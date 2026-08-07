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Daniel Noboa decidió reestructurar la Presidencia de Ecuador y nombró un nuevo portavoz

Durante un periodo prolongado sin vocero oficial, el mandatario designó a José Julio Neira para asumir esa responsabilidad y canalizar la comunicación institucional del Ejecutivo

La reorganización de la Presidencia impulsada por Noboa redefine el papel de cinco secretarías clave en el Ejecutivo (Reuters)
La reorganización de la Presidencia impulsada por Noboa redefine el papel de cinco secretarías clave en el Ejecutivo (Reuters)
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El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso una reorganización en la estructura de la Presidencia del país y designó un nuevo portavoz oficial, en un movimiento que reconfigura el funcionamiento interno del Ejecutivo y redefine el peso de las secretarías bajo su mando.

Después de varios meses sin un vocero institucional, el presidente asignó esa función a José Julio Neira, actual titular de la Secretaría de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, un colaborador de confianza con experiencia previa en la Unidad de Análisis Financiero y Económico y en el Servicio Nacional de Contratación Pública.

Mediante un decreto ejecutivo, la Presidencia quedó compuesta por cinco secretarías: Administración Pública, Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Jurídica, Comunicación e Integridad Pública.

Las atribuciones de cada área se actualizaron de acuerdo con las demandas actuales y las transformaciones administrativas recientes, con el objetivo de armonizar y sistematizar funciones que habían sufrido modificaciones en los últimos años.

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Noboa no contaba con un portavoz oficial desde noviembre de 2025, cuando la salida de Carolina Jaramillo marcó el final de un período institucional que coincidió con la derrota del Ejecutivo en el referéndum que buscaba, entre otras propuestas, la instalación de una Asamblea Constituyente. Desde entonces, la comunicación presidencial quedó fragmentada, hasta la reciente designación de Neira.

En el plano interno, las reformas impulsadas por Noboa incluyeron recortes de gasto y medidas económicas orientadas a disminuir el déficit fiscal, en línea con el programa crediticio pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un financiamiento de USD 5.000 millones entre 2024 y 2028.

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En paralelo a estas reformas administrativas, la agenda presidencial sumó un capítulo internacional. Durante la jornada del jueves, el presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a Quito para reunirse con Noboa. La visita formó parte de una gira sudamericana en la que el mandatario argentino busca fortalecer vínculos con los líderes de derecha de la región y avanzar en acuerdos de cooperación en materia comercial y de seguridad.

Noboa recibió a Milei en la sede del Gobierno ecuatoriano, donde firmaron convenios de cooperación y modernización legal (Reuters)
Noboa recibió a Milei en la sede del Gobierno ecuatoriano, donde firmaron convenios de cooperación y modernización legal (Reuters)

El encuentro bilateral, realizado en el Palacio de Carondelet, incluyó la firma de convenios y el compromiso de actualizar el tratado de extradición entre ambos países, vigente desde 1933. Diana Salazar, embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, explicó que los procesos actuales presentan demoras que justifican la necesidad de renovar los instrumentos legales.

La delegación argentina, encabezada por Milei y el canciller Pablo Quirno, participó en una agenda que incluyó una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia y encuentros con sectores empresariales automotrices.

La gira contempló también la presencia de Milei y sus funcionarios en la asunción del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y reuniones con representantes del gobierno de Israel.

(Con información de EFE)

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