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Un helicóptero se estrelló en una zona boscosa de Río de Janeiro: hay cuatro muertos

Las víctimas fueron el piloto y tres pasajeras, cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados

Al menos cuatro personas fallecieron, pero aún no han divulgado la identidad de ellos

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Un helicóptero se estrelló este sábado en una zona boscosa de Río de Janeiro y dejó cuatro muertos, en un accidente ocurrido en las inmediaciones de la Vista Chinesa que obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en un sector de acceso complejo.

La caída de la aeronave ocurrió en la región de Alto da Boa Vista, en un área de mata cerrada y relieve escarpado. Las víctimas fueron el piloto y tres pasajeras, cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados, aunque hasta el momento las autoridades no informaron sus identidades.

El accidente activó una respuesta de emergencia a media mañana, cuando el Cuerpo de Bomberos recibió el aviso y envió equipos al lugar. La localización exacta de los restos demandó apoyo aéreo, ya que la aeronave cayó en una ladera cubierta de vegetación densa, con pendientes pronunciadas y sectores de difícil circulación para el personal de rescate. La aeronave siniestrada era un Robinson R44, según datos difundidos por medios locales.

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Los restos del helicóptero fueron detectados por un grupo de operaciones aéreas, lo que permitió orientar el avance de las brigadas terrestres hasta el punto del impacto. La complejidad del terreno condicionó el operativo desde el comienzo, porque el ingreso al área exigió maniobras con cuerdas y equipos de seguridad para atravesar una zona con desniveles marcados y sectores próximos a precipicios.

El operativo movilizó a cerca de 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas. El despliegue respondió tanto a la gravedad del siniestro como a las condiciones del lugar donde cayó el helicóptero.

La medida buscó despejar la circulación y preservar el espacio necesario para el desplazamiento de rescatistas, vehículos y peritos. La Vista Chinesa es uno de los miradores más conocidos de Río de Janeiro y se ubica en una región de gran circulación recreativa. El sitio forma parte del Parque Nacional de Tijuca y suele recibir a turistas, corredores, ciclistas y personas que practican actividades al aire libre.

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Vista aérea de un grupo de personas con uniformes de rescate naranjas y amarillos en un denso follaje verde
El despliegue respondió tanto a la gravedad del siniestro como a las condiciones del lugar donde cayó el helicóptero

Los bomberos concentraron parte de su trabajo en abrir o asegurar accesos que permitieran el ingreso de la Policía Civil y de los técnicos encargados de examinar la escena. La prioridad pasó a ser, después de la extinción del incendio, la preservación del área de impacto y la recuperación de los cuerpos en condiciones seguras.

Hasta el momento, las autoridades no informaron detalles completos sobre el recorrido del vuelo ni sobre las circunstancias previas al accidente. Tampoco difundieron datos sobre el origen y el destino de la aeronave ni sobre una eventual comunicación de emergencia antes de la caída. Esos elementos deberán ser establecidos por la investigación técnica y judicial que comenzó tras la confirmación de las muertes.

(Con información de EFE y CNN Brasil)

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