniones en Italia con la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente de ese país y el Papa León XIV.

El mandatario se reunirá con Santiago Abascal, líder de Vox, colectividad española con la que el Mandatario mantiene una relación política de larga data. La visita contempla además una reunión con el Rey Felipe VI, en el contexto de la Cumbre Iberoamericana, y contactos con autoridades españolas.

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Kast no llegó solo. La delegación chilena incluye a tres representantes de los principales poderes del Estado: la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el titular de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; y la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, y también forman parte de la comitiva ministros y representantes diplomáticos.

La gira, sin embargo, se desarrolla en un escenario complejo para el Gobierno, debido a la polémica que provocaron las rebajas de condenas a 56 reos sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad, situación que tiene por las cuerdas al ministro de Justicia, Fernando Rabat, sobre quien pende una Acusación Constitucional (juicio político) impulsada por la oposición.

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Un grupo de personas en vestimenta formal permanece de pie en una pista frente a un avión militar mientras un hombre habla ante un micrófono
El mandatario enfatizó la importancia económica y diplomática que tienen España e Italia como socios de Chile.

Visión de Estado

Apenas pisó suelo español, el jefe de Estado abordó los principales objetivos de su visita, aunque antes dedicó palabras a la tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 personas fallecidas y más de 200 heridas.

“Quiero expresar mis condolencias a las familias de las personas fallecidas en este grave accidente ferroviario, a su Majestad, a las distintas autoridades a nivel nacional, por esta tragedia que enluta a la nación, y que también conmueve a todos aquellos que nos sentimos muy cercanos a España”, partió su alocución.

A renglón seguido, Kast enfatizó la importancia económica y diplomática de ambos destinos, destacando el peso que tienen España e Italia como socios de Chile.

“Es una gira breve, pero con visión de Estado, para fortalecer los lazos y las relaciones internacionales con España y con Italia, que son dos países que invierten de manera muy importante en nuestra nación”, añadió.

Al cierre, sostuvo que con esta gira busca generar “un vínculo hacia toda la comunidad europea, con la cual tenemos muy buenas relaciones y pretendemos seguir teniéndolas en intercambio comerciales, sociales, en temas de educación y en las más distintas materias que interesan a nuestras naciones”.

Una relación política que viene desde antes de La Moneda

El encuentro con Santiago Abascal no será una reunión entre dos dirigentes que recién comienzan a conocerse. La cercanía política entre Kast y el líder de Vox tiene antecedentes que se remontan a 2019, cuando el entonces presidente del recién creado Partido Republicano viajó a Madrid para reunirse con representantes de la colectividad española.

Posteriormente, ambos estrecharon sus relaciones a través del Foro de Madrid, iniciativa promovida por la Fundación Disenso, entidad vinculada a Vox. Kast figuró entre los primeros adherentes a esta plataforma.

La última edición de ese encuentro realizada en Santiago tuvo un contexto especial: coincidió con la llegada de Kast al sillón presidencial y con el cuarto aniversario de la victoria del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. La ausencia de Abascal en esa instancia impidió que ambos concretaran un nuevo encuentro.

La reunión más reciente entre los dos dirigentes tuvo lugar en febrero de 2026, cuando Kast, ya en calidad de presidente electo, visitó Madrid durante su recorrido por Europa. En esa misma gira ambos dirigentes coincidieron en la Cumbre Transatlántica organizada por la Political Network for Values, en Bruselas.

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